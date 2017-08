Päivän lehti 11.8.2017

Tuloksia, rahapelejä ja tv-urheilua

Jalkapallo Veikkausliiga:



FC Lahti–Inter 1–0 (0–0)



KuPS–JJK 1–0 (0–0)



RoPS–IFK Mariehamn 3–0 (1–0)



SJK–HJK 0–6 (0–1)



HJK21137149–946FC Lahti21811228–1535KuPS2196631–2233VPS2189429–2833Ilves2187621–2131SJK2185823–3129Inter2176832–2727IFK Mariehamn2169629–3227RoPS21741026–3425PS Kemi2166926–3124HIFK21381018–3317JJK21161416–459 Koripallo Hyvinkää:



Naisten maaottelu:



Suomi–Liettua 74–91 (20–23, 22–21, 7–17, 25–30)



Purjehdus Aarhus, Tanska:



MM-esikilpailut, suomalaistilanteita 3. kisapäivän jälkeen:



Naiset:



RS-X (9 lähdön jälkeen: 1) Lilian de Geus Hollanti 15, 2) Marta Maggetti Italia 40, 3) Patricia Freitas Brasilia 45, ...6) Tuuli Petäjä-Siren Suomi 59.



49er FX (9 lähtöä): 1) Jena Hansen/Katja Salskov-Iversen Tanska 20, 2) Tess Lloyd/Eliza Solly Australia 39, 3) Ragna Agerup/Maia Agerup Norja 46, ...11) Noora Ruskola/Mikaela Wulff Suomi 69.



Miehet:



Laser standard (6 lähtöä): 1) Matthew Wearn Australia 17, 2) Tom Burton Australia 18, 3) Thomas Saunders Uusi-Seelanti 23, ...21) Kaarle Tapper Suomi 95.



Finnjolla (6 lähtöä): 1) Nicholas Heiner Hollanti 20, 2) Zsombor Berecz Unkari 24, 3) Arkadi Kistanov Venäjä 27, ...6) Tapio Nirkko Suomi 32, ...20) Oskari Muhonen Suomi 87, ...26) Mikael Hyryläinen Suomi 113.



49er (9 lähtöä): 1) Fritiof Hedström/Otto Hamer Ruotsi 44, 2) Justus Schmidt/Max Boehme Saksa 44, 3) William Phillips/Sam Phillips Australia 51, ...18) Victor Silen/Christoffer Silen Suomi 132.



Yleisurheilu Lontoo:



MM-kilpailut, 7. päivän (torstai) loppukilpailut:



Miehet:



200 m (–0,1 m/s): 1) Ramil Guliyev Turkki 20,09, 2) Wayde van Niekerk Etelä-Afrikka 20,11, 3) Jereem Richards Trinidad ja Tobago 20,11, 4) Nethaneel Mitchell-Blake Britannia 20,24, 5) Ameer Webb USA 20,26.



Kolmiloikka: 1) Christian Taylor USA 17,68 (+0,2 m/s), 2) Will Claye USA 17,63 (–0,1), 3) Nelson Evora Portugali 17,19 (–0,1), 4) Cristian Napoles Kuuba 17,16 (–0,1), 5) Alexis Copello Azerbaidzhan 17,16 (+0,2).



Naiset:



400 m aidat: 1) Kori Carter USA 53,07, 2) Dalilah Muhammad USA 53,50, 3) Ristananna Tracey Jamaika 53,74, 4) Zuzana Hejnova Tshekki 54,20, 5) Léa Sprunger Sveitsi 54,59.



Alkukilpailuja:



Miehet:



Keihäs, karsinta (karsintaraja 83,00 tai 12 parasta finaaliin):



A-ryhmä: 1) Johannes Vetter Saksa 91,20, 2) Tero Pitkämäki Suomi 85,97, 3) Ahmed Bader Magour Qatar 83,83, 4) Julius Yego Kenia 83,57, 5) Marcin Krukowski Puola 83,49, 6) Hamish Peacock Australia 82,46, 7) Neeraj Chopra Intia 82,26, 8) Jaroslav Jílek Tshekki 80,97.



B-ryhmä: 1) Petr Frydrych Tshekki 86,22, 2) Keshorn Walcott Trinidad ja Tobago 86,01, 3) Andreas Hofmann Saksa 85,62, 4) Ioannis Kiriazis Kreikka 84,60, 5) Davinder Singh Intia 84,22, 6) Thomas Röhler Saksa 83,87, 7) Jakub Vadlejch Tshekki 83,87, 8) Magnus Kirt Viro 83,86.



Naiset:



200 m, välierät (jokaisen erän 2 parasta ja 2 aikavertailun perusteella finaaliin):



Erä 1 (–0,2 m/s): 1) Dafne Schippers Hollanti 22,49, 2) Deajah Stevens USA 22,71, 3) Ivet Lalova-Collio Bulgaria 22,96, 4) Rebekka Haase Saksa 23,03.



