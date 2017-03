Lauantain tulospörssissä muun muassa ampumahiihtoa, hiihtoa, jalkapalloa, jääkiekkoa ja keskeisimpiä rahapelejä

Päivän lehti 12.3.2017

Alppihiihto Åre: Nuorten MM-kilpailut:



Miehet, alppiyhdistetty: 1) Loic Meillard Sveitsi 2.05,14 (1.16,99+48,15), 2) River Radamus USA jäljessä 1,54 sekuntia (1.17,63+49,05), 3) Georg Hegele Saksa –1,59 (1.18,18+48,55), ...54) Eetu Mäkelä Suomi –8,55 (1.20,97+52,72). –Jaakko Mustalahti hylättiin supersuurpujottelussa (1. lasku), Miikka Mankinen, Teddy Takki ja Marlon Sjöberg keskeyttivät supersuurpujottelussa.



Ampumahiihto Kontiolahti: Maailmancup:



Miehet, takaa-ajo 12,5 km: 1) Arnd Peiffer Saksa 30.35,0 (0 sakkoa), 2) Simon Eder Itävalta jäljessä 0,3 sekuntia (2), 3) Emil Hegle Svendsen Norja –2,3 (2), 4) Ondrej Moravec Tshekki –9,8 (2), 5) Martin Fourcade Ranska –25,5 (4), 6) Lukas Hofer Italia –27,7 (1), 8) Johannes Thingnes Bö Norja –33,2 (3), 9) Vetle Sjåstad Christiansen Norja –38,4 (1), 9) Andrejs Rastorgujevs Latvia –38,7 (4), 10) Anton Shipulin Venäjä –50,9 (2),



... 53) Olli Hiidensalo Suomi –6.09,1 (53).



Tilanne kokonaiscupissa (23/26 kilpailua): 1) Fourcade 1228, 2) Shipulin 805, 3) Bö 700, 4) Peiffer 680, 5) Simon Schempp Saksa 673, 6) Julian Eberhard Itävalta 653,... 72) Tuomas Grönman 31,... 87) Hiidensalo 12.



Tilanne takaa-ajocupissa (8/9 kilpailua): 1) Fourcade 448, 2) Shipulin 332, 3) Peiffer 283,... 68) Hiidensalo 8.



Naiset, takaa-ajo 10 km: 1) Laura Dahlmeier Saksa 29.54,4 (1), 2) Marie Dorin Habert Ranska –16,5 (2), 3) Lisa Vittozzi Italia –19,9 (1), 4) Daria Domratsheva Valko-Venäjä –21,9 (3), 5) Paulina Fialkova Slovakia –23,9 (0), 6) Lisa Theresa Hauser Itävalta –27,8 (0), 7) Iryna Varvynets Ukraina –32,6 (0), 8) Celia Aymonier Ranska –38,1 (2), 9) Anais Chevalier Ranska –39,0 (0), 10) Gabriela Koukalova Tshekki –44,8 (2),



... 25) Mari Laukkanen Suomi –1.57,8 (5),... 31) Kaisa Mäkäräinen Suomi –2.10,8 (4).



Tilanne kokonaiscupissa (23/26 kilpailua): 1) Dahlmeier 1137, 2) Koukalova 970, 3) Mäkäräinen 883, 4) Dorin Habert 797, 5) Dorothea Wierer Italia 651, 6) Chevalier 645,... 36) Laukkanen 202,... 96) Sanna Markkanen Suomi 4.



Tilanne takaa-ajocupissa (8/9 kilpailua): 1) Dahlmeier 373, 2) Mäkäräinen 332, 3) Koukalova 330,... 38) Laukkanen 64.



Seuraavat kilpailut: 17.3. Oslo (sprintit).



