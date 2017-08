Päivän lehti 11.8.2017

Junaliikenteen kilpailutus herättää kysymyksiä

Savon Sanomat kommentoi liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk) ja elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) esittelemiä suunnitelmia rautateiden henkilöliikenteen avaamisesta kilpailulle vuoteen 2026 mennessä.



”Keskustalaiset valoivat kilvan uskoa uudistukseen, joka herättää epäilyksiä niin VR:n henkilöstössä kuin matkustajissa ja veronmaksajissa.”



”Suomen omalaatuinen raideleveyskin vaikuttaa siihen, että infra ja kalusto kannattaa pitää valtion hallinnassa. Tästä seuraa kuitenkin omat ongelmansa kilpailutuksen kannalta. Mistä uudet yrittäjät hankkivat voittonsa, elleivät henkilöstösäästöistä tai kuorimalla kermat kannattavimmista vuoroista?”



”Kilpailutuksen onnistumisen ratkaisevat sen säännöt, joiden yksityiskohdat ovat vielä auki. – – Nykyisen kaltainen velvoiteliikenne, joka turvaa osin kannattamattomia vuoroja, on säilytettävä tulevassa mallissakin.”



”Tässäkin hankkeessa ideologisuus luo epävarmuutta jatkosta. Vasemmisto ei arvattavasti riemuinnut jälleen yhden valtion monopolin avaamisesta.”



”Berner ja Lintilä uskovat hintakilpailun ja matkustajamäärien lisääntyvän raide­liikenteen vapautuessa. On syytä toivoa, että he ovat oikeassa. Etenkin keskustalla on toimivissa ja kattavissa junayhteyksissä poliittisesti paljon pelissä.”



Turun Sanomat pitää kilpailun avaamista perusteltuna tavoitteena.



”EU:ssa on Suomen lisäksi enää pari maata, joissa henkilöliikenne on yhtä tiukasti monopolisoitu.”



”Jatkosuunnittelussa on huolehdittava, että rautatieliikenteen palvelut ja turvallisuus säilyvät vähintään entisellä tasolla. Kilpailun vapauttamisesta ei ole pelkästään hyviä kokemuksia.”



”Samalla on huolehdittava tasapuolisista kilpailuedellytyksistä. Valtio-omisteisen kalustoyhtiön on vuokrattava vaunu- ja veturikalustoa operaattoreille tasapuolisin ehdoin.”



”Matkalippujen myynnillä ja hinnoittelulla ei voida harjoittaa kannattavaa kiskoliiketoimintaa. Henkilöliikenne suurine investointeineen ja palveluvelvoitteineen edellyttää julkista rahoitusta, jonka tarvetta kilpailuttaminen on muualla Euroopassa vähentänyt. Niin sen pitää tehdä aikanaan Suomessakin.”



Hämeen Sanomat toteaa, että pilkkomissuunnitelmaan liittyy paljon epävarmuutta ja monimutkaisia kysymyksiä.



”Lisäksi täytyy muistaa, että junaliikenteen kasvun esteistä suurimpia ovat ratojen ja ratapihojen kunto sekä kotimaisten ratojen yksiraiteisuus.”



Ilkka uskoo kilpailun näkyvän vilkkaimmilla ja kannattavimmilla reiteillä.



”Se voi tuoda parhaimmillaan matkustajalle valinnanvaraa ja madaltaa lippujen hintoja. Toivottavasti tulisi myös laatua, eikä junan myöhästelyjä.”