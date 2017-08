Päivän lehti 12.8.2017

Tuloksia, rahapelejä ja tv-urheilua

Golf Charlotte:



Miesten kauden 4/4 arvoturnaus, PGA Championship, palkintoarvo 8,9 miljoonaa euroa:



Tilanne 1/4 kierroksen jälkeen, par 71:



67 lyöntiä (4 lyöntiä alle parin): Thorbjörn Olesen Tanska 67, Kevin Isner USA.



68 (–3): Grayson Murray USA, Gary Woodland USA, Brooks Koepka USA, Chris Stroud 68, D.A. Points USA,



69 (–2): Tony Finau USA, Jim Herman USA, Patrick Reed USA, Paul Casey Englanti, Bud Cauley USA, Rickie Fowler USA, Brian Harman USA.



Jalkapallo Englannin Valioliiga:



Arsenal–Leicester 4–3 (2–2)



Lentopallo Kuopio:



Miesten maaottelu:



Suomi–Saksa 1–3 (25–22, 20–25, 21–25, 21–25)



Saksa voitti Suomen 3–1 myös torstaina.



Puolassa 24. elokuuta alkaviin EM-kisoihin valmistautuva Suomi kohtaa Slovakian 18. ja 19. elokuuta Sastamalassa.



Moottoripyöräily Spielberg:



Ratamoottoripyöräilyn MM-sarjan kauden 11/18 kilpailu, Itävallan gp:



Perjantain 1. harjoitukset:



MotoGP-luokka: 1) Hector Barbera Espanja, Ducati 1.24,631, 2) Andrea Dovizioso Italia, Ducati jäljessä 0,088 sekuntia, 3) Daniel Pedrosa Espanja, Honda –0,113, 4) Maverick Vinales Espanja, Yamaha –0,121, 5) Marc Marquez Espanja, Honda –0,250,...12) Valentino Rossi Italia, Yamaha –0,620,...17) Mika Kallio Suomi, KTM –1,081.



Moto3-luokka: 1) Joan Mir Espanja, Honda 1.37,549, 2) Aron Canet Espanja, Honda –0,354, 3) Marcos Ramirez Espanja, KTM –0,464,...32) Patrik Pulkkinen Suomi, Peugeot –3,274.



Moto2-luokka: 1) Miguel Oliveira Portugali, Ajo Motorsport-KTM 1.31,203, 2) Dominique Aegerter Sveitsi, Suter –0,158, 3) Franco Morbidelli Italia, Kalex –0,180.



2. harjoitukset:



Moto3: 1) Aron Canet Espanja, Honda 1.39,136, 2) Adam Norrodin Malesia, Honda –0,357, 3) Enea Bastianini Italia, Honda –0,540,...28) Pulkkinen –4,446.



MotoGP: 1) Dovizioso 1.24,046, 2) Vinales –0,234, 3) Pedrosa –0,428, 4) Johann Zarco Ranska, Yamaha –0,476, 5) Jorge Lorenzo Espanja, Ducati –0,570, 6) Marquez –0,603,...12) Rossi –0,837,...19) Kallio –1,274.



Moto2: 1) Morbidelli 1.30,211, 2) Thomas Luthi Sveitsi, Kalex –0,031, 3) Oliveira –0,183.



Aika-ajo on ohjelmassa lauantaina ja kilpailu sunnuntaina.



Mäkihyppy Courchevel, Ranska:



Kesä-GP:



Naisten normaalimäki (HS96): 1) Katharina Althaus Saksa 230,8 pistettä (95–88,5 metriä), 2) Sara Takanashi Japani 220,1 (89–90), 3) Yuki Ito Jaoani 219 (91–85).



Kilpailussa ei ollut suomalaisia.



Miehet hyppäävät kisansa lauantaina.