Autourheilu Leon, Meksiko: Rallin MM-sarjan 3/13 kilpailu, Meksikon ralli:



Tilanne 11/19 erikoiskokeen jälkeen: 1) Kris Meeke Britannia, Citroen 1.52.24,8, 2) Sebastien Ogier Ranska, Ford jäljessä 23,5 sekuntia, 3) Thierry Neuville Belgia, Hyundai –1.07,1, 4) Ott Tänak Viro, Ford –1.59,0, 5) Hayden Paddon Uusi-Seelanti, Hyundai –2.48,2, 6) Juho Hänninen/Kaj Lindström Suomi, Toyota –2.48,5, 7) Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila Suomi, Toyota –3.30,5, 8) Eric Camilli Ranska, Ford –6.38,1.



Nilsiä: Rallin SM-sarjan kilpailu 3/7:



Lopputulokset: 1) Teemu Asunmaa AlavUA, Skoda 52.03,9, 2) Juha Salo KaUA, Peugeot jäljessä 6,2 sekuntia, 3) Jarkko Nikara SaaUA, Subaru –14,9.



SM-pisteet: 1) Asunmaa 84, 2) Salo 61, 3) Nikara 46.



Hiihto Oslo: Maailmancup:



Miehet, 50 km (p): 1) Martin Johnsrud Sundby Norja 2.02.59,7, 2) Iivo Niskanen Suomi jäljessä 9,9 sekuntia, 3) Aleksandr Bessmertnih Venäjä –1.15,2, 4) Sjur Röthe Norja –1.15,2, 5) Niklas Dyrhaug Norja –1.15,2, 6) Alex Harvey Kanada –1.15,4, 7) Hans Christer Holund Norja –1.17,2, 8) Sergei Ustjugov Venäjä –2.35,0, 9) Andrei Larkov Venäjä –2.35,2, 10) Sergei Turishev Venäjä –2.42,2,



...25) Kusti Kittilä Suomi –6.00,5, ...31) Sami Jauhojärvi Suomi –8.24,8. –Antti Ojansivu Suomi ja Ville Nousiainen Suomi keskeyttivät.



Tilanne maailmancupissa (27/31 kilpailun jälkeen): 1) Sundby 1626, 2) Ustjugov 1176, 3) Harvey 844, 4) Matti Heikkinen Suomi 837, 5) Marcus Hellner Ruotsi 668, 6) Emil Iversen Norja 637, ...10) Niskanen 551, ...48) Ristomatti Hakola Suomi 118, ...51) Lari Lehtonen Suomi 114, ...60) Perttu Hyvärinen Suomi 89, ...73) Martti Jylhä Suomi 70, ...76) Jauhojärvi 64.



Hiihtosuunnistus Krasnojarsk, Venäjä: MM-kilpailut, pitkä matka:



Naiset: 1) Maria Ketshkina Venäjä 1.25.33, 2) Alena Trapeznikova Venäjä 1.30.27, 3) Polina Frolova Venäjä 1.30.41, 4) Tatiana Oborina Venäjä 1.32.52, 5) Marjut Turunen Suomi 1.35.04.



Miehet: 1) Erik Rost Ruotsi 1.46.04, 2) Kirill Veselov Venäjä 1.47.22, 3) Lars Moholdt Norja 1.47.27, 4) Andrei Lamov Venäjä 1.47.28, 5) Andrei Grigoriev Venäjä 1.47.34, 6) Martin Hammarberg Ruotsi 1.51.05, …8) Ville-Petteri Saarela Suomi 1.55.41.



Jalkapallo Englannin Valioliiga lauantaina:



Bournemouth–West Ham 3–2 (1–1)



10. Michail Antonio 0–1, 31. Joshua King 1–1, 48. King 2–1, 83. Andre Ayew 2–2, 90. King 3–2.



Everton–West Bromwich 3–0 (2–0)



39. Kevin Mirallas 1–0, 45. Morgan Schneiderlin 2–0, 82. Romelu Lukaku 3–0



Hull–Swansea 2–1 (0–0)



69. Oumar Niasse 1–0, 78. Niasse 2–0, 90. Alfie Mawson 2–1.



Englannin liigan mestaruussarja lauantaina:



Wigan–Bristol C 0–1, Preston–Reading 3–0, Brentford–Huddersfield 0–1, Norwich–Blackburn 2–2, Barnsley–Ipswich 1–1, Newcastle–Fulham 1–3, Aston Villa–Sheffield W 2–0, Leeds–QPR 0–0, Burton–Nottingham 1–0, Cardiff–Birmingham 1–1, Wolverhampton–Rotherham 1–0.



