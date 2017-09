Päivän lehti 11.9.2017

Miss Suomi -kisan tulevaisuus on epävarma

Satakunnan Kansan

Harri Aalto pohtii Miss Suomi -instituutiota.”Uusi Miss Suomi valitaan myöhemmin syksyllä, nyt jo 80. kerran. Poikkeuksellisen myöhäinen ajankohta kertoo, että epävarmuus varjostaa perinteisen kauneuskilpailun tulevaisuutta.””Suuren yleisön ja myös yritysmaailman mielenkiinto missejä kohtaan on yksinkertaisesti pienentynyt. Suuret valtakunnalliset tv-yhtiöt eivät ole kiinnostuneita Miss Suomi -kilpailusta. Missifinaalin ovat viime vuosina televisioineet pienet kanavat.””Suomen kansa on rakastanut maineikkaita missejään, Armi Kuuselasta alkaen. Palvottujen kaunotarten aika vaikuttaa kuitenkin olevan ohi.””Viimeisimmät kansainvälisen tason missit lienevät Lola Odusoga ja Tarja Smura, jotka molemmat pärjäsivät 1990-luvulla hyvin Miss Universum -kilpailuissa. Heidän jälkeensä Miss Suomi -kilpailu on nostanut pintajulkisuuteen lähinnä liudan persoonattomia nuoria naisia, jotka ovat hyvin nopeasti vaipuneet unholaan jättämättä minkäänlaista muistijälkeä.””Miss Suomi -kilpailua voi toki perustella sillä, että sen perinteiset ja ainakin ulospäin maltilliset arvot tarjoavat tervetullutta kohtuutta nykyisessä ulkonäkökeskeisessä maailmassa, jossa ei kaihdeta epäterveitäkään piirteitä.”