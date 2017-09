Tuloksia, rahapelit ja TV-urheilu

Päivän lehti 11.9.2017

Skeetin sekajoukkuekilpailu:Loppuottelu: Nikolai Tepli/Nadezhda Konovalova Venäjä–Hayden Stewart/Dania Jo Vizzi USA 30–27.Pronssiottelu: Tammaro Cassandro/Katiusca Spada Italia–Zhang Fan/Wei Meng Kiina 28–26.Peruskilpailu: 1) Slovakia 99, 2) Kiina 98, 3) USA-2 97+2, 4) Venäjä 97+0, 5) USA 96+20, 6) Italia 96+19, 7) Marjut Heinonen/Tommi Takanen Suomi 96+3, 8) Australia 96+1.Puumat, Helsinki–Espoo Expos 7–11Espoo voitti Suomen mestaruuden otteluvoitoin 3–1. Mestaruus on Espoolle 15:s perättäinen.PS Kemi–JJK 1–2 (0–1)41. Antto Tapaninen 0–1, 63. Sergei Mosnikov 1–1, 82. Tommi Kari 1–2.Yleisöä: 888.Ilves – RoPS 3-2 (1-1)7. Ariel Tuco Ngueukam rp. 1–0, 29. Simo Roiha rp. 1–1, 49. Anselmi Nurmela 1–2, 83. Tuco 2–2, 88. Tuco 3–2.Yleisöä: 2 547.GrIFK–TPS 1–3 (1–1).Lyngby–Helsingör 3–1, FC Kööpenhamina–Midtjylland 4–3 (M: Tim Sparv 90 min, v, Markus Halsti vaihdossa), Odense–Bröndby 1–1 (B: Paulus Arajuuri 90 min, Teemu Pukki vaihtoon 66.)Inter–SPAL 2–0 (S: Sauli Väisänen pelasi 90 min.), Atalanta–Sassuolo 2–1, Cagliari–Crotone 1–0, Udinese–Genoa 1–0, Hellas Verona–Fiorentina 0–5, Lazio–Milan 4–1, Benevento–Torino 0–1, Bologna–Napoli myöh.Elfsborg–Kalmar 2–2, Halmstad–Häcken 0–3 (Ha: Nikolai Alho 70 min, Hä: Kari Arkivuo 66 min, v) Hammarby–AIK 1–1 (A: Robert Taylor vaihdossa), Örebro–Malmö 2–1 (Ö: Petteri Forsell kentälle 90.), Jönköpings S–Norrköping 1–2 (N: Simon Skrabb 90 min, Daniel Sjölund kentälle 72.), Sirius–Sundsvall 0–1 (Su: Juho Pirttijoki vaihdossa).Burnley–Crystal P 1–0 (1–0), Swansea– Newcastle 0–1 (0–0).Hertha Berlin–Werder Bremen 1–1, Schalke–Stuttgart 3–1.Deportivo–Real Sociedad 2–4, Athletic Bilbao–Girona 2–0, Celta Vigo–Alaves 1–0, Villarreal–Real Betis myöh.St. Etienne–Angers 1–1, Lyon–Guingamp 2–1, Marseille–Rennes myöh.Aalesund–Stabäk 1–1, Haugesund–Lilleström 1–1, Kristiansund–Tromsö 4–1 (T: Otto Fredrikson vaihdossa, päävalmentajana Simo Valakari), Sandefjord–Viking 3–1, Vålerenga–Sarpsborg 1–2, Strömsgodset–Rosenborg myöh.Latvia–Montenegro 100–68 (53–37)Serbia–Unkari 86–78 (48–41)Espanja–Turkki 73–56 (33–25)Kroatia–Venäjä myöh.Vimpeli–Sotkamo 0–2 (1–3, 1–2). Sotkamo johtaa voitoin 1–0.Joensuu–Kouvola 0–2 (1–3, 1–2). Kouvola johtaa voitoin 1–0.Tampere–Pori 2–1 s (2–1, 2–4, 1–0). Voitot 2–1.Lopputulokset: 1) Chris Froome Britannia 82.30.02, 2) Vincento Nibali Italia –2.15 3) Inur Zakarin Venäjä –2.51, 4) Wilco Kelderman Hollanti –3,15, 5) Alberto Contador Espanja –3.15, 6) Wout Poels Hollanti –6.59, 7) Michael Woods Kanada –8.27, 8) Miguel Angel Lopez Kolumbia –9.13.Miehet, 161,76 km: 1) Jesse Uusiperhe GIF-Chebici 4.08.01, 2) Trond Larsen Team Larunpyörä Cervelo 4.09.18, 3) Vladyslav Makogon OTC 4.09.18.Maantiecupin loppupisteet: 1) Larsen 117, 2) Samuel Pökälä TWL 80, 3) Aimo Pyykkönen Akilles 78, 4) Uusiperhe 70, 5) Eero Mäenpää IBD 65.Naiset, 107,84 km: 1) Pia Pensaari TVC 2.46.33, 2) Rosa Törmänen Team Toni & Toni 2.46.33, 3) Viivi Puskala CCH 2.46.33.Maantiecupin loppupisteet: 1) Pensaari 173, 2) Puskala 148, 3) Suvi Kangaskokko AHH 110, 4) Minna-Maria Kangas IK-32 100, 5) Jäpölä 82.Seniorien lopputilanne: 1) Susanna Granroth/Anatevka 0,99 pistettä, 2) Hanna Tardiveau/Wetrichta 1,68, 3) Sanna Backlund/Wilhelmina 5,78, 4) Kullo Kender/LRK Cooper 11,91, 5) Sanna Kröger/Stormreaver FP 13,42.Naiset: Ruotsi–Suomi 8–5 (1–1, 6–2, 1–2)Suomen maalit: Eliisa Alanko 2, My Kippilä 2, Veera Kauppi.Miehet: Ruotsi–Suomi 12–6 (3–3, 3–1, 6–2)Suomen maalit: Nico Salo, Krister Savonen, Casper Pfitzner, Miko Kailiala, Eemeli Salin, Aaro Astala.Yleinen sarja:Miehet, 29,7 km: 1) Pekka Niemi Kankaanpään Suunnistajat 1.30.00, 2) Jussi Laurila Jalasjärven Jalas 1.32.01, 3) André Haga OK Botnia 1.34.41.Naiset, 21,8 km: 1) Marika Hara Koovee 1.27.18, 2) Antonia Haga OK Botnia 1.27.59, 3) Mervi Pesu Rajamäen Rykmentti 1.33.43.PäiväarvontaOikeat numerot: 1, 4, 5, 11, 24, 25, 26, 30, 31, 35, 36, 37, 40, 44, 46, 50, 53, 60, 62, 65Kunkkunumero: 30Ilta-arvontaOikeat numerot: 1, 3, 5, 6, 10, 13, 15, 24, 26, 31, 32, 35, 40, 43, 45, 46, 47, 63, 65, 69Kunkkunumero: 43Myöhäisillan arvontaOikeat numerot: 2, 12, 14, 15, 16, 21, 22, 25, 26, 29, 33, 37, 41, 42, 48, 49, 50, 53, 61, 70Kunkkunumero: 5319.00 Ravit: Toto4, Forssa22.00 Valioliiga: West Ham-Huddersfield22.00 La Liga: Malaga-Las Palmas02.10 NFL: Minnesota-New Orleans05.20 NFL: Denver-LA Chargers12.30 KHL: Amur-Jokerit19.30 KHL: Dynamo Moskova-Metallurg Mg