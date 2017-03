Päivän lehti 12.3.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Suomen Kulttuurirahasto ja Kopiosto lahjoittavat kaksi miljoonaa euroa vastikään julkistettuun Lukuklaani-hankkeeseen. Tarkoituksena on vaalia lasten lukutaitoa tukemalla koulukirjastojen perustamista ja kehittämistä sekä kirjojen hankintaa. Tämä on erittäin hyvä ja kaikin tavoin kannatettava asia.



Taustalla oleva käsitys kirjallisuudesta tuntuu vain olevan ­kovin kapoinen ja vanhanaikainen. Hankkeen aloitteentekijä, kirjailija Jari Järvelä on todennut, että ”Looginen ajattelu kehittyy parhaiten kaunokirjallisuutta lukemalla”.



Me tietokirjailijat olemme saaneet tottua siihen, että tuotok­siamme ei lasketa kirjallisuudeksi. Järvelän väittämän perusteella ne eivät tunnu olevan edes lukemisen arvoisia: jopa looginen ajattelu kehittyy paremmin lukemalla romaaneja kuin vaikkapa Kari Enqvistin, Jaakko Hämeen-Anttilan tai Ilkka Niiniluodon teoksia.



Miksi nämä kaksi kirjallisuudenlajia – tieto ja kauno – tuntuvat edelleen olevan joidenkin mielestä toisensa poissulkevia tai ainakin eriarvoisia? Todellisuudessa niiden välinen raja voi olla hyvin häilyvä sekä kirjoittamisen että lukemisen kannalta.



Tietokirjallisuudessa on yhä enemmän kaunokirjallisia elementtejä, ja kaunokirjailijat käyttävät yhä ahkerammin tietokirjallisuutta taustamateriaalina. Kaunokirjallisuudesta voi ­ilman muuta oppia monenlaisia asioita, mutta ei tietokirjallisuuden lukeminenkaan ole pelkkää faktojen omaksumista.



Internetin infotulva on sekavaa ja sen totuusarvo usein ­kyseenalainen. Tietokirjailijoiden tehtävänä on tiivistää ihmiskunnan keräämästä valtavasta tiedon paljoudesta teoksia, joiden avulla monimutkaisesta maailmasta voi muodostaa johdonmukaisen ja luotettavan kuvan.



Merkitystä lienee silläkin, että tietokirjallisuudelle riittää edelleen kysyntää. Suomessa julkaistusta kirjallisuudesta 80 prosenttia on tietokirjallisuutta, samoin valtaosa myydystä kirjallisuudesta. Silti esimerkiksi opetusministeriön tuki tieto­kirjallisuudelle on vain murto-osa kaunokirjallisuuden saamasta tuesta. Tilanteen kohentuminen vaikuttaa kaukaiselta haaveelta, kun tietokirjallisuutta toistuvasti vähätellään ja sysitään syrjemmälle ”oikean” kirjallisuuden reviiriltä.



Markus Hotakainen



tietokirjailija, Espoo