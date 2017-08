Päivän lehti 12.8.2017

Piru piileskelee seuraavan budjetin yksityiskohdissa

Kaleva toteaa valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok) esittelemän budjettiehdotuksen jatkavan Suomen velkaantumista, vaikka velkaantumisen kasvuvauhtia yritetäänkin hidastaa.



”Lisävelan otto merkitsee käytännössä elvyttävää taloutta. Perinteisen finanssiopin mukaan hyvinä aikoina pitää säästää huonoja aikoja varten. Elvytystä pitäisi tehdä matala-, ei korkeasuhdanteessa.”



”Työllisyys on kohentunut, ja talouden salavihkaa alkanut myönteinen vire jatkuu. Jakovaatimusten esittäjien on silti syytä muistaa, että takana on monta synkkää vuotta. Talouden oikaisu kestää suhdannepyrähdyksestä huolimatta.”



Savon Sanomat kirjoittaa budjettiehdotuksen tavoittelevan kultaista keskitietä.



”Niin Orpo kuin talousasiantuntijat laidasta laitaan pohjustivat budjettia varoittamalla tuhlailus­ta. – – Toisaalta aika ei ole nytkään otollinen julkisen talouden tiukalle kulukuurille.”



”Myöskään verotukseen ei ole luvassa äkkiliikkeitä, mikä vastaa niin ikään talousoppineiden suosituksia.”



”Ylivarovainenkin budjetti on parempi kuin se, että sorruttaisiin harhaan jako­varasta. Maltti täytyisi säilyttää myös kuukauden lopussa hallituksen budjet­ti­neuvotteluissa, vaikka vaalitkin häämöttävät jo vajaan kahden vuoden päässä.”



Maaseudun Tulevaisuuden mukaan budjettiehdotukseen kohdistuu nyt erityisen kovia paineita kaikista suunnista.



”Lähes vuosikymmenen kestäneen vyönkiristyksen jälkeen on vaikea kuunnella puheita kohtuudesta ja maltista. Julkisuuteen noussut yritysjohtajien palkka-, bonus- ja lisäeläketulojen kasvu ei tunnelmaa paranna.”



”Työmarkkinapöydistä on tulossa hallituksen budjettiriiheen lisää puitavaa. Neuvottelujen lopputulos vaikuttaa muun muassa siihen, miten kaikkia suomalaisia verotetaan ja miten työllisyys kehittyy.”



Hämeen Sanomat varoittaa, että velanoton vähentämisen korostamisesta huolimatta yksityiskohdissa piilee piru.



”Puolueille on poliittisesti haastavaa pitää talouden kasvaessa kurissa mieli­halunsa ostaa lisäeduilla äänestäjä­kunnaltaan suosiota.”



”Nousukaudella olisi hyvä aika ryhtyä karsimaan asteittain yritystukia, mihin talouden asiantuntijat kannustavat. – – Keskustavetoiselle hallitukselle yritystuet on sikäli hankala rasti, että yritystuet ovat myös aluepolitiikkaa.”



Ilkka kyseenalaistaa Orpon näkemyksen, jonka mukaan jakovaraa ei ole.



”Ei ole mitään absoluuttista summaa, mitä kukin budjetin osa-alue tarvitsee. Aina on jakovaraa ja siitä päättäminen on politiikkaa, kuka saa ja kuka jää ilman. Jokaiselle päätökselle on yleensä hyvät perustelut, ja aina voisi päättää toisin.”