Englannin cupin puolivälierät: Middlesbrough–Manchester C 0–2 (0–1), Arsenal–Lincoln 5–0 (1–0).



Espanjan liiga lauantaina: Valencia–Gijon 1–1, Sevilla–Leganes 1–1, Malaga–Alaves 1–2. Granada–Atletico Madrid myöh.



Saksan Bundesliiga: Bayern München–Eintracht Frankfurt 3–0 (Lukas Hradecky EF 90 min), Hertha Berlin–Dortmund 2–1, Leipzig–Wolfsburg 0–1, Freiburg–Hoffenheim 1–1, Darmstadt–Mainz 2–1, Ingolstadt–Köln 2–2.



Miesten Suomen cup, p uolivälieräkarsinta: Inter–VPS 2–0 (0–0). Inter jatkaa puolivälieriin, jossa se kohtaa voittajan ottelusta RoPS–SJK.



Jääkiekko Liiga:



HIFK–Ässät 6–0 (0–0, 4–0, 2–0)



1. erä: Maaliton.



2. erä: 24.47 Mikael Johansson (Robert Leino–Joe Finley) 1–0, 26.32 Roope Hintz (Juuso Puustinen–Joonas Rask) 2–0, 33.49 Roope Hintz (Matt Generous–Joonas Rask) 3–0, 36.00 Lennart Petrell (Matt Generous–Saku Salmela) 4–0.



3. erä: 41.14 Mikael Johansson (Robert Leino–Arttu Luttinen) 5–0, 57.28 Roope Hintz (Juuso Puustinen–Saku Salmela) 6–0 yv.



Jäähyt yhteensä: HIFK 3x2 min=6 min, Ässät 2x2 min=4 min



Torjunnat: Kevin Lankinen HIFK 8+6+8=22, Andreas Bernard Ässät 6+6+0=12, Ari Ahonen Ässät 0+3+5=8



Yleisöä: 8200



JYP–KooKoo 5–3 (1–1, 0–2, 4–0)



Pelicans–Kärpät ja. 3–4 (1–1, 1–1, 1–1, 0–1)



Ilves–Lukko 3–2 (1–0, 0–0, 2–2)



KalPa–Sport 4–2 (0–0, 2–1, 2–1)



HPK–Tappara 2–3 (1–1, 1–2, 0–0)



SaiPa–TPS 2–4 (1–1, 0–1, 1–2)



Runkosarjan viimeinen kierros: 13.3. HIFK–JYP, TPS–Ässät, KooKoo–HPK, Sport–Ilves, Jukurit–Pelicans, Tappara–SaiPa, Lukko–KalPa.



Mestis: Espoo United–Jokipojat vl. 1–2 (0–0, 1–1, 0–0, 0–0, 0–1), Hokki–TuTo 2–1 (1–0, 1–1, 0–0), IPK–RoKi 1–2 (1–0, 0–1, 0–1), SaPKo–KeuPa HT 6–2 (2–1, 1–1, 3–0), LeKi–JYP-Akatemia 1–3 (0–0, 1–2, 0–1).



NHL: Columbus–Buffalo 4–3 ( 2–1, 1–1, 1–1), B: Rasmus Ristolainen 1+0. Detroit–Chicago 4–2 (2–1, 1–1, 1–0), Florida–Minnesota 4–7 (2–1, 1–2, 1–4), F: Aleksander Barkov 1+1, M: Mikael Granlund 1+1. St. Louis–Anaheim 4–3 (1–2, 1–0, 2–1), A: Sami Vatanen 0+1. Edmonton–Pittsburgh vl. 2–3 (0–2, 1–0, 1–0, 0–0, 0–1).



