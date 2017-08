Päivän lehti 11.8.2017

Tapahtumia perjantaina 11. elokuuta

Konsertit Esa-Pekka Salonen ja Nicolas Altstaedt. Esa-Pekka Salosen uuden sellokonserton Suomen ensiesitys. Nicolas Altstaedt, sello, Andrew Staples, soolo, ja Pauline Cheviller, kertoja. Esa-Pekka Salonen johtaa. Konsertti on Helsingin juhlaviikkojen ennakko-ohjelmaa. Kansallisooppera (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 28–94 e.



Kamarikesä-festivaali. Mm. Piia Komsi, sopraano, ja Borea-kvartetti. Mendelssohnin ja Brittenin musiikkia. Ritarihuone (Ritarikatu 1) klo 20.30. Liput 8,50 ja 17,50 e.



BRQ Vantaa Festival 6.–13. 8. Pyhän Laurin kirkko (Kirkkotie 45, Vantaa) klo 19 Wienin valloittajat. Bart van Oort ja Petra Somlai, fortepiano. Liput 17, 22 ja 25 e. Pyhän Laurin kappeli (Pappilankuja 3, Vantaa) klo 21 Variaciones – ­ba­rokkimusiikin tyylikontrasteja. Daniel Zapico, teorbi. Liput 17, 22 ja 25 e.



Etno-Espa 7.–16. 8. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 16 Duo Vildá. Hildá Länsman, laulu, ja Viivi Maria Saarenkylä, harmonikka. Klo 17.15 Ville Kangas Plastic Fiddle Band. Vapaa pääsy.



Kalevalainen ensiapulaukku K-18. Hyvä Trion esitys yhdistelee kansanmusiikkia, klovneriaa ja teatteria. Valtimonteatteri (Aleksis Kiven katu 22) klo 19. Liput 10 ja 15 e.



Tears of Joy. Ilkka Aunu ja Tapio Aunu. Musiikkitalo, päälämpiö (Mannerheimintie 13) klo 14. Vapaa pääsy.



Sibelius Finland Experience. Sibeliuksen musiikkia ja pääosin professori Erik Bruunin grafiikasta tehty multimediaesitys. Kansallissali (Aleksanterinkatu 44) klo 12. Liput 37 e.



Martin Malmgren, piano. Mm. Brahmsin ja Bachin musiikkia. Kirjakauppa Arkadia (Nervanderinkatu 11) klo 18. Vapaaehtoinen oviraha 3 e.



Noste. Santa Fé, terassi (Aleksanterinkatu 15) klo 22. Vapaa pääsy.



Stefan Christensen, Andrea Camporotondo ja Juha-Matti Rautiainen. Akusmata (Tukholmankatu 7 k) klo 19. Liput 5 e.



Fuskun opetusta ja yleisötanssit. Rock'n'Roll Dance Club Comets järjestää. Linnanmäki, estradi (Tivolikuja 1) klo 18. Vapaa pääsy.







Keikat Flow Festival. Mm. Lana Del Rey, Beth Ditto, Black Lips, Ibibio Sound Machine, Young Thug, Car Seat Headrest, Roy Ayers, Willow, Aphex Twin, London Grammar, Maceo Plex, Gasellit, Kauriinmetsästäjät ja Litku Klemetti. Lisäksi taidetta, animaatioita ja lyhytelokuvia. Suvilahden kulttuurikeskus (Kaasutehtaankatu 1) klo 15.30–2. Liput 99 e, kahden päivän lippu 149 e.



Mikko Kuustonen. Allas Sea Pool (Katajanokanlaituri 2) klo 19. Liput 32 e.



Brazilian Locomotiva & Sergio Bastos ja Denise Fontoura, Império do Papagaio. Storyville (Museokatu 8) klo 19. Liput 11 e.



Floating Cockroach Festival V. Judge Bone & Doc Hill, Black River Bluesman & Bad Mood Hudson, Jukka White, Moonshine Mojo ja Kauri Kallio and his Blues Resurrection. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 20.30. Liput 18 e.



Gebardi. Rymy-Eetu (Erottajankatu 15–17) klo 22. Liput 6 e.



Hardcore Friday. Livenä Negative Outlook, Third Chance, Baron ja Last Drop. Lepakkomies (Helsinginkatu 1) klo 21. Liput 7 e.



Ill Bill. Tavastia (Urho Kekkosen katu 4–6) klo 20. Liput 28 e.



Jazz-illallisristeily M/S Aavalla. Manuel Dunkel, Kalevi Louhivuori, Teemu Viinikainen ja Sami Saari. Lähtö Kauppatorin Lyypekinlaiturilta klo 18, paluu klo 20.30. Liput 67,50 e. 6–15-vuotiaille 31 e. Alle 5-vuotiaille 9 e.



