Lauantain tulospörssissä muun muassa ampumahiihto, autourheilua, jääkiekkoa ja keskeisimpiä rahapelejä

Ampumahiihto Hochfilzen: MM-kilpailut:



Miehet, pikakilpailu 10 km: 1) Benedikt Doll Saksa 23.27,4 (0), 2) Johannes Thingnes Bø Norja –0,7 sekuntia jäljessä (0), 3) Martin Fourcade Ranska –23,1 (2), 4) Lowell Bailey USA –29,5 (0), 5) Ondrej Moravec Tshekki –30,7 (1), 6) Krasimir Anev Bulgaria –33,5 (0), 7) Julian Eberhard Itävalta –35,3 (2), 8) Ole Einar Björndalen Norja –38,4 (1), 9) Simon Schempp Saksa –40,0 (1), 10) Jevgeni Garanitshev Venäjä –45,1.



Autourheilu Karlstad, Ruotsi: Rallin MM-sarjan 2/13 kilpailu, Ruotsin ralli:



Tilanne 15/18 erikoiskokeen jälkeen: 1) Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila Suomi, Toyota 2.04.59,3, 2) Ott Tänak Viro, Ford jäljessä 3,8 sekuntia, 3) Sebastien Ogier Ranska, Ford –16,6, 4) Daniel Sordo Espanja, Hyundai –1.39,5, 5) Craig Breen Irlanti, Citroen –2.04,5, 6) Elfyn Evans Britannia, Ford –3.44,7, 7) Hayden Paddon Uusi-Seelanti, Hyundai –5.00,2, 8) Stephane Lefebvre Ranska, Citroen –5.37,0, 9) Pontus Tidemand Ruotsi, Skoda (WRC2) –6.36,7, 10) Teemu Suninen/Mikko Markkula Suomi, Ford (WRC2) –7.52,9.



...17) Jukka Ketomäki/Jarkko Alanen Suomi, Skoda (WRC2) –12.11,0...23) Juho Hänninen/Kaj Lindström Suomi, Toyota –23.00,6.



Freestyle Pyeongchang: Kumparelaskun maailmancupin kilpailu 7/11:



Miehet: 1) Mikael Kingsbury Kanada 86,71, 2) Dmitri Reiherd Kazakstan 86,70, 3) Philippe Marquis Kanada 85,94,...11) Jimi Salonen Suomi 80,83.



Golf Kuala Lumpur, Malesia: Miesten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 2,8 miljoonaa euroa:



Tilanne 3/4 kierroksen jälkeen, par 72:



200 lyöntiä (–16): Danny Willett Englanti (66+67+67)



203 (–13): David Lipsky USA 68+67+68



...212 (–4): Mikko Korhonen Suomi (73+69+70), jaettu 34:s.



Hiihtosuunnistus Imatra: EM-kisat:



Keskimatka:



Naiset: 1) Tove Alexandersson Ruotsi 43.12, 2) Maria Ketskina Venäjä 44.45, 3) Alena Trapeznikova Venäjä 45.20, 4) Anastasia Kravtsenko Venäjä 45.59, 5) Salla Koskela Suomi ja Polina Frolova Venäjä 46.20.



Miehet: 1) Lars Moholdt Norja 37.41, 2) Kirill Veselov Venäjä 37.44, 3) Stanimir Belomazhev Bulgaria 37.54, ...8) Ville-Petteri Saarela Suomi 38.13.



Nuorten MM-kisat, keskimatka:



Naiset: 1) Liisa Nenonen Suomi 39.58, 2) Tuuli Suutari Suomi 40.52, 3) Veera Klemettinen Suomi 41.01.



Miehet: 1) Vladislav Kiselev Venäjä 35.45, 2) Aleksandr Pavlenko Venäjä 38.26, ...9) Eevert Toivonen Suomi 40.54.



Nuorten (17-v) EM-kisat:



Tytöt: 1) Veronika Kalinina Venäjä 35.25, 2) Siiri Saalo Suomi 35.56, 3) Elin Schagerström Ruotsi 37.33.



Pojat: 1) Väinö Kotro Suomi 35.05, 2) Jan Hasek Tshekki 36.17, 3) Eerik Nurminen Suomi 36.21.



