Päivän lehti 12.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Amerikkalainen jalkapallo Vaahteraliiga:



Roosters–Crocodiles 50–12 (36–6)



Golf Portimao, Portugali:



Miesten Euroopan-kiertueen kilpailu (palkintoarvo 500000 euroa):



Tilanne 1. kierroksen 18 reiän jälkeen (par 73):



63 lyöntiä (10 alle par): Matt Wallace Englanti



64 (–9): Sebastian Heisele Saksa



67 (–6): Julian Suri USA, Paul Maddy Englanti, Jamie Rutherford Englant



...



70 (–3): Roope Kakko Suomi



Jalkapallo Madrid:



Mestarien liigan välierät, 2. ottelu:



Atletico Madrid, Espanja–Real Madrid, Espanja 2–1 (2–1)



12. Saul Niguez 1–0, 16. Antoine Griezmann rp. 2–0, 42. Isco 2–1.



Real loppuotteluun yhteismaalein 4–2.



Englannin Valioliiga keskiviikkona:



Southampton–Arsenal 0–2.



Jalkapalloliiga:



HJK–Ilves 2–0 (1–0)



9. Alfredo Morelos 1–0, 73. Morelos 2–0.



HJK: Thomas Dähne, Hannu Patronen (v), Juha Pirinen, Moshtagh Yaghoubi, Rafinha, Demba Savage (67. Akseli Pelvas), Atomu Tanaka, Alfredo Morelos (Ousman Jallow),Ville Jalasto, Anthony Annan, Evans Mensah.



Ilves: Mika Hilander, Antti Hynynen, Felipe Aspegren, Jani Tanska, Reuben Ayarna (v, 66. Marco Matrone), Iiro Järvinen, Youness Rahimi (64. Lauri Ala-Myllymäki), Emile Paul Tendeng, Ariel Ngueukam, Tuure Siira (77. Aleksis Lehtonen), Tatu Miettunen.



Erotuomari: Dennis Antamo.



Yleisöä: 4111.



Ykkönen:



Haka–EIF 2–0 (1–0)



Jääkiekko Köln/Pariisi:



Köln/Pariisi:



MM-kisat, 7. päivä:



Lohko A (Köln):



Venäjä–Tanska 3–0 (0–0, 3–0, 0–0)



1. erä: maaliton.



2. erä: 35.36 Bogdan Kiselevitsh (Artemi Panarin-Nikita Kutsherov) 1–0, 35.54 Sergei Plotnikov (Sergei Andronov-Ivan Telegin) 2–0, 36.46 Nikita Gusev (Vadim Shipatshov-Jevgeni Dadonov) 3–0.



3. erä: maaliton.



Rangaistukset yhteensä: Venäjä 1x2 min, Tanska 2x2 min.



Maalivahtien torjunnat: Andrei Vasiljevski V 3+13+5=21/21, George Sörensen T 9+9+12=30/33.



Erotuomarit: Stephen Reneau USA–Tobias Wehrli Sveitsi.



Yleisöä: 6932.



Ruotsi–Latvia 2–0 (1–0, 0–0, 1–0)



1. erä: 9.13 Gabriel Landeskog (Victor Rask-Elias Lindholm) 1–0.



2. erä: maaliton.



3. erä: 56.42 Elias Lindholm (Rask) 2–0.



Rangaistukset yhteensä: Ruotsi 4x2 min, Latvia 2x2 min.



Maalivahtien torjunnat: Eddie Läck R 5+3+11=19, Elvis Merzlikins L 8+12+8=28.



Erotuomarit: Mark Lemelin Itävalta–Daniel Piechaczek Saksa.



Yleisöä: 8276.



Lohko B (Pariisi):



Tshekki–Norja ja. 1–0 (0–0, 0–0, 0–0, 1–0)



1. erä: maaliton.



2. erä: maaliton.



3. erä: maaliton.



Jatkoaika: 61.25 Jan Kovar 1–0.



Rangaistukset yhteensä: Tshekki 4x2 min, Norja 2x2 min.



Maalivahtien torjunnat: Pavel Francouz T 3+2+5+0=10/10, Lars Haugen N 12+10+8+1=31/32.



Erotuomarit: Oliver Gouin Kanada–Daniel Stricker Sveitsi.



Yleisöä: 6381.



Kanada–Ranska 3–2 (1–1, 1–1, 1–0)



1. erä: 5.19 Ryan O'Reilly (Nate MacKinnon-Mark Scheifele) 1–0, 9.00 Olivier Dame-Malka (Anthony Rech-Nicolas Ritz) 1–1.



