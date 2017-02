Kokaiinista sieppauksiin ja ihmissalakuljetuksiin – jihadistit ja rikollisliigat lypsävät miljardeja Pohjois-Afrikan heikkoudesta

Päivän lehti 13.2.2017

Lontoo

Pohjois-Afrikan

Terrorismin

Kidnappaukset

”Jäljelle jääneillä oli kolme vaihtoehtoa: tulla merirosvoksi, jihadistiksi tai siirtolaiseksi.”

Napoleonin

Isis

Pohjois-Afrikassa

Napoleonin

”Ovien avautuminen Eurooppaan tiesi isoja bisnesmahdollisuuksia [ihmissalakuljettajille].”

Hänestä