Ruotsin liiga SHL: Pudotuspelien 1. kierroksen 1. ottelut (2 voitolla jatkoon):



Färjestad–Djurgården 4–1 (0–0, 1–1, 3–0), Malmö–Luulaja 6–1 (3–1, 2–0, 1–0).



KHL: Itälohkon välierien 2/7 ottelut: Avangard Omsk–Ak Bars Kazan 0–2 (0–0, 0–0, 0–2). Voitot 0–2.



Metallurg Magnitogorsk–Barys Astana ja. 5–4 (1–0, 1–2, 2–1, 1–0). Voitot 2–0.



Naisten SM-sarja: 1. loppuottelu (3 voitolla mestariksi): Kärpät–Espoo United 2–0 (0–0, 2–0, 0–0). Kärpät johtaa otteluvoitoin 1–0.



Seuraava ottelu: 12.3. Espoo United–Kärpät.



Pronssiottelu: KalPa–HPK 3–2 (2–0, 1–0, 0–2).







Koripallo Miesten Korisliiga: BC Nokia–Korihait 95–78 (50–43), Kauhajoki–Vilpas ja. 101–103, 93–93 (46–42).



Naisten liiga: Espoo Basket Team–Vimpeli 60–80 (28–41), FoA–Espoo United 63–74 (34–40), Helmi Basket–Catz 69–85 (35–36), Kouvottaret–Huima 99–60 (53–34), PeKa–Ponteva 68–81 (42–43).



NBA: Charlotte–Orlando 121–81, Chicago–Houston 94–115, Milwaukee–Indiana 99–85, Minnesota–Golden State 103–102, Atlanta–Toronto 105–99, Denver–Boston 119–99, Dallas–Brooklyn 105–96, Sacramento–Washington ja. 130–122.



Las Vegas: NCAA-yliopistosarjan Pac-12-konferenssi:



Välierät: Arizona–UCLA 86–75 (41–35). A: Lauri Markkanen 29/6/1 syöttö/1 riisto/1 torjunta.







Lentopallo Miesten Mestaruusliiga: Isku–PerPo 1–3 (25–19, 22–25, 20–25, 30–32), Loimu–VaLePa 0–3 (17–25, 21–25, 20–25), Sampo–Tiikerit 3–1 (26–24, 22–25, 30–28, 25–15), Leka Volley–Etta 3–1 (25–22, 25–23, 21–25, 25–20).



Naisten Mestaruusliiga: Pieksämäki–HPK 0–3 (20–25, 19–25, 22–25), OrPo–WoVo 3–0 (25–21, 25–10, 25–21), LP-Vampula–Kuusamo 3–0 (25–23, 25–11, 25–23).



Lumilautailu Hafjell, Norja: WST-kiertueen X-games, big air -hypyt:



Miehet: 1) Mark Mcmorris Kanada 85,00 pistettä, 2) Max Parrot Kanada 84,00, 3) Torgeir Bergrem Norja 79,00, ...7) Roope Tonteri Suomi 68,00.



Sierra Nevada, Espanja: MM-kilpailut, slopestyle:



Miehet: 1) Seppe Smits Belgia 91,40 pistettä, 2) Nicolas Huber Sveitsi 83,25, 3) Chris Corning USA 82,50, 4) Sebbe De Buck Belgia 81,20, 5) Ville Paumola Suomi 77,50, ...14) Rene Rinnekangas Suomi 32,00.



Naiset: 1) Laurie Blouin Kanada 78,00.



Mäkihyppy Oslo: Maailmancup:



Joukkuekilpailu HS134: 1) Itävalta 999,7 pistettä (Michael Hayböck, Manuel Fettner, Markus Schiffner, Stefan Kraft), 2) Saksa 987,2, 3) Puola 986,7, 4) Norja 983,1, 5) Japani 889,8, ...9) Suomi 394,1 (Jarkko Määttä, Ville Larinto, Antti Aalto, Janne Ahonen).



