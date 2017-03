Päivän lehti 13.3.2017

Tiedottajat, toimittajat, mainostajat, graafikot ja muut viestintävastaavat: Miksi teidän teksteistänne saa nykyisin niin huonosti selvää? Siksi, että olette unohtaneet kontrastin tekstin selkeyttäjänä. Värejä käytetään liikaa.



Kirjoitettu teksti toimii viestinnässä, jos painoasu on sellainen, että tekstin pystyy lukemaan normaalioloissa, ja jos tekstin sisältö on sellainen, että sen ymmärtää helposti. En varmasti ole ­ainoa, jonka mielestä jo tuo ensimmäinen ehto ei usein täyty.



Kaikki alkoi varmaan värikkäistä mainoslehtisistä, mutta nyt jo useimmat aikakauslehdet painavat yhä suuremman osan sivuistaan jollekin värilliselle pohjalle, johon sitten ripotellaan valkoisia pikkukirjaimia. Jos puolestaan pohja on valkoinen, kirjaimet ovat vaalean­sinisiä tai jotain muuta olemattoman kontrastin tuovaa väriä.



Tämä sama ongelma on paitsi erilaisten tavaroiden käyttö­ohjeissa myös teattereiden ja muiden kult­tuurilaitosten käsiohjelmissa. Niiden tietosisältö jää harmittavan usein hämärän peittoon, sillä ohjelmia luetaan usein huonossa valaistuksessa.



Nyt tämä sama typerä muotivillitys on levinnyt myös sanomalehtien sivuille. Seis!



Käyttäkää väriä kuviin ja ­koristeisiin, ei tekstin pohjaan. Painakaa mustaa valkoiselle ja selkein kirjaimin. Muuten en lue juttujanne enkä vaikutu viesteistänne.



Tapani Hovi



professori, eläkkeellä



Espoo