Jolly Jumpers, Faarao Pirttikangas. Bar Loose (Annankatu 21) klo 21. Liput 14 e.



Petra. Tulisuudelma (Hotel Vantaa, Hertaksentie 2, Vantaa) klo 23.30. Liput 16 e.



Spiralism, 3rd Trip, Lowburn. Semifinal (Urho Kekkosen katu 6, sisäpiha) klo 20. Liput 6,50 e.



Taipale – Hirvonen – Lehtonen. Lenni-Kalle Taipale, piano, Timo Hirvonen, basso, ja Jussi Lehtonen, rummut. Koko Jazz Club (Hämeentie 3) klo 21. Liput 25 e.



Tessa Virta Duo. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.



Tiisu. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 20. Liput 18 e.



Tunteita ja tarinoita. Emilia Vihanto duo. Cafe Svenkka (Puotilantie 7) klo 19. Vapaa pääsy.



Dionysian Band. Yhtye soittaa The Doorsin musiikkia. Cafe Zoceria (Konstaapelinkatu 4, Espoo) klo 21. Liput 10 e.



Klubit Sita Abellan, Emma Valtonen. Kammarissa Jori Hulkkonen. Kaiku (Kaikukatu 4) klo 22–4. Liput 16 e.



Rockdisco. Dj Sampsa. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 23.30–4. Liput 3 e.



Rooftop Fridays. PerjantaiBonkin kesäklubi. Klubin dj:t. LeBonk Music Machine (Yrjönkatu 24) klo 22–4. Liput 5, 7 ja 10 e.







Teatteri Pingviini Stand up. Pingviini (Kielotie 20, Vantaa) klo 21. Liput 10 e.



Seitsemän veljestä. Ryhmäteatteri, Suomenlinnan Hyvän omantunnon linnake (Susisaari) klo 19. Liput 18–36 e.



Sisäistetyt teoriat rakkaudesta. Vera Kiiskisen näytelmä uuden elämän mahdollisuudesta. Kansallisteatteri, Omapohja (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19 (lm). Liput 15, 26 ja 30 e.







Tanssi Kuiskaa aikamme kuulen. Koreografia ja ohjaus Marianne Rouhiainen. Gustavelund (Kirkkotie 36, Tuusula) klo 19.30. Vapaa pääsy.



Hvitträsk ja Anybody's Architecture. Tanssiteos yhdistää arkkitehtuuria ja tanssitaidetta. Teoksen visuaalinen lähtökohta on Hvitträsk. Live-musiikista vastaavat musiikin tohtorit Jouko Kyhälä ja Outi Pulkkinen. Hvitträsk (Hvitträskintie 166, Kirkkonummi) klo 13. Liput 3, 6 ja 9 e.







Muut menot Elokuva-arkisto Orionissa. Klo 17 Fuocoammare – tuli merellä (Italia/Ranska 2016). O: Gianfranco Rosi. K12. Klo 19.05 Hail, Caesar! (Britannia/USA 2016). O: Ethan Coen ja Joel Coen. K7. Klo 21.10 Westworld (USA 1973). O: Michael Crichton. K16. Orion (Eerikinkatu 15). Liput 6,50 e.



Baila Baila Summer Festival 2017. Tanssitunteja niin aloittelijoille kuin jatkotasonkin tanssijoillekin. Iltaisin bileitä. Tarkka ohjelma: www.summerfestival.fi. Tanssikoulu Baila Baila (Eerikinkatu 27) klo 15.30–4. Liput 12 e.



Floral Helsinki 2017. Floral Helsinki 2017 on nelipäiväinen kukka-alan juhla, jonka päätapahtumat ovat Kukkasidonnan Suomen mestaruuskilpailu perjantaina ja Kukkasidonnan Pohjoismaiden mestaruuskilpailu lauanataina. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13) klo 8.30–18. Vapaa pääsy.



Helsinki Hemp & Herb. Hamppuun ja yrtteihin keskittyvä tapahtuma tuo esille yrttien monipuolisuutta ravintona, vaatteina, terveystuotteina, kosmetiikkana ja artesaanituotteina. Konepajan Bruno (Aleksis Kiven katu 17 A) klo 14–20. Yhden päivän lippu 12 e, kolmen päivän lippu 30 e.



Kirjailijavierailut. Tieteis- ja fantasiakirjallisuuden suurtapahtumaan Worldconiin saapuvat kirjailijat Joe Amercombie ja Jack Campell ovat fanien tavattavissa klo 16–17 Sellon kirjastossa (Leppävaarankatu 9, Espoo) ja klo 18–19 Akateemisen kirjakaupan (Keskuskatu 1) kohtaamispaikalla. Vapaa pääsy.



