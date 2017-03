Päivän lehti 12.3.2017

Pankkivalvoja Fiva antoi tällä viikolla varoituksen ja seuraamusmaksuja neljälle pankille, jotka olivat myyneet iäkkäille asiakkailleen sijoitustuotteita virheellisin neuvoin ja ottamatta selvää näiden sijoitustarpeista.



Ilta-Sanomat kirjoittaa: ”––sakot tulivat täysin aiheesta. Toiminta on ollut hetkittäin törkeää. Pankit ovat antaneet neuvoja, joiden tarkoituksena on ollut lähinnä saada myytyä omia tuotteitaan. Hyöty on kertynyt pankille ja asiakkaan edun kanssa on niin ja näin.”



”Johtaja Anneli Tuominen sanoi (HS 8.3.) Fivan pitävän suotavana, että iäkkäiden asiakkaiden neuvonnassa mennään yli lain vaatimusten, kun arvioidaan asiakkaan kykyä ymmärtää sijoitustuotteita. Tätä voi pitää hyvänä linjauksena. Nyt näyttää, että pankit hyväksikäyttävät iäkkäiden ihmisten luottamusta pankkiin.”



Aamulehti toteaa: ”Varallisuudenhoito on pankkien kasvavaa toimintaa. Finanssivalvonnan selvityksen perusteella syntyy huolestuttava kuva alan toimintatavoista.”



”Tarkastuksia on syytä jatkaa. Rahalaitosten on ansaittava tuottonsa reilulla pelillä. Asiakkaan on voitava luottaa siihen, että hänen etunsa ja rahansa ovat ensisijaisia.”