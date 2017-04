Päivän lehti 12.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Ilkka kirjoittaa, että kuntavaaleissa hävinneille hallituspuolueille tulee kii­re analysoida kuntavaalien palaute ja mahdollisesti tarkistaa linjaansa: maakuntavaaleihin on aikaa enää runsaat yhdeksän kuukautta.







”Jos yhtä kannatuksen notkahdusta seuraa vuoden sisällä toinen, muuttuu puolueiden tilanne kevään 2019 eduskuntavaalien kannalta huolestuttavaksi.”







”Sote-uudistukseen liittyvät epävarmuudet ja pelot kasvoivat kuntavaaleissa opposition lyömäaseiksi. Äänestäjien huolta lähipalvelujen säilymisestä ei osattu käsitellä oikein. – – Juha Sipilän viesti vaalitappion jälkeenkin oli, että sote-laki on eduskunnalla toukokuussa.”



”Koulutusleikkausten kritiikki auttoi vihreät vaalivoittoihin yliopistokau­pungeissa. Jos hallitus haluaa estää vihreiden vyöryn jatkumisen, sen on tarkasteltava koulutusleikkauksia uudelleen.”



Iltalehti ei usko digitalisaation etenemismahdollisuuksiin vaaleissa.



”Nyt sohlattiin vaaliluettelojen käytössä äänestyspaikoilla, mikä saattaa johtaa valituksiin.”



”Vaatimukset verkkoäänestyksestä ovat vaienneet koettujen vaikeuksien jälkeen. Ei saa syntyä edes epäilyä tuloksen hakkeroinnista. Jos taas äänestettäisiin kotikoneilla tai jopa kännyköillä, ei edes vaalisalaisuutta voisi varmistaa.”