Erä 2 (–0,2): 1) Shaunae Miller-Uibo Bahama 22,49, 2) Kimberlyn Duncan USA 22,73, 3) Mujinga Kambundji Sveitsi 23,00, 4) Simone Facey Jamaika 23,01.



Erä 3 (–0,2): 1) Marie-Josée Ta Lou Norsunluunrannikko 22,50, 2) Dina Asher-Smith Britannia 22,73, 3) Crystal Emmanuel Kanada 22,85, 4) Tynia Gaither Bahama 22,85.



800 m, alkuerät (jokaisen erän 3 parasta ja 6 aikavertailun perusteella välieriin):



Erä 1: 1) Ajee Wilson USA 2.00,52, 2) Noélie Yarigo Benin 2.00,99, 3) Egle Balciünaité Liettua 2.01,21.



Erä 2: 1) Angelika Cichocka Puola 2.00,86, 2) Melissa Bishop Kanada 2.01,11, 3) Shelayna Oskan-Clarke Britannia 2.01,30.



Erä 3: 1) Caster Semenya Etelä-Afrikka 2.01,33, 2) Rose Mary Almanza Kuuba 2.01,43, 3) Joanna Jozwik Puola 2.01,51.



Erä 4: 1) Margaret Nyairera Wambui Kenia 2.00,75, 2) Lynsey Sharp Britannia 2.01,04, 3) Halima Nakaayi Uganda 2.01,80.



Erä 5: 1) Charlene Lipsey USA 2.02,74, 2) Hedda Hynne Norja 2.02,85, 3) Docus Ajok Uganda 2.02,98.



Erä 6: 1) Francine Niyonsaba Burundi 1.59,86, 2) Habitam Alemu Etiopia 2.00,07, 3) Selina Büchel Sveitsi 2.00,23.



5000 m, alkuerät (jokaisen erän 5 parasta ja 5 aikavertailun perusteella finaaliin):



Erä 1: 1) Hellen Onsando Obiri Kenia 14.56,70, 2) Almaz Ayana Etiopia 14.57,06, 3) Senbere Teferi Etiopia 14.57,23, 4) Susan Krumins Hollanti 14.57,33, 5) Shannon Rowbury USA 14.57,55.



Erä 2: 1) Letesenbet Gidey Etiopia 14.59,34, 2) Sifan Hassan Hollanti 14.59,85, 3) Shelby Houlihan USA 15.00,37, 4) Eilish McColgan Britannia 15.00,38, 5) Margaret Chelimo Kipkemboi Kenia 15.00,39.



Korkeus, karsinta (karsintaraja 194 tai 12 parasta finaaliin): 1) Maria Lasitskene Neutraali joukkue/Venäjä, Julija Levtshenko Ukraina ja Kamila Licwinko Puola 192, 4) Inika McPherson USA ja Katarina Johnson-Thompson Britannia 192, 6) Vashti Cunningham USA, Airiné Palsyté Liettua, Mirela Demireva Bulgaria ja Morgan Lake Britannia 192, 10) Michaela Hrubá Tshekki 192, 11) Ruth Beitia Espanja ja Marie-Laurence Jungfleisch Saksa 192, ...29) Linda Sandblom Suomi 180.



Rahapelejä Keno 32/17



Torstai 10.8.



Päiväarvonta: 3, 13, 15, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 34, 39, 43, 47, 49, 50, 55, 57, 67



Kunkkunumero: 23



Ilta-arvonta: 1, 3, 8, 10, 12, 15, 23, 24, 26, 37, 41, 42, 44, 48, 52, 54, 55, 62, 63, 65



Kunkkunumero: 3



Myöhäisarvonta: 2, 11, 14, 16, 18, 19, 23, 25, 32, 38, 39, 44, 45, 54, 62, 63, 65, 67, 68, 69



Kunkkunumero: 63



Tv-urheilua Yle TV2



11.45 ja 20.40 Yleisurheilun MM



Ruutu+ Urheilu 2



18.00 Superpesis: Alajärvi-Oulu



C More Max



19.00 Ravit: Toto4, Pori



C More Sport 1



19.30 ja 01.30 Tennis: Masters 1000, Montreal



Eurosport 1



12.00 ja 18.45 Yleisurheilun MM



16.00 Pyöräily: BinckBank Tour



00.20 Pyöräily: Colorado Classic



Eurosport 2



15.30 Pyöräily: Arctic Race of Norway



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



21.45 Valioliiga: Arsenal-Leicester



Viasat Urheilu ja Viasat Golf



20.00 Golf: US PGA Championship



Viasat Jääkiekko HD



10.00 World Series of Darts: Auckland