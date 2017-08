Päivän lehti 11.8.2017

Iloitsin Puhtaiden valkeiden lakanoiden paluusta, kunnes seurasi valtava pettymys – Näiden nostalgiasarjojen p

Sitten klikkaan kiihdyttävää otsikkoa, ja totuus ”paluusta” paljastuu:

Kakkonen on selvä:

Ja kun unelmien ohjelmakartalle