Jalkapallo Englannin Valioliiga:



Arsenal–Hull 2–0 (1–0)



34. Alexis Sanchez 1–0, 90. Sanchez rp. 2–0.



Ulosajot: 90. Sam Clucas, Hull.



Yleisöä: 59962.



Manchester U–Watford 2–0 (1–0)



32. Juan Mata 1–0, 60. Anthony Martial 2–0.



Yleisöä: 75301.



Middlesbrough–Everton 0–0.



Yleisöä: 31496.



Stoke–Crystal Palace 1–0 (0–0)



67. Joe Allen 1–0,



Yleisöä: 27007.



Sunderland–Southampton 0–4 (0–2)



30. Manolo Gabbiadini 0–1, 45. Gabbiadini 0–2, 88. Oma maali (Jason Denayer) 0–3, 90. Shane Long 0–4.



Yleisöä: 39931.



West Ham–West Bromwich 2–2 (0–1)



6. Nacer Chadli 0–1, 63. Sofiane Feghouli 1–1, 86. Manuel Lanzini 2–1, 90. Jonny Evans 2–2.



Yleisöä: 56983.



Liverpool–Tottenham 2–0 (2–0)



16. Sadio Mane 1–0, 18. Mane 2–0.



Yleisöä: 53159.



Espanjan liiga: Betis–Valencia 0–0, Alaves–Barcelona 0–6, Bilbao–Deportivo Coruna 2–1, Osasuna–Real Madrid myöh.



Saksan Bundesliiga: Leverkusen–Eintracht Frankfurt 3–0 (L: Joel Pohjanpalo kentälle 90. min, EF: Lukas Hradecky pelasi 90 min), Ingolstadt–Bayern München 0–2, Leipzig–Hampurin SV 0–3, Darmstadt–Dortmund 2–1, Werder Bremen–Mönchengladbach 0–1, Schalke–Hertha Berlin 2–0.



Englannin mestaruussarja:



Preston–Brentford 4–2, Norwich–Nottingham 5–1, Leeds–Cardiff 0–2, Fulham–Wigan 3–2, Rotherham–Blackburn 1–1, Derby–Bristol C 3–3, Reading–Barnsley 0–0, Brighton–Burton 4–1, QPR–Huddersfield 1–2, Aston Villa–Ipswich 0–1, Wolverhampton–Newcastle myöh.



Suomen cup, miehet:



Lohko C: HIFK–Gnistan 0–2 (0–0), GrIFK–Honka 0–2 (0–1)



Jääkiekko Göteborg: Miesten epävirallisen EM-sarjan Ruotsin-turnaus:



Suomi–Tshekki 1–7 (0–2, 0–2, 1–3)



1. erä: 12.11 Lukas Radil (David Kämpf–Jan Kovar) 0–1, 14.25 Michal Vondrka (Radil–Adam Polasek) 0–2 sr.



2. erä: 21.45 Michal Birner 0–3, 38.11 Lukas Kaspar (Tomas Zohorna) 0–4 av.



3. erä: 45.40 Antti Erkinjuntti (Veli-Matti Savinainen) 1–4 yv2, 48.47 Michal Repik (Petr Holik–Jan Rutta) 1–5 yv, 57.20 Holik 1–6 yv, 59.10 Radil (Kovar) 1–7.



Maalivahtien torjunnat: Juha Metsola Suomi 9+8+9=26, Pavel Francouz Tshekki 4+10+7=21.



Rangaistukset yhteensä: Suomi 2 x 2 min, Tshekki 5 x 2 min.



Järjestäjien ilmoittama yleisömäärä: 1468.



Ruotsi–Venäjä 2–4 (1–2, 1–1, 0–1).



Zuchwil, Sveitsi: Alle 20-vuotiaiden miesten maajoukkueturnaus:



Suomi–Sveitsi 5–1 (2–1, 2–0 , 1–0)



Suomen maalit: Janne Hämäläinen, Jerry Turkulainen 2, Jere Innala, Riku Sihvonen.



Ruotsi–Saksa 7–2.



Heinola: Naisten EHT-kiertueen turnaus:



Ruotsi–Venäjä 4–0 (2–0, 1–0, 1–0).



NHL lauantaina: Ottawa–NY Islanders 3–0 (1–0, 2–0, 0–0).



