Päivän lehti 12.3.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Helsingin Sanomissa olleet jutut tiedemaailman toimintatavoista tuntuvat herättäneen eri puolilla keskustelua. Tarvitaan avoimuutta, ei tukahduttamista. Keskustelussa olevia asioita on syytä selvitellä perusteellisesti.



Instituutioiden puolustautuminen ja argumentit rakenteiden puolesta ovat hyvin odotettuja. Kun rakenteisiin pannaan toimimaan ihmiset, tilanne saattaa muuttua oleellisesti. Esi­merkiksi 100 metrin juoksussa paremmuuden määrittely on helppo tehtävä. Tieteessä paremmuuden määrittely on vahvasti sidoksissa määrittelijään. Mahdollisesti kuviteltu tieteen objektiivisuus on harha. Siksi tällaiset rakenteet ovat alttiita pahoillekin vääristymille.



Harmitusta aiheuttavat asiat on selvitettävä kunnolla. Kuinka tieteenalat ja koulukunnat tulevat kohdelluiksi rahanjaossa ja julkaisuluokituksessa suhteessa portinvartijoiden vastaaviin? Mitä mieltä panelistien ulkopuolinen tutkijakenttä on julkaisufoorumijärjestelmästä? Kuinka esimerkiksi yliopistojen työtyytyväisyys on kehittynyt kymmenen viime vuoden aikana? Kuinka yliopistojen johtamisen indikaattorit motivoivat henkilöstöä rakentamaan kestäviä voittajajoukkueita eivätkä palvele vain lyhyen tähtäimen tehostamispyrkimyksiä?



Suomalaisen tutkimusmaailman ilmapiiri on luovuuden kukkimisen kannalta liian tukahtunut ja jopa pelokas. Nyt kannattaisi tehdä syväanalyysia ja päästä kiinni siihen, kuinka ­asiat todella ovat. Ei vain esittää puskista nimettöminä heittoja epäkohdista ja saada vastauk­sena normaaleja liturgioita objektiivisuudesta sekä hienoista prosesseista ja rakenteista.



Syväperehtymisen jälkeen opetus- ja kulttuuriministeriön sekä hallituksen tulisi katsoa, ovatko kaikki nykyiset rakenteet ja toiminnot todella tarpeen.



Vesa Harmaakorpi



professori