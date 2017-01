Costello jatkaa suosikkina myös Turussa

Päivän lehti 13.1.2017

Viikon varma



Tampereella ihastuttanut Costello (lähtö 5) jatkaa pelipankkina. Viikko sitten oriilla oli samanlainen tehtävä, silloinkin ori starttasi takamatkalta huonosti istuvassa sarjassa. Turusta jää pois haastajiin lukeutunut Josveis, joten Costellon suuri suosikkiasema on perusteltu.



Viikon tärppi



Päätöskohteessa iskevät yhteen voittokoneet Ypäjä Hereiam ja Wilhelm Nash. Lisämielenkiintoa tuo starttiraketti Grainfield Oliver, joka voi sekoittaa pakkaa pitämällä kiinni johtopaikasta. Mailin matkalla saatetaan nähdä ylivauhtia, joka usein pohjustaa yllätyksiä. Ykkösradan Prin Holz on tehnyt aikoinaan yhden T76-historian suurimmista totopommeista.



Huomaa tämä



Kultadivisioonassa huipputamma Twigs Voici (lähtö 6) on paljon pelattu. Pekka Korven suojatti oli rata-arvonnassa onnettaren suosikki ja johtaa pitkään. Korpi on kuitenkin usein tähdentänyt, että Twigs Voici on sporttisimmillaan kilpaillessaan tiheästi. Tammalla on hyvä ruokahalu, eikä se ole tavannut olla terävimmillään tauolta. Siksi varmistamme Twigs Voicin.



Toto76-kierros 2 / Turku



HS:n Toto76-vihjesysteemi:



1. lähtö: 8,2,11,1



2. lähtö: 7,10



3. lähtö: 2,1,10,9,7



4. lähtö: 11



5. lähtö: 11



6. lähtö: 2,11,3,9,10



7. lähtö: 9,2,3,1



4x2x5x1x1x5x4 = 800 riviä – 40 euroa. Peliaika päättyy lauantaina 14.1. kello 15.30. Toto76 ajetaan lähdöissä 5–11.



Kari Linna