Perjantaina: Minnesota–Tampa Bay vl. 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0), M: Mikael Granlund 0+1. Winnipeg–Chicago 2–5 (0–1, 1–1, 1–3),W: Patrik Laine 0+1, Joel Armia 0+1.



Jääpallo Bandyliiga: OLS–WP 35 5–4 (0–2), JPS–Veiterä 4–9 (2–4), Akilles–Narukerä 11–1 (3–0), Botnia–HIFK 5–4 (2–2).



Koripallo Miesten Korisliiga: Korihait–Kouvot 81–87 (31–44), Kauhajoki–Pyrintö 92–90 (42–46).



Naisten Korisliiga: Catz–Vimpeli 68–50 (34–32).



NBA: Brooklyn–Miami 99–108, New York–Denver 123–131, Detroit–San Antonio 92–103, Milwaukee–LA Lakers 114–122, Memphis–Golden State 107–122, Minnesota–New Orleans 106–122, Washington–Indiana112–107, Sacramento–Atlanta 108–107, Phoenix–Chicago 115–97.



Lentopallo Miesten Mestaruusliiga: Etta–VaLePa 0–3 (23–25, 23–25, 14–25), Kokkolan Tiikerit–Vantaa Ducks 3–0 (25–20, 25–13, 25–21), Hurrikaani Loimaa–Rantaperkiön Isku 3–2 (25–16, 23–25, 25–15, 24–26, 15–13), LEKA Volley–Raision Loimu 3–1 (25–14, 25–18, 23–25, 25–23).



Naisten Mestaruusliiga: Pieksämäki Volley–LP-Vampula 1–3 (25–14, 17–25, 22–25, 19–25), Oriveden Ponnistus–LP Kangasala 3–0 (25–18, 25–18, 25–13), LP Viesti–HPK 2–3 (25–20, 14–25, 23–25, 25–18, 11–15), Kuortane–Pölkky Kuusamo 2–3 (25–22, 15–25, 16–25, 26–24, 13–15).



Mäkihyppy Sapporo: Maailmancup, HS 137:



1) Maciej Kot Puola (hyppyjen pituudet 139+138) ja Peter Prevc Slovenia (143+134) 260,2 pistettä, 3) Stefan Kraft Itävalta 257,5 (137+139), 4) Andreas Wellinger Saksa 247,5 (139+130), 5) Roman Koudelka Tshekki 230,6 (131+128), ...27) Ville Larinto Suomi 174 (117+109).



Ljubno, Slovenia: Maailmancup, naiset:



HS95: 1) Maren Lundby Norja 256,7 pistettä (92,5 ja 95 metriä), 2) Daniela Iraschko-Stolz Itävalta 251,1 (90–94,5), 3) Katharina Althaus Saksa 245,6 (89,5–92), 4) Carina Vogt Saksa 245,0 (89,5–92,5), 5) Ema Klinec Slovenia 241,1 (89,5–91), ...11) Julia Kykkänen Suomi 226,8 (88,5–89,5).



Tilanne maailmancupissa (15/19 kilpailun jälkeen): 1) Sara Takanashi Japani 1195, 2) Yuki Ito Japani 928, 3) Lundby 889, 4) Iraschko-Stolz 685, ...22) Kykkänen 128.



Pikaluistelu Gangneung, Etelä-Korea: Matkakohtaiset MM-kilpailut, 3. päivä:



Miehet, 1 000 m: 1) Kjeld Nuis Hollanti 1.08,26, 2) Vincent De Haitre Kanada 1.08,54, 3) Kai Verbij Hollanti 1.08,78...21) Mika Poutala 1.10,19.



Naiset:



1 000 m: 1) Karolina Erbanova Tshekki 1.15,14, 2) Sanneke de Neeling Hollanti 1.16,10, 3) Natalie Czerwonka Puola 1.16,39.



5 000 m: 1) Martina Sablikova Tshekki 6.52,38, 2) Claudia Pechstein Saksa 6.53,93.



Raviurheilu Vermo: Toto 76:



5. lähtö, Toto 76-1, lv 2100 m Hopeadivisioona: 1) Good Dynamite/Jukka Torvinen 14,3a (8,8), 2) Ranch Kelly 14,3a (2,14).3) Extreme Luca 14,4a (31,94).4) Ranch Newman 14,4a (5,26).poissa: 3. Toto (7-4-9): 8,80 1,87-1,34-5,41 8,67.