Pesäpallo Miesten Superpesis:



Yläjatkosarja:



Sotkamo–Kitee 2–0 (6–4, 3–1)



Kouvola–Joensuu 2–0 (11–6, 10–4)



Seinäjoki–Koskenkorva 0–2 (5–6, 3–4)



Alajatkosarja:



Kempele–Hyvinkää 0–1 (4–4, 1–2)



Alajärvi–Oulu 2–1 (7–3, 0–4, 1–0)



Raahe–Kankaanpää 1–0 (5–4, 6–6)



Naisten Superpesis:



Yläjatkosarja:



Tampere–Jyväskylä 2–0 (4–0, 6–0)



Pöytätennis Lagos, Nigeria:



Nigerian avoin mestaruusturnaus:



Miehet, kaksinpelin 1. kierrosta: Benedek Olah Suomi–Olakunle Ajulo Nigeria 4–0 (11–4, 12–10, 11–4, 11–6).



Turnausvoittoa puolustava Olah eteni 32 parhaan joukkoon ja kohtaa lauantaina Ranskan Gregoire Jeanin.



Nelinpelin 1. kierrosta: Alessandro Baciocchi/John Oyebode Italia–Olah/Marton Szita Unkari 3–1 (11–4, 11–9, 5–11, 14–12).



Tennis Montreal:



Tenniksen ATP Masters-turnaus, palkintoarvo 3,9 miljoonaa euroa:



Miesten kaksinpelin 3. kierrosta: Denis Shapovalov Kanada–Rafael Nadal Espanja (1) 3–6, 6–4, 7–6 (7–4), Roger Federer Sveitsi (2)–David Ferrer Espanja 4–6, 6–4, 6–2, Robin Haase Hollanti–Grigor Dimitrov Bulgaria (7) 7–6 (7–3), 4–6, 6–1, Diego Schwartzman Argentiina–Jared Donaldson USA 0–6, 7–5, 7–5, Roberto Bautista Espanja–Gael Monfils Ranska 4–6, 7–6 (7–5), 7–6 (7–2), Adrian Mannarino Ranska–Hyeon Chung Etelä-Korea 6–3, 6–3, Alexander Zverev Saksa (4)–Nick Kyrgios Australia (16) 6–4, 6–3, Kevin Anderson Etelä-Afrikka–Sam Querrey USA 6–4, 6–1.



Toronto:



Naisten WTA-turnaus, palkintoarvo noin 2 miljoonaa euroa:



Kaksinpelin 3. kierrosta: Karolina Pliskova Tshekki (1)–Naomi Osaka Japani 6–2, 6–7 (4–7), 1–0 luovutus, Caroline Wozniacki Tanska (6)–Agnieszka Radwanska Puola (10) 6–3, 6–1, Lucie Safarova Tshekki–Jekaterina Makarova Venäjä 6–3, 6–7 (3–7), 6–2, Caroline Garcia Ranska–Catherine Bellis USA 6–4, 6–2, Simona Halep Romania (2)–Barbora Strycova Tshekki 6–1, 6–0, Sloane Stephens USA–Angelique Kerber Saksa (3) 6–2, 6–2, Elina Svitolina Ukraina (5)–Venus Williams USA (9) 6–2, 6–1, Garbine Muguruza Espanja–Ashleigh Barty Australia 6–0, 3–6, 6–2.



Yleisurheilu Lontoo:



MM-kilpailut, perjantain loppukilpailuja:



Miehet:



Moukari: 1) Pawel Fajdek Puola 79,81, 2) Valeri Pronkin Neutraali/Venäjä 78,16, 3) Wojciech Nowicki Puola 78,03, 4) Quentin Bigot Ranska 77,67, 5) Aleksei Sokirski Neutraali/Venäjä 77,50, 6) Nick Miller Britannia 77,31, 7) Dilshod Nazarov Tadzhikistan 77,22, 8) Serghei Marghiev Moldova 75,87.



10-ottelu, tilanne 5/10 lajin jälkeen: 1) Kevin Mayer Ranska 4478, 2) Kai Kazmirek Saksa 4421, 3) Rico Freimuth Saksa 4361, 4) 6) Damian Warner Kanada 4347, 5) Trey Hardee USA 4313, 6) Kurt Felix Grenada 4293, 7) Oleksei Kasjanov Ukraina 4236, 8) Mihail Dudas Serbia 4237.