2. erä. 21.37 Damien Fleury (Stephane da Costa-Yohann Auvitu) 1–2 yv, 39.11 Claude Giroux (Chris Lee) 2–2 yv.



3. erä: 42.22 Marc-Edouard Vlasic 3–2.



Rangaistukset yhteensä: Kanada 3x2 min ja Jeff Skinner K 5+20 min, Ranska 4x2 min.



Maalivahtien torjunnat: Chad Johnson K 7+3+12=22, Florian Hardy R 9+14+9=32.



Erotuomarit: Antonin Jerabek Tshekki–Jozef Kubus Slovakia.



Yleisöä: 14510.



NHL:n pudotuspelien 2. kierros 7/7 ottelut:



Washington–Pittsburgh 0–2



Pittsburgh eteni itälohkon loppuotteluun voitoin 4–3.



Anaheim-Edmonton 2–1 (0–1, 1–0, 1–0)



A: Sami Vatanen 0+1



Anaheim eteni länsilohkon loppuotteluun voitoin 4–3.



Itälohkon loppuottelusarja: Ottawa–Pittsburgh.



Länsilohkon loppuottelusarja: Nashville–Anaheim.



Pesäpalloilu Miesten Superpesis:



Hyvinkää–Sotkamo 0–1 (1–2, 2–2)



Imatra–Kempele 1–2 (0–1, 1–0, 0–1)



Purjehdus Monte Carlo, Monaco:



470-luokan EM-kilpailut:



Naiset, tilanne 4. päivän jälkeen: 1) Afrodite Zegers/Anneloes van Veen Hollanti 46 nettopistettä (torstain lähtösijat 2 ja 1), 2) Agnieszka Skrzypulec/Jolanta Ogar Puola 46 (4, 7), 3) Amy Seabright/Anna Carpenter Britannia 48 (9, 6),



... 24) Noora Ruskola/Mikaela Wulff Suomi 120 (34, 34). Kisojen mitalilähdöt purjehditaan lauantaina



Pyöräily Terme Luigiane:



Italian ympäriajo, 6. osuus Calabriasta Terme Luigianeen (207 km):



1) Silvan Dillier Sveitsi 4.58.01, 2) Jasper Stuyven Belgia sama aika, 3) Lukas Pöstlberger Itävalta –12 sekuntia jäljessä, 4) Simone Andreetta Italia –26, 5) Michael Woods Kanada –39.



Kokonaistilanne: 1) Jungels 28.20.47, 2) Geraint Thomas Britannia –6, 3) Yates –10, 4) Vincenzo Nibali Italia, 5) Domenico Pozzovivo Italia, 6) Nairo Quintana Kolumbia, kaikilla sama aika.



Raviurheilu Lahti 11.05 Toto4



1. lähtö, lv 2140 m Monte SM-karsinta: 1) Licence Holder*/Jenni Kaija m1,14,8a (1,7), 2) Elit Sjöhammar m1,15,7a (7,25).3) Rainbow Zet m1,16,0a (10,64).4) Milkway Gate m1,16,2a (36,93).poissa: 6. Toto (12-3-4): 1,70 1,11-1,73-1,30 7,85.



2. lähtö, sh 2140 m Biofarm Cup -karsinta: 1) Perusliksa/Arto Hammar 32,6 (2,61), 2) Turelius 31,1 (3,02).3) Putjetti 34,9 (45,68).4) Varma-Soundi 41,1 (73,96). Toto (6-8-4): 2,61 1,34-1,13-4,15 3,20.



3. lähtö, lv 2140 m Kolmivuotislähtö: 1) Wohlrab/Tapio Perttunen 17,4 (2,37), 2) Doris Hoss 18,2 (4,39).3) Sahara Hot Mama 18,4 (33,55).4) Ride 18,5 (27,63).poissa: 5. Toto (1-12-4): 2,37 1,30-1,40-2,98 7,61.



4. lähtö, Toto4-1, sh 2140 m Nuorten Sarja 2017 - viisivuotislähtö: 1) Råger/Mika Forss 27,8 (12,51), 2) Caijus 26,7 x (13,09).3) Julmin 27,5 (73,69).4) Ellin Sisu 26,7 x (1,27). Toto (2-9-5): 12,51 2,78-2,77-6,09 27,71. Toto4 voitto-osuus: 23,60.