6. lähtö, Toto 76-2 TROIKKA-1, sh 2100 m Valiodivisioonakarsinta: 1) Polara/Antti Tupamäki 22,7a (8,12), 2) Costello 22,7a (1,65).3) Juntti-Jussi 22,9a (18,59).4) Veeran Turo 23,2a (78,05).poissa: 10, 12. Toto (8-5-11): 8,12 1,69-1,29-1,99 3,67. Troikka: 60,30.



7. lähtö, Toto 76-3, lv 2100 m Kyvyt Esiin-divisioonakarsinta tammoille: 1) Glowing Love Luca/Henri Bollström 17,9a (6,03), 2) Winter's Luckylady 17,9a (6,45).3) Nizza 18,0a (5,67).4) Barbelinda Express 18,0a (65,37).poissa: 3, 12. Toto (10-7-11): 6,03 2,06-2,77-1,91 20,49.



8. lähtö, Toto 76-4 Toto4-1, sh 2100 m Huippudivisioonakarsinta- vs. Tähtidivisioona: 1) Ekin Toive/Hannu Torvinen 25,3 (2,76), 2) Mökin Tähti 26,4 (9,25).3) Lover 26,5 (14,8).4) Pyörylän Paroni 25,7 (3,46).poissa: 5. Toto (10-1-2): 2,76 1,37-1,85-2,31 7,22. Toto4 voitto-osuus: 4,10.



9. lähtö, Toto 76-5 Toto4-2 TROIKKA-2, lv 2100 m Haastajadivisioonakarsinta: 1) Bluehill's Storm/Hannu Torvinen 14,6a (2,05), 2) Tomac 14,7a (5,09).3) Luxorious Lord 14,8a (5,85).4) Gene Touch 14,9a (18,18). Toto (1-12-7): 2,05 1,26-1,54-1,40 5,19. Toto4 voitto-osuus: 5,50. Troikka: 28,43.



10. lähtö, Toto 76-6 Toto4-3 DUO-1, lv 1609 m Talvimalja: 1) Air Gunner/Kari Rosimo 12,7a (4,58), 2) Up Up and Away 12,7a (5,85).3) Kiikku's Lordi 12,8a (23,55).4) Sentry 12,8a (67,53).poissa: 7. Toto (2-9-11): 4,58 2,45-2,29-5,33 14,51. Toto4 voitto-osuus: 15,00.



11. lähtö, Toto 76-7 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-3, lv 2600 m Pronssidivisioonakarsinta: 1) Hopeless Guy/Iikka Nurmonen 16,2a (10,2), 2) Benito Kievitshof 16,2a (52,4).3) Fakir Victory 16,3a (6,48).4) Zeus Kemp 16,3a (3,38). Toto (6-1-10): 10,20 3,94-14,87-2,78 365,19. Toto4 voitto-osuus: 49,30. Troikka: 4981,41. Päivän Duo: 2-6, kerroin: 43,91.



Ringette SM-sarja:



Blue Rings–LuKi-82 12–8 (2–0, 3–3, 4–3, 3–2)



EKS–Lahti 8–7 (3–1, 1–2, 2–3, 2–1)



RNK–NoU 6–3 (0–1, 1–1, 1–0, 4–1)



VG-62–Helsinki 8–6 (1–1, 2–2, 2–1, 3–2)



Salibandy Miesten liiga: OLS–Happee ja. 7–7 (2–1, 2–3, 3–3, 0–0), M-Team–SalBa 4–5 (1–3, 2–1, 1–1), Steelers–TPS 1–10 (0–4, 1–4, 0–2), Koovee–Oilers ja. 4–3 (0–1, 2–1, 1–1, 1–0).



Naisten liiga: M-Team–EräViikingit 4–1 (2–1, 1–0, 1–0), Happee–Classic 1–5 (0–1, 0–3, 1–1), Koovee–Steelers 9–4 (1–1, 3–1, 5–2), NST–O2JKL 8–2 (3–0, 2–1, 3–1), TPS–SSRA 6–7 (0–5, 6–1, 0–1), PSS–SB-Pro 2–3 (1–0, 0–2, 1–1).



