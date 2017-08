Päivän lehti 11.8.2017

Tuusulassa juhlitaan taiteiden yötä

Taidetapahtuma alkaa kansalaisjuhlalla Hyrylän torilla ja jatkuu noin kuuden kilometrin matkalle Kirkkotien ja Rantatien maisemissa ja rakennuksissa. Ohjelmaa on myös Järvenpäässä sekä Kellokosken Ruukin alueella. Maksuton hop on hop off -bussikuljetus kulkee Hyrylän linja-autoaseman ja Järvenpään rautatieaseman väliä kello kymmeneen asti. Samoin Kellokosken ja Krapin välillä liikennöi maksuton bussi. Tarkka ohjelma osoitteessa www.taiteidenyo.fi.



Tuusula klo 17.30–2. Vapaa pääsy.