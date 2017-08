Päivän lehti 12.8.2017

Lauantain tv-elokuvia

Toy Story – Leluelämää ★★★★



(USA 1995) Pojan suosikkilelu, cowboynukke Woody (äänenä Tom Hanks), pelkää menettävänsä asemansa avaruussankari Buzz Lightyearille. On vaikea uskoa, että John Lasseterin esikoisohjaus oli ensimmäinen kokonaan tietokoneella tehty animaatio, niin onnistunut se on. Pixar-studion klassikon seurassa viihtyy myös aikuinen. (K7) Nelonen klo 19.00



Coraline ja toinen todellisuus ★★★★★



(USA 2009) Teinityttö Coraline (äänenä Dakota Fanning) eksyy toiseen todellisuuteen. Henry Selick tulkitsi Neil Gaimanin lastenkirjasta animaation, joka hurmaa katsojan yhdistelemällä sopivassa suhteessa suloista ja synkkää. (K7) TV5 klo 19.00



Holy Rollers ★★★



(USA 2010) 1990-luvun lopussa ortodoksijuutalaiset nuoret (yhtenä heistä Jesse Eisenberg) salakuljettivat huikeat määrät ekstaasia Amsterdamista Yhdysvaltoihin. Kevin Asch väänsi uskomattomista tositapahtumista draaman, jossa alamaailmaa ei poikkeuksellisesti esitetä coolina. (K12) TV2 klo 19.05



RoboCop ★★★



(USA 2014) Haavoittuneesta poliisista (Joel Kinnaman) muokataan kyborgi. Uusintafilmatisointi Paul Verhoevenin vuonna 1987 ilmestyneestä toimintaelokuvasta on onnistunut. (K12) Nelonen klo 21.00



Morlocks ★



(USA 2011) H.G. Wellsin vuonna 1895 ilmestyneestä scifiromaanista Aikakone tutut Morlock-hirviöt palaavat ihmisjahtiin typerässä tv-elokuvassa. (K16) Kutonen klo 21.00



Amerikan psyko ★★★★



(USA 2000) Patrick Bateman (Christian Bale vauhdissa) on päivisin investointipankkiiri ja öisin sarjamurhaaja. Mary Harron loihti Bret Easton Ellisin vuonna 1991 ilmestyneestä samannimisestä kohuromaanista niin tyylitietoisen satiirin, että se saa jopa 1980-luvun muodin vaikuttamaan tyylikkäältä. Juppiajan materialismin ja henkisen tyhjyyden kritiikkiä höystetään pikimustalla huumorilla. (K16) Sub klo 21.00



Brothers ★★★



(USA 2009) Vaimo (Natalie Portman) luulee miehensä kuolleen Afganistanissa ja lähentyy hänen veljensä kanssa. Onneksi juuri Jim Sheridan ohjasi tanskalaisen Susanne Bierin vuonna 2004 ilmestyneestä draamasta Hollywood-version ja onnistui säilyttämään alkuperäisteoksen sielun. (K12) Hero klo 21.00



Dirty Dancing – Kuuma tanssi ★★★



(USA 1987) Nuori kapinallinen tanssinopettaja (Patrick Swayze) opettaa yhteiskunnallisesti tiedostavalle hiirulaiselle Babylle (Jennifer Grey) askeleet 1960-luvulla. Emile Ardolinon tanssielokuvassa soivat sikin sokin ajan hitit ja leffaa varten sävelletyt biisit, kuten ikoninen (I’ve Had) The Time Of My Life . (K12) Ava klo 21.00



Bullitt ★★★★★



(USA 1968) Kyttä Bullitt (Steve McQueen) kaahaa konnien puskurissa San Franciscon kaduilla. Peter Yatesin talla pohjassa kiitävä toimintaelokuvaklassikko jättää Fast & Furious -sarjan kauas taakseen. (K16) Teema klo 21.30



Neljäkymmentä urhoa ★★★



(USA 1957) Karjatilallinen (loistava Barbara Stanwyck) hallitsee piirikuntaa 40 pyssysankarinsa avulla. Samuel Fullerin synkkä länkkäri saa välillä feministisiäkin sävyjä, vaikka loppuratkaisu pyyhkäisee ne tiehensä. (K12) Teema & Fem klo 23.20



Sanctum ★★



(USA/Australia 2011) Luolatutkijat joutuvat onnettomuuteen Papua-Uudessa-Guineassa. Tuottaja James Cameron olisi varmasti saanut katastrofielokuvan parempaan kuosiin ohjaajana. (K16) Fox klo 0.10