Voimistelu Tarto: Joukkuevoimistelun maailmancup:



Alkukilpailu: 1) Expressia Venäjä 18,800 pistettä, 2) Madonna Venäjä 18,750, 3) Minetit Suomi 18,500, 4) OVO Team Suomi 18,250, 5) GC Janika Diamonds, Viro 17,350, 6) Nebesa Venäjä 17,300. –Minetit ja OVO Team jatkavat sunnuntain finaaliin.



Yhdistetty Sapporo: Maailmancup, HS 134 + 10 km:



1) Akito Watabe Japani 25.55,9, 2) Tim Hug Sveitsi 4,0 sekuntia jäljessä, 3) Manuel Faisst Saksa –12,3...30) Matti Herola Suomi –3.48,3...37) Jussi Salo Suomi –5.08,2...40) Mikke Leinonen Suomi –6.52,4.



Maailmancupin pistetilanne 19/23 kilpailun jälkeen: 1) Johannes Rydzek Saksa 1390, 2) Eric Frenzel Saksa 1354, 3) Fabian Riessle Saksa 949...suomalaiset: 7) Ilkka Herola 396, 10) Eero Hirvonen 338, 35) Leevi Mutru 103, 55) Arttu Mäkiaho 15, 56) Hannu Manninen 13, 62) Matti Herola 2.



Yleisurheilu Tampere: Suomi–Ruotsi–Norja–Tanska/Islanti-hallimaaottelu:



Miehet: Suomi 140 pistettä, 2) Ruotsi 121,5, 3) Norja 108,5, 4) Tanska/Islanti 90



Naiset 1) Ruotsi 138 pistettä, 2) Suomi 122 , 3) Norja 116, 4) Tanska/Islanti 84.



Miehet:



60 m: 1) Eetu Rantala Suomi 6,70 (kkk), 2) Sulayman Bah Ruotsi 6,75, 3) Markus Skyttä S 6,76.



200 m: 1) Samuli Samuelsson S 21,27 (kkk), 2) Roope Saarinen S 21,35, 3) Torbjörn Lysne N 21,56.



400 m: 1) Benjamin Lobo Veder T 46,58, 2) Mauritz Kåshagen N 47,93, 3) Felix Francois R 48,03,...6) Erik Back S 49,13, 8) Petteri Monni S 49,36.



800 m: 1) Andreas Bube T 1.50,52, 2) Andreas Kramer R 1.51,60, 3) Christian Clausen T 1.52,16, 4) Joonas Rinne S 1.53,07,...7) Simon Haglund S 1.54,56.



1500 m: 1) William Levay R 3.49,01, 2) Panu Jantunen S 3.49,03 (kkk), 3) Sigurd B. Breivik N 3.49,13,... 5) Tuomo Salonen S 3.50,62.



3000 m: 1) Samu Mikkonen S 8.06,22 (kkk), 2) Marius Vedvik N 8.06,72, 3) Vidar Johansson R 8.06,73,...7) Topi Raitanen S 8.31,48.



60 m aj: 1) Adreas Martinsen T 7,71, 2) Alexander Brorsson R 7,79, 3) Elmo Lakka S 7,80 (kkk),...5) Valtteri Kalliokulju S 8,30.



Korkeus: 1) Fabian Delryd R 225, 2) Jonas Klöjgaard Jensen T 210, 3) Ivan Kristoffer Nilsen N 210,...5) Jesse Huttunen S 205, 6) Julius Kuusela S 200.



Seiväs: 1) Eirik Dolve N 555, 2) Urho Kujanpää S 545, 3) Rasmus Jörgensen T 525, 4) Tommi Holttinen S 515.



Pituus: 1) Roni Ollikainen S 7,51, 2) Ingar Kiplesund N 7,49, 3) Jesper Hellström R 7,48,...5) Henri Väyrynen S 7,47.



Kolmiloikka: 1) Simo Lipsanen S 16,76 (halli-SE), 2) Tuomas Kaukolahti S 15,99, 3) Erik Ehrlin R 15,80.



Kuula: 1) Arttu Kangas S 19,73, 2) Daniel Ståhl R 19,60, 3) Timo Kööpikkä S 18,86.