Kunkun karaokeskaba. Jukka Hallikaisen luotsaama rento karaokekilpailu. Kilpailussa on naisten ja miesten sarjat. Shamrock (Peltolantie 2, Vantaa) klo 20–23. Vapaa pääsy.



Art for Sale 11.–13.8. Taidekoulu Maan opiskelijoiden taidemyyjäiset. Myynnissä mm. maalauksia, tarroja ja kortteja. Maa-tila (Pääskylänrinne 10) klo 14–19. Vapaa pääsy.



Mailmojen äärihin kantaavi silmä – maalauksia Aleksis Kiven runoihin. Mailmojen äärihin kantaavi silmä -näyttelyn taiteilijat esittävät teos­valintojaan. Taiteilijaryhmä AquaNova: Aulikki Nukala, Marja Koskiniemi, Valentina Näsi. Gustavelund (Kirkkotie 36, Tuusula) klo 20. Vapaa pääsy.



Puheita tulevaisuudesta. Klo 16 taiteilijaesittelyjä, klo 17 taloustieteilijä Mika Pantzar, klo 18 hyönteiskokki Topi Kairenius. Nykyisen ajanhetken jälkeinen aika -näyttelyn ohjelmaa. Lapinlahden lähde (Lapinlahdentie 1) klo 16–19. Vapaa pääsy.



Opastus: Kärrypoluista rautatiehen. Tutustutaan entisajan liikkumis- ja matkustustapoihin. Talomuseo Glims (Glimsintie 1, Espoo) klo 13. Liput 3 ja 4 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.



Suomen korkein benjihyppy 21.7.–13.8. Hypyn korkeus 150 metriä. Sky Breakers järjestää. Kaivopuisto, Café Ursulan ranta (Ehrenströmintie 2) klo 12–22. Liput 110 e.



Suomenlinnan opastetut kierrokset. Linnoitusalueella toteutettavan kävelykierroksen aikana kuullaan linnoituksen vaiherikkaasta historiasta ja nykypäivästä. Opastus suomeksi klo 13.30, englanniksi klo 11, 12.30 ja 14.30, ruotsiksi klo 12, venäjäksi klo 13.30 sekä kiinaksi ma–pe klo 11.30. Opastukset alkavat Suomenlinnakeskukselta (Suomenlinna C 74). Liput 4 ja 11 e.



Vallisaaren opastetut kierrokset. Tutustutaan Vallisaareen oppaan johdolla, joka johdattaa saaren historiaan ja luontoon. Saaressa kuljetaan luontopolkua pitkin, joten hyvät jalkineet ja säänkestävä vaatetus tulee varata mukaan. Opastukset suomeksi klo 11.30 ja 14 ja englanniksi to, pe ja la klo 13.30. Kierrokset alkavat luotsitalon edustalta. Vallisaareen liikennöivä JT-Linen vesibussi lähtee Kauppatorilta. Liput 9 ja 14 e. Yhteislippu JT-linen vesibussimatka ja opastus 12 ja 20 e.







Lapsille Herra Hakkaraisen suuri urheiluesitys. Puotilan kesäteatteri (Puotilantie 7) klo 13. Liput 12 e.



Veden alla. Teatteri Tuike (Viertolantie 2) klo 18. Liput 10 ja 12 e.



Mini-Suomi-seikkailu. Koko perheen tutkimusretkellä seikkaillaan museo­taloissa ja pihoilla sekä suoritetaan tehtäviä, kuten villan karstausta, kanteleen soittoa ja käsikivillä jauhamista. Seurasaari (Seurasaarentie) klo 11–17. Museoliput 3 e.



Kesäpäivä Korkeasaaressa. Eläinten ruokinnat: klo 11 pikkumangusti, klo 12.30 Kissalaakso, 13 metsäpeura, klo 14 berberiapina, klo 16 maatiaiskana, klo 17 kanit, klo 19 saukko. Tarhapolut (säävarauksella): klo 10–11 Vuohipiha, klo 10–20 Kilpparikurvi, klo 11–13 Kengurukuja, klo 14–15 Vuohipiha, klo 14.30–15.30 Vikunjaväylä. Korkeasaari klo 10–20. Päiväliput 8–16 e. Iltaliput 6–14 e.



Serenan vesipuisto. Liukumäkiä ja altaita sisällä ja ulkona. Vesipuisto Serena (Tornimäentie 10, Espoo) avoinna klo 11–20. Päivälippu 26,50 e.





Minnenyt.fi

Satoja menovinkkejä verkossa.