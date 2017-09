Päivän lehti 12.9.2017

Yli 10.000 opiske­lijaa Helsingin työväenopistoon

Melkein kaikissa rautateiden vetureissa runsaasti vikoja

Kymen lääni, Säynätsalo, Karkkila ja Kuusankoski parhaat kuntokävelyssä

Epäilyttäviä sähkeitä Milanon aviomiehille

Minihame pudotti proteesin järveen

10.000 opiskelijaa odotetaan tulevan tänä syksynä erilaisille kursseille ja luennoille Helsingin kaupungin suomenkieliseen työväenopistoon.Luku on lisääntynyt vuosittain yli puolella tuhannella.Ensimmäisenä ilmoittautumispäivänä maanantaina tungeksi opiston käytävillä jo parituhatta opinhaluista.Työväenopiston rehtori yhteiskuntat. tri Kosti Huuhka kertoi, että varsinaisessa opistorakennuksessa Helsinginkadulla mahtuu työskentelemään 8000 henkeä.Tämä riittää keskustan tarpeisiin.Sen sijaan kaupungin äärialueilla tarvittaisiin kipeästi opistotiloja.Ensimmäisenä olisi voimakas, 3000–4000 hengen keskus saatava kaupungin itäisiin osiin, totesi tri Huuhka.kaikissa VR:n raskaissa dieselvetureissa on ilmennyt moottorivikoja, joiden vuoksi vetureissa on jouduttu tekemään suuria korjauksia ja eräissä tapauksissa alentamaan moottorista saatavaa tehoa usealla sadalla hevosvoimalla.Viallisten moottoreiden sekä vaihteistojen vuoksi jouduttiin eräs neljän veturin koesarja romuttamaan pian hankinnan jälkeen lähes uusina.Moottoriviat ovat ilmenneet erityisesti talvisin, jolloin sää asettaa vetokalustolle suuret vaatimukset.Moottori- ja vaihteistovikojen vuoksi on 10–20 prosenttia VR:n kalustosta jatkuvasti korjattavana konepajoissa.Tämän vuosikymmenen alussa hankituissa Hr 12 -tyyppisissä dieselvetureissa ovat kampiakselit katkeilleet ja uudemmissa Hr 13 -vetureissa on havaittu moottorirunkojen murtumisia ja sen vuoksi moottoritehoa on alennettu 2 800 hv:sta 2 300 hv:aan.Kun normaalit huoltotoimenpiteet tulevat konepajakorjausten lisäksi merkitsee se, että huomattava osa rautateiden vetokalustoa on jatkuvasti pois liikenteestä.polkuretkiin ja kansankävelyihin on noussut viime vuoden osalta räjähdysmäisesti koko maassa.Kun polkuretkitoiminta oli vielä vuonna 1965 vain 59 kunnan harrastuspiirissä, oli seuraavana vuonna touhuissa mukana jo 88 kuntaa.Samassa suhteessa on kohonnut myös kävelijöiden määrä 20 048:sta 33.335:een.Numerot kansankävelyissä olivat kutakuinkin samaa luokkaa.Kuntien lukumäärä nousi 97:stä 125:een ja patikoitsijoiden 162.017:stä 400.249:een, totesi sisäasiainministeriön urheiluasiainesittelijä Heikki Klemola avatessaan kuntokävelijöiden vuotuisen palkintojenjakotilaisuuden.Läänien välisen kilpailun voittajaksi selviytyi Kymen lääni, jonka edustajina olivat voittopokaaleja noutamassa läänin maaherra Esko E. Peltonen ja läänin urheilulautakunnan sihteeri Lauri Kettunen.uutta nuoriso-ohjelmaa nimeltä ”Pii” ovat tekemässä Anki Lindqvist, Riku Rinkama ja Heikki Roivas sekä tarpeellinen määrä avustajia.”Pii” tulee kuvaruutuun kerran kuukaudessa tiistaisin, ensivierailulleen tämän viikon tiistaina klo 19.00.Popmusiikkia ei suinkaan ole julistettu pannaan, mutta se on toistaiseksi siirretty odottamaan.Ohjelmassa on tarkoituksena pysytellä kiltisti popin ja asian välimaastossa.Ensimmäisessä ”Piissä” tutustutaan ylioppilaiden maailmaan, kuoroihin, juomalauluihin, kieliriitoihin ja osakuntiin.Serenadimatkat tyttöjen ikkunoiden alle makoisan punssin jälkeen ovat unohtuneet taikka pakosta jääneet asuntovaikeuksien, korkeakoulukynnyksen ja pistekilpailujen jalkoihin tai saaneet uusia muotoja HISCiläisyydessä ja kansainvälisyydessä.aviovaimojen ja yllättyneiden aviomiesten kesken on viime aikoina käyty kiivaita keskusteluja Milanossa elokuvaohjaaja Massimo Franciosan lähettämien sähkösanomien takia.Elokuvansa, jonka nimi on ”Täällä tapaamistasi haluava Giuliana”, Milanon ensi-illan takia Franciosa lähetti 1.500 sähkösanomaa puhelinluettelosta umpimähkään valitsemilleen miehille.Sähkeessä oli vain elokuvan nimi.Sähkeitä joutui myös vaimojen käsiin.Heidän mielestään ne olivat todisteita miestensä uskottomuudesta.Epäluuloista vapautuakseen miehet riensivät postiin, jossa selvitettiin sähkeiden alkuperä.keski-ikäinen herrasmies näki ilmeisesti elämänsä ensimmäisen todellisen minihameen, ja sitä hän ihmetteli suu auki.Tämä oli kuitenkin suuri virhe, sillä hänen yläproteesinsa putosi Constance-järveen.Eräs ystävällinen poliisi näki onnettomuuden ja tilasi paikalle kaksi sammakkomiestä, jotka hetken sukeltelun jälkeen toivat proteesin miehelle, joka ilmeestä päätellen oli juuri sillä hetkellä maailman onnellisin ihminen. UPIHS