–Suomi karsiutui kahdeksan parhaan 2. kierrokselta.







Pikaluistelu Stavanger, Norja:



Maailmancupin finaalit, 1. päivä:



Miehet:



500 m: 1) Dai Dai Ntab Hollanti 34,93, 2) Ronald Mulder Hollanti 34,99, 3) Kai Verbij Hollanti 35,01, 4) Jan Smeekens Hollanti 35,01, 5) Ruslan Murashov Venäjä 35,07, 6) Nico Ihle Saksa 35,12,... 9) Mika Poutala Suomi 35,18.



1000 m: 1) Kjeld Nuis Hollanti 1.08,76, 2) Vincent De Haitre Kanada 1.09,28, 3) Ihle 1.09,42, 4) Thomas Krol Hollanti 1.09,47, 5) Håvard Holmefjord Lorentzen Norja 1.09,50, 6) Poutala 1.09,61.



Maailmancupin lopputilanne (6 kilpailua): 1) Nuis 550, 2) De Haitre 440, 3) Verbij 394,... 8) Poutala 222.



Naiset:



500 m: 1) Nao Kodaira Japani 37,14, 2) Karolina Erbanova Tshekki 37,87, 3) Heather Bergsma USA 38,13, 4) Erina Kamiya Japani 38,24, 5) Marsha Hudey Kanada 38,39, 6) Arisa Go Japani 38,40.



Maailmancupin pistetilanne 9/10 kilpailun jälkeen: 1) Kodaira 750, 2) Maki Tsuji Japani 545, 3) Jing Yu Kiina 452,... 52) Elina Risku Suomi 3.



1000 m: 1) Bergsma 1.14,85, 2) Kodaira 1.14,90, 3) Erbanova 1.15,22, 4) Miho Takagi Japani 1.15,31, 5) Hege Bökko Norja 1.16,09, 6) Marrit Leenstra Hollanti 1.16,11.



Maailmancupin lopputilanne (6 kilpailua): 1) Bergsma 650, 2) Takagi 476, 3) Leenstra 451.







Raviurheilu Kouvola: Toto 76:



5. lähtö, Toto 76-1, lv 2100 m: 1) Heaven's Fire/Tapio Perttunen 17,8 (56,61), 2) Pennsylvania 18,6 (5,93).3) Winter's Luckylady 18,9 (8,32).4) M.T. Frida 18,3 (189,19).poissa: 2. Toto (12-7-1): 56,61 5,72-2,09-3,18 134,69.



6. lähtö, Toto 76-2 TROIKKA-1, sh 2100 m Huippudivisioonakarsinta: 1) Hissun Aarre/Tuomas Pakkanen 28,5a (4,95), 2) Hevillä 28,8a (10,61).3) Lover 28,8a (15,63).4) Herra Hanuri 29,0a (48,17).poissa: 8. Toto (9-3-11): 4,95 2,30-2,54-2,93 24,96. Troikka: 176,37.



7. lähtö, Toto 76-3, sh 2100 m Nousijadivisioona vs. Haastajadivisioonakarsinta: 1) Pauhis/Olavi Nisonen 27,9 (6,15), 2) Elias Juonetar 28,5 x (9,08).3) Tähti-Aura 28,6 (10,44).4) Kukkarosuon Manu 29,6 x (5,31).poissa: 2, 3, 14. Toto (13-10-15): 6,15 3,05-3,48-3,02 24,42.



8. lähtö, Toto 76-4 Toto4-1, lv 2100 m Kultadivisioona: 1) Bret Boko/Ari Moilanen 17,4a (7,86), 2) Lindys Jersey Boy 17,5a (19,53).3) Sentry 17,6a (46,45).4) Big Sky Hurricane 17,8a x (2,09).poissa: 6. Toto (8-5-3): 7,86 2,19-4,01-5,59 24,09. Toto4 voitto-osuus: 7,00.



