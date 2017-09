Mikä on totuus Zapadista? Venäjä sanoo harjoittelevansa separatistien kukistamista 13 000 miehellä, merkit viittaavat pikemmin Baltian eristämiseen ja 100 000 sotilaaseen

Päivän lehti 11.9.2017

Mikä on totuus Zapadista? Venäjä sanoo harjoittelevansa separatistien kukistamista 13 000 miehellä, merkit vii

Venäjän

Järjestäjien

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Zapad

Maantieteellisesti

Ehkä