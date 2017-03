Päivän lehti 13.3.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

”Kuinka iso nautinto ihmiselle voikaan olla se, että tietää matkustavansa täysin luvallisesti ilman pelkoa siitä, että jää kiinni pummilla matkustamisesta!”



Näin kuvaili fiiliksiään pitkään työttömänä ollut, joka oli viimein saanut työpaikan. Hänellä oli jälleen varaa ladata HSL:n matkakortti. Raitiovaunun pysähdys ei herättänyt häntä enää tarkkailemaan sisääntulevia matkustajia mahdollisten lipuntarkastajien pelossa. Enää matkakortin puuttuminen ei rajoittanut hänen liikkumistaan. Nyt arkipäiväinen matkustaminen merkitsee hänelle iloa ja kiitollisuutta.



Työttömyys on kova kolaus ihmisen perustarpeille, ja nämä kolaukset näkyvät työttömien kertoessa tuntemuksiaan työttömyydestä. Työttömyys ajaa talouden ahtaalle, jolloin kaikessa pitää säästää. Ei ole rahaa lähteä mihinkään. Oleellisinta ei ole vain tulotaso vaan se, että joutuu luopumaan monesta. Moni joutuu myös luopumaan siitä matkakortista.



Eläkeläiset ja opiskelijat saavat alennuksen liikennevälineistä, työttömät eivät. Rahanpuute pakottaa työttömän liian usein jäämään kotiin. Siksi pienelläkin teolla on iso merkitys työttömän arjessa.



HSL voisi tarjota konkreettista apua ja helpotusta työttömän arkeen ja toimia samalla suunnannäyttäjänä muille liikenneyhtiöille. Tarjotkaa työttö­mille alennus ja mahdollisuus liikkua muiden ihmisten pariin edullisesti. Teillä on mahdollisuus kantaa kortenne kekoon, jotta joukkoliikenne on myös työttömien ykkösvalinta kotiin jäämisen sijaan.



Kaisa Heikkilä



Tarinoita työttömyydestä – workless not worthless -blogin ylläpitäjä