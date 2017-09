Päivän lehti 12.9.2017

Kirkon on syytä mukautua uuteen avioliittolakiin

Hämeen Sanomat

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Turun Sanomat

kirjoittaa, että emeritaprofessori Eila Helander tarjoaa lokakuussa pidettävälle piispainkokoukselle järjen ääntä selvityksessä, jossa hän käsittelee evankelis-lute­rilaisen kirkon vihkioikeuteen liittyviä muutospaineita.”Avioliittolain muutos on ajanut kirkon ahtaalle. Julkisen paineen lisäksi samaa sukupuolta olevien vihkimisellä on kannattajansa ja vankkumattomat vastustajansa sekä seurakuntien työntekijöiden että kirkkokansan keskuudessa.””Kirkon avioliittokäsitystä ei tarvitsisi Helanderin mukaan muuttaa, jos kirkko sallisi, että papit halutessaan voivat omantunnonvapautena vihkiä myös samaa sukupuolta olevia pareja. – – Pappien jakaantuminen kahteen leiriin tuskin tuottaisi ylittämätöntä juopaa.””Helander ei kannata vihkioikeudesta luopumista, koska se johdattaisi kirkon marginaaliin. Kirkko merkitsee monille etenkin kirkollisia toimituksia, joten kirkkohäiden alasajon jälkeen vähenisivät myös kasteet, rippileiriläiset ja näin vääjäämättä myös itse seurakuntalaiset.””Kirkolliskokouksen olisi hyvä tehdä päätös pappien omantunnonvapaudesta vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Jos päätöstä vain venytetään, väitetty homokielteisyys uhkaa jäädä kirkon julkiseksi poltinmerkiksi. Pahimmillaan edessä on vielä vuosikausia jatkuva skisma, joka jäytää kirkon rakenteita.”toteaa piispainkokouksen saaneen selvityksestä selvän suosituksen: kirkon kannattaa laajentaa nykykäytäntöä ja tehdä samaa sukupuolta olevan parin vihkiminen mahdolliseksi.”Helander on tehnyt perusteellista työtä. Kirkolliseen vihkimiseen sekä siviilivihityn avioliiton siunaamiselle on teologiset perusteet.””Samalla muistutetaan vihkitoimituksen olevan papille työtehtävä, ei henkilökohtaista uskonnonharjoitusta. Pappi käyttää uskonnonvapauttaan ottaessaan vastaan viran. Näin toimiessaan hän sitoutuu kirkon vallitsevaan opetukseen.””Helander muistuttaa, että kirkon jäsenten enemmistö haluaa kirkon säilyttävän vihkioikeuden. – – Vihkioikeuden säilyttäminen tukee kirkon identiteettiä suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin vaikuttajana.””Yli puolet suomalaisista kannattaa samaa sukupuolta olevan parin kirkollista vihkimistä, kolmannes vastustaa. Mitä nuoremmista ihmisistä on kyse, sitä itsestäänselvempää on tasa-arvoisen avioliiton kannatus.””Suomen tavoin 2000-luvulla suku­puolineutraalin avioliiton on hyväksynyt 24 maata. Suomen olisi nyt luontevaa liittyä pohjoismaiseen kirkolliseen käytäntöön: Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kirkoissa samaa sukupuolta olevat saavat kirkollisen vihkimisen.””Hyväksyessään tasa-arvoisen vihkimisen kirkko osoittaa olevansa avoin yhteisö, johon erilaiset ja eri tavoin ajattelevat ihmiset ovat tervetulleita.”