5. lähtö, Toto4-2, lv 2140 m 15 hevosen autolähtö - tammalähtö: 1) Aisha Simoni/Tapio Perttunen 15,0a (9,1), 2) Erica Eme 15,9a (12,76).3) Dreamysine 16,0a (1,99).4) Xenia Lake 16,1a x (29,96).poissa: 1, 7. Toto (14-13-11): 9,10 2,07-2,26-1,24 41,77. Toto4 voitto-osuus: 124,80.



6. lähtö, Toto4-3 DUO-1, lv 2140 m: 1) Starito/Hannu Torvinen 15,3a (17,79), 2) Carleman 15,6a (2,32).3) Joker Photo 15,7a (16,77).4) Easy Ride 15,7a (3,49).poissa: 5. Toto (11-9-6): 17,79 3,19-1,34-6,19 16,73. Toto4 voitto-osuus: 1979,30.



7. lähtö, Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-1, lv 2140 m: 1) Capo The Eemil/Jarmo Saarela 15,7a (29,98), 2) Arctic Ile 15,8a (2,46).3) Scarlet Darban 15,8a (23,57).4) Piedmont 16,0a (17,61). Toto (4-3-1): 29,98 5,91-1,48-2,89 59,57. Toto4 voitto-osuus: 88402,40. Troikka: 1164,43. Päivän Duo: 11-4, kerroin: 895,58.



8. lähtö, lv 2140 m: 1) Backyard Brownie/Kari Venäläinen 16,7a (8,54), 2) La Can Star Chip 16,9a (3,29).3) Norman Price 17,0a (10,62).4) Revenestor 17,1a (43,56). Toto (9-10-6): 8,54 1,85-2,39-2,27 13,30.



9. lähtö, TROIKKA-2, sh 2140 m: 1) T.T. Avot/Henri Bollström 28,2a (1,74), 2) Vektoria 28,6a (25,31).3) Naputus 28,8a (18,67).4) Mistersuomi 28,8a (21,86). Toto (2-7-4): 1,74 1,32-4,61-4,15 12,23. Troikka: 103,58.



10. lähtö, lv 2640 m: 1) Nelilyn Raptor/Jukka Torvinen 18,1a (7,86), 2) Wang Dang Doodle 18,2a (11,38).3) Donna Factor 18,3a (15,73).4) Final Bet 18,3a (12,72).poissa: 1, 9. Toto (5-3-2): 7,86 2,56-2,81-3,49 24,52.



Toto4 pelivaihto 88311,50 e, voitto-osuus 88402,40 e



Pelivaihto 297304,05 e, yleisöä 823



1. nuoret-lähtö, 2140 m: 1) Run For Royalty/Hannu Torvinen 21,1, 2) Downtown Match 21,4 x.3) Tiffany Journey 21,7.4) Hillbill Avenger 21,8 x.poissa: 5.



Rahapelejä Viking Lotto 19/17



Numerot: 15, 34, 36, 40, 42, 48. Lisänumerot : 8, 19. Onnennumero: 26



Voitonjako:



6 oikein 1 kpl voitto-osuus 749 134,10 e, 5+1 oikein 45 110,20 e, 5 oikein 2 344,60 e, 4 oikein 41,80 e, 3 oikein 7,00 e



Keskiviikko-Jokeri 19/17



Jokerinumero: 5 6 0 4 5 6 6



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 23 kpl voitto-osuus 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e



Keno 19/17



Torstai 11. 5.



Päiväarvonta: 1, 3, 8, 10, 16, 21, 23, 26, 29, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 46, 61, 64, 65, 66. Kunkkunumero: 64.



Ilta-arvonta: 3, 8, 11, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 33, 35, 40, 45, 46, 51, 58, 64, 68, 69. Kunkkunumero: 17



Tv-urheilua Ruutu+ Urheilu 1



03.00 NBA Playoffs



Ruutu+ Urheilu 2



18.00 Superpesis: Kankaanpää-Joensuu



C More Max



11.00 ja 15.00 F1: Vapaat harj., Espanja



17.15 Jääkiekon MM: Ruotsi-Italia



21.15 Jääkiekon MM: Ranska-Valko-Venäjä



C More Sport 1



17.15 Jääkiekon MM: Tšekki-Slovenia



21.15 Jääkiekon MM: Tanska-Saksa



C More Sport 2



13.00 Tennis: Masters 1000, Madrid



19.00 Ravit: Toto4, Turku



20.35 PGA Tour: The Players



C More Golf



14.30 PGA Tour: The Players



Eurosport 1



14.15 Pyöräily: Giro d’Italia



18.30 Jalkapallon U17 EM: Puolivälierä



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



22.00 Valioliiga: West Bromwich-Chelsea