4 x 300 m: 1) Norja 2.15,28, 2) Tanska/Islanti 2.16,24, 3) Suomi 2.16,24, (Samuel Purola, Roope Saarinen, Erik Back, Christoffer Envall).



Naiset:



60 m: 1) Helene Rönningen N 7,43, 2) Elin Östlund R 7,46, 3) Gladys Bamane R 7,48, 4) Milja Thureson S 7,50,...8) Maria Räsänen S 7,68.



200 m: 1) Helene Rönningen N 23,55, 2) Jonna Berghem S 24,04, 3) Astrid M. Cederkvist N 24,08,...6) Nea Mattila S 24,60.



400 m: 1) Arna Stefania Guömundsdottir I 54,21, 2) Viivi Lehikoinen S 54,56, 3) Sara D. Jensen N 54,81, 4) Hilla Uusimäki S 54,96.



800 m: 1) Stina Troest T 2.02,74, 2) Hedda Hynne N 2.02,80, 3) Lovisa Lindh R 2.03,12,...6) Zenitha Eriksson S 2.07,54, 7) Jonna Julin S 2.07,96.



1500 m: 1) Charlotta Fougberg R 4.17,12, 2) Sofia Åberg R 4.21,06, 3) Karin Storbacka S 4.23,06,...6) Saija Seppä S 4.27,67.



3000 m: 1) Lena Selen N 9.19,6, 2) Camilla Richardsson S 9.24,2, 3) Sara Christiansson R 9.32,40,... 7) Henni Tofferi S 9.44,67.



60 m aj: 1) Susanna Kallur R 8,06, 2) Nooralotta Neziri S 8,12 (kkk), 3) Lotta Harala S 8,19.



Korkeus: 1) Sofie Skoog R 192, 2) Linda Sandblom S 186 (kkk), 3) Katarina Mögenburg N 183,...5) Laura Rautanen S 177.



Seiväs: 1) Minna Nikkanen S 440, 2) Michaela Meijer R 430, 3) Cathrine Larsåsen N 400. Wilma Murto S jäi ilman tulosta.



Pituus: 1) Kaiza Karlen R 6,23, 2) Malin Marmbrandt R 6,22, 3) Kristiina Vuorvirta S 6,03,...7) Emmi Mäkinen S 5,83.



Kolmiloikka: 1) Kristiina Mäkelä S 13,89 (kkk), 2) Sanna Nygård S 13,32, 3) Janne Nielsen T 12,90.



Kuula: 1) Fanny Roos R 16,72, 2) Trine Mulbjerg T 16,32, 3) Frida Åkerström R 15,21, 4) Kaisa Kymäläinen S 15,03,...6) Eveliina Rouvali S 14,79.



4 x 300 m: 1) Norja 2.35,26, 2) Suomi 2.35,70, (Emma Koistinen, Nea Mattila, Hilla Uusimäki, Viivi Lehikoinen), 3) Ruotsi 2.36,56.



Maaottelun ulkopuolella:



Miehet:



60 m: 1) Eetu Rantala PudasjU 6,77, 2) Samuli Samuelsson IkaalU 6,79, 3) Jonathan Quarcoo N 6,82, 4) Markus Skyttä KouvU 6,84.



300 m aj: 1) Karsten Warholm N 34,92, 2) Don-Zheni Ekoebve HIFK 37,58 (kkk).



Kiekko: 1) Daniel Ståhl R 66,90, 2) Sven Martin Skagestad N 61,67, 3) Pyry Niskala SeinäjSU 59,22.



Naiset:



60 m: 1) Helene Rönningen N 7,51, 2) Jasmin Showlah HIFK 7,64, 3) Jenni Jokinen NakkVire 7,70.



300 m aj: 1) Emma Koistinen JyväskKU 41,67, 2) Frida Hämäläinen TampPy 42,34.



Kiekko: 1) Kathrine Bebe T 51,43, 2) Helena Leveelahti VirtU 48,08.



Rahapelejä Eurojackpot 6/17



Päänumerot (10.2.): 13, 23, 31, 42, 44. Tähtinumerot: 2, 5.



