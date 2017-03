Päivän lehti 12.3.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Viime vuonna 58 turva­paikanhakijaa yritti itsemurhaa. Itsemurha tai sen yritys on aina hyvin epätoivoinen teko, johon päädytään, kun elämältä ei ole saatavissa enää mitään hyvää.



Turvapaikan hakijoiden itsemurhayritykset liittyvätkin enemmän toivottomuuteen kuin masennukseen. Suuri osa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista turvapaikan hakijoista kokee, että heidän on mahdotonta palata kotimaahansa, jossa heitä odottaa kidutus tai surmaaminen.



Kun ihminen menettää toivonsa, hän samalla kuolee psyykkisesti. Sen jälkeen hänelle on samantekevää, mitä hänelle tai kanssaihmisille tapahtuu. Hän voi päätyä äärimmäisiin tekoihin, jotka kohdistuvat häneen itseensä tai kanssa­ihmisiin.



Turvapaikanhakijoiden lähtömaissa olosuhteet ovat usein kaoottiset ja vailla laillista yhteiskuntajärjestystä, tai käydään kaupunkisotaa, jossa nimenomaan siviilit, naiset, lapset ja vanhukset kärsivät eniten.



Suomessa oli vuosia voimassa niin sanottu B-oleskelulupa, jos henkilöä ei voitu palauttaa kotimaahansa esimerkiksi terveydellisistä tai humanitaarisista syistä ja vaikka kriteerit kansainvälisen suojelun tarpeesta eivät täyttyneet. Tulisiko harkita B-luvan palauttamista lainsäädäntöön, jolloin emme enää joutuisi palauttamaan turva­paikanhakijoita epäinhimillisiin olosuhteisiin?



Rautatientorilla tapahtunut itsemurhayritys on viimeistään herättänyt suomalaiset näkemään turvapaikanhakijoiden todellisen hädän. Järkyttävintä on, että Suomessa sallitaan ­tähänkin tapaukseen liittyvä ­äärimmäinen vihapuhe giljotiineineen.



Tähänkö Suomessa on päädytty? Miksi sallimme tällaisen kirjoittelun? Suomalainen yhteiskunta rakentuu tasa-arvolle ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle, vai rakentuuko?



Jos haluamme puolustaa ­suomalaisuutta ja kaikkea sitä ­hyvää, minkä Suomi meille tar­joaa, meidän on torjuttava jyrkästi kaikenlainen rasismi ja ­vihapuhe. Emme voi sulkea silmiämme. Olemme kaikki ihmisiä. Ihmisiä, jotka kaikki ansaitsemme ihmisarvoisen elämän.



Pekka Tuomola



lääketieteellinen johtaja



Luona Oy