9. lähtö, Toto 76-5 Toto4-2 TROIKKA-2, sh 2100 m Valkeala-ajo, Tähti- vs. Valiodivisioonakarsinta: 1) Costello/Risto Tupamäki 24,6 (1,42), 2) Camri 24,9 (7,65).3) Juntti-Jussi 25,6 (13,42).4) Lumi-Aatos 26,4 (76,83).poissa: 4, 5, 6, 11. Toto (7-10-13): 1,42 1,15-1,46-1,52 3,06. Toto4 voitto-osuus: 7,50. Troikka: 8,45.



10. lähtö, Toto 76-6 Toto4-3 DUO-1, lv 1600 m Pronssidivisioonakarsinta: 1) Past Or Flash/Hannu Torvinen 15,1a (2,65), 2) Downander 15,3a (3,04).3) The Best Spruce 15,3a (90,11).4) Scarlet Darban 15,4a (15,78).poissa: 5, 6, 10. Toto (9-7-12): 2,65 1,55-1,49-5,32 4,51. Toto4 voitto-osuus: 8,90.



11. lähtö, Toto 76-7 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-3, lv 2100 m Haastajadivisioonakarsinta: 1) Tomac/Ari Moilanen 16,5a (2,42), 2) Nitro Diablo 16,6a (9,58).3) Berta Minore 16,7a (127,1).4) Safe Crossing 17,0a (5,41). Toto (2-1-7): 2,42 1,56-2,13-9,80 8,29. Toto4 voitto-osuus: 9,80. Troikka: 337,01. Päivän Duo: 9-2, kerroin: 5,81.



Ringette SM-sarja: NoU–EKS 7–5. NoU loppuotteluun voitoin 3–0.



RNK–Blue Rings 15–3. RNK loppuotteluun voitoin 3–0.



Yhdistetty Oslo:



Maailmancupin kilpailu (HS134-mäki ja 10 km hiihto): 1) Akito Watabe Japani 23.48,8, 2) Eric Frenzel Saksa jäljessä 0,4 sekuntia, 3) Björn Kircheisen Saksa –14,1, ... 31) Ilkka Herola Suomi –2.22,1,... 35) Leevi Mutru Suomi –2.39,2,... 42) Arttu Mäkiaho Suomi –3.17,7,... 45) Matti Herola Suomi –3.51,2.







Rahapelejä Keno 10/17



Päiväarvonta (11.3.): 2, 4, 9, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 46, 47, 49, 55, 62, 63. Kunkkunumero: 62.



Ilta-arvonta (11.3.): 5, 6, 9, 10, 14, 21, 23, 24, 29, 30, 33, 38, 40, 46, 53, 60, 62, 65, 66, 69. Kunkkunumero: 14.



Myöhäisarvonta (11.3.): 1, 7, 10, 13, 15, 18, 19, 23, 25, 27, 29, 34, 40, 43, 44, 45, 47, 57, 61, 63. Kunkkunumero: 25.



Lauantai-Jokeri 10/17



(11. 3.): 9 4 1 6 0 8 8.



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 2 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.



Lotto 10/17



(11. 3.): 8, 11, 13, 19, 23, 31, 39. Lisänumero: 1. Tuplausnumero: 13.



Voitonjako: 7 oikein 1 kpl voitto-osuus 5 000 000,00 e, 6+1 oikein 114 308,80 e, 6 oikein 2 148,60 e, 5 oikein 50,60 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.



Vakio 1 10/17



Vakio (11.3.): 111 21X 12X X1X 2.



Voitonjako: 13 oikein 2 kpl voitto-osuus 300 000,00 e, 12 oikein voitto-osuus 1 579,20 e, 11 oikein voitto-osuus 119,20 e, 10 oikein voitto-osuus 31,00 e.