Voitonjako: 5+2 oikein 2 kpl voitto-osuus 22 569 527,60 e, 5+1 oikein 568 323,80 e, 5 oikein 200 584,80 e, 4+2 oikein 4 093,50 e, 4+1 oikein 209,90 e, 4 oikein 105,10 e, 3+2 oikein 50,90 e, 2+2 oikein 17,90 e, 3+1 oikein 17,20 e, 3 oikein 14,90 e, 1+2 oikein 8,50 e, 2+1 oikein 7,60 e.



Keno 6/17



Päiväarvonta (11.2.): 9, 10, 15, 16, 18, 24, 26, 27, 28, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 46, 52, 59, 66, 68. Kunkkunumero: 16.



Ilta-arvonta (11.2.): 3, 6, 7, 13, 17, 18, 24, 32, 34, 39, 41, 45, 49, 50, 54, 57, 59, 60, 66, 69. Kunkkunumero: 45.



Myöhäisarvonta (11.2.): 1, 4, 5, 9, 12, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 32, 33, 34, 44, 50, 54, 55, 66, 68. Kunkkunumero: 12.



Lotto 6/17



(11. 2.): 3, 9, 10, 13, 21, 25, 27. Lisänumero: 20. Tuplausnumero: 23.



Voitonjako: 7 oikein 1 kpl voitto-osuus 2 400 000,00 e, 6+1 oikein 55 018,90 e, 6 oikein 1 167,60 e, 5 oikein 30,20 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.



Lauantai-Jokeri 6/17



(11. 2.): 0 6 4 3 7 4 9.



Voitonjako: 7 oikein 1 kpl voitto-osuus 1 000 000,00 e, 6 oikein 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.



Perjantai-Jokeri 6/17



(10. 2.): 5 6 1 2 3 2 3.



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.



Tv-urheilua Yle TV2



11.30 Ampumahiihdon MM: N 10 km



12.30 Pikaluistelun MM



13.00 Alppihiihdon MM: Syöksy N



14.00 Euro Hockey Tour: Venäjä-Tšekki



15.45 Ampumahiihdon MM: M 12,5 km



16.50 Euro Hockey Tour: Ruotsi-Suomi



Nelonen Pro 1



13.00 Ruotsin MM-ralli: Power Stage



20.30 Ruotsin MM-ralli (kooste)



Nelonen Pro 2



22.30 NBA: NY Knicks-San Antonio



MTV Sport 1



20.00 PGA Tour: Pebble Beach Pro-Am



C More Golf



18.00 PGA Tour: Pebble Beach Pro-Am



Eurosport 1



09.00 Ratsastus: Hong Kong Masters



11.30 Ampumahiihdon MM: N 10 km



13.00 Alppihiihdon MM: Syöksy N



15.45 Ampumahiihdon MM: M 12,5 km



20.45 Snooker: World Grand Prix



Eurosport 2



11.30 Ski crossin mc: Idre



13.00 Lumilautacrossin mc: Feldberg



15.00 Snooker: World Grand Prix



16.30 Bundesliiga: Wolfsburg-Hoffenheim



18.30 Bundesliiga: Freiburg-FC Köln



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



13.00 La Liga: Villarreal-Málaga



15.30 Valioliiga: Burnley-Chelsea



18.00 Valioliiga: Swansea-Leicester



21.45 La Liga: Atlético-Celta Vigo



Viasat Fotboll



16.00 Serie A: Inter-Empoli



Viasat Urheilu



13.30 Serie A: Crotone-Roma



16.00 Serie A: Sassuolo-Chievo



19.30 La Liga: Las Palmas-Sevilla



21.45 Serie A: Cagliari-Juventus



02.35 NHL: Buffalo-Vancouver



Viasat Sport



16.00 Serie A: Palermo-Atalanta



19.00 Serie A: Sampdoria-Bologna



22.00 Ligue 1: Nantes-Marseille



02.35 NHL: Boston-Montreal



Viasat Jääkiekko HD



22.05 NHL: Minnesota-Detroit



01.05 NHL: NY Islanders-Colorado



Viasat Hockey



22.05 NHL: Minnesota-Detroit



01.05 NHL: Nashville-Dallas



Viasat NHL Xtra 1



19.35 NHL: New Jersey-San Jose



Viasat Golf



07.00 European Tour: Maybank Championship