Naiset:



3000 m esteet: 1) Emma Coburn USA 9.02,58, 2) Courtney Frerichs USA 9.03,77, 3) Hyvin Kiyeng Jepkemoi Kenia 9.04,03, 4) Beatrice Chepkoech Kenia 9.10,45, 5) Ruth Jebet Bahrain 9.13,96, 6) Celliphine Chepteek Chespol Kenia 9.15,04, 7) Etenesh Diro Etiopia 9.22,46, 8) Winfred Mutile Yavi Bahrain 9.22,67.



Pituus: 1) Brittney Reese USA 702 (+0,1 m/s), 2) Daria Klishina Neutraali/Venäjä 700 (–0,3), 3) Tianna Bartoletta USA 697 (–0,2), 4) Ivana Spanovic Serbia 696 (+0,1), 5) Lorraine Ugen Britannia 672 (+0,5), 6) Brooke Stratton Australia 667 (–0,9), 7) Chantel Malone Brittiläiset neitsytsaaret 657 (–0,1), 8) Blessing Okagbare-Ighoteguonor Nigeria 655 (+0,2).



200 metriä: 1) Dafne Schippers Hollanti 22,05, 2) Marie-Josée Ta Lou Norsunluurannikko 22,08, 3) Shaunae Miller-Uibo Bahama 22,15, 4) Dina Asher-Smith Britannia 22,22, 5) Deajah Stevens Yhdysvallat 22,44, 6) Kimberlyn Duncan Yhdysvallat 22,59, 7) Crystal Emmanuel Kanada 22,60, 8) Tynia Gaither Bahama 23,07.



Rahapelejä Eurojackpot 32/17



Perjantai 11. 8.



Päänumerot: 13, 14, 21, 23, 40



Tähtinumerot: 1, 3



5+2 oikein -tuloksia ei löytynyt yhtään kappaletta.



Perjantai-Jokeri 32/17



Jokerinumero: 4 3 5 8 2 6 1.



Keno 32/17



Perjantai 11. 8.



Ilta-arvonta: 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 20, 24, 30, 37, 38, 40, 44, 52, 57, 59, 63, 68.



Kunkkunumero: 59.



Päiväarvonta: 1, 4, 10, 13, 18, 24, 28, 30, 31, 32, 45, 47, 48, 49, 53, 54, 61, 67, 68, 69.



Kunkkunumero: 10.



Torstai 10. 8.



Ilta-arvonta: 1, 3, 8, 10, 12, 15, 23, 24, 26, 37, 41, 42, 44, 48, 52, 54, 55, 62, 63, 65.



Kunkkunumero: 3.



Tv-urheilua Yle TV2



11.50 ja 20.31 Yleisurheilun MM.



Ruutu+ Urheilu 2



15.30 Vaahteraliiga: Trojans–Crocodiles.



MTV3



17.00 Ravit: Toto76, Tampere.



C More Max



15.00 Ravit: Toto76, Tampere.



C More Sport 1



13.35, 15.10 ja 16.05 Moto3, -GP ja -2: Aika-ajot, Itävalta.



22.00 ja 03.00 Tennis: Masters 1000, Montreal.



Eurosport 1



12.00 ja 19.25 Yleisurheilun MM.



00.15 Pyöräily: Colorado Classic.



Eurosport 2



10.30 Pyöräily: Astana Expo Criterium.



12.00 ja 19.30 Mäkihypyn kesä-GP: Courchevel.



15.30 Pyöräily: BinckBank Tour.



17.15 Pyöräily: Arctic Race of Norway.



23.00 MLS: Seattle–Kansas City.



01.00 MLS: Toronto–Portland.



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



14.30 Valioliiga: Watford–Liverpool.



17.00 Valioliiga: Chelsea–Burnley.



19.30 Valioliiga: Brighton–Man City.



Viasat Urheilu



10.00 F1-veneet: Aika-ajot, Kiina.



17.00 Championship: Brentford–Nottingham.



Viasat Urheilu ja Viasat Golf



21.00 Golf: US PGA Championship.



Viasat Jääkiekko HD



10.00 World Series of Darts: Auckland.



20.00 Speedway GP: Malilla.



Motorsport TV



17.30 MotoGP Rookies Cup: Itävalta.