Päivän lehti 13.3.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Karjalainen pohdiskelee perussuomalaisten puheenjohtajakisaa: ”Perussuomalaiset käyvät puheenjohtajataistelua EU-kansanäänestysvaatimuksillaan niin kuin monilla muillakin puheillaan pehmoisin perustein. Ei Suomessa tarvita uutta kansanäänestystä.”



”Perussuomalaisten johtajakandidaatit sen sijaan näyttävät tarvitsevan profiilin nostoa, jolla he yksi toisensa perään korottavat itseään ja sitä myöten puo­luettaan kelvolliseksi muiden eurooppalaisten oikeistopopulistien riviin.”



”Timo Soinin elämäntyötä tuhotaan jo. Soini on pidätellyt puoluettaan poissa pahimmista räyhäremmeistä, mutta toisaalta hänen kaksoisstandardinsa on antanut alustan oikeistopopulismin kasvulle.”



Etelä-Suomen Sanomat arvostelee poliitikkojen valitsemista kuntayhtiöiden hallituksiin. Lehden mukaan käytäntö voi muuttua edessä olevalla valtuustokaudella: ”Silloin astuu voimaan myös uusi kuntalaki, joka vaatii ottamaan huomioon ’toimialan riittävän talouden ja liiketoiminnan asiantuntemuksen’ tytär­yhteisöjen hallitusten kokoonpanossa.”



”Lahdessa niin kokoomus kuin myös demarit ovat kyllä valmiita avaamaan yhtiöiden hallitusten ovet ulkopuolisille ammattilaisille. Kissanhännänvetoa voi kuitenkin olla luvassa, sillä ainakaan demarit eivät lupaa heille tilaa puolueen kiintiöstä, koska päteviä ihmisiä löytyy kuulemma omastakin takaa.”



”Ei ole yllättävää, että monet puolueet haluavat pitää yhtiöt ’demokraattisessa ohjauksessa’, suoremmin ilmaistuna omassa liekanarussaan. Yhtiölaki ei ­kuitenkaan sellaista asetelmaa tunne. Lain mukaan hallituksen jäsenten on huolehdittava vain ja ainoastaan yhtiön eikä sen omistajakunnan edusta. Monesti tämä etu voi olla yhteinen, mutta ei suinkaan aina.”



Keskisuomalainen on huolissaan siitä, että nuorten luottamus kanssaihmisiin on aivan uunituoreiden tutkimusten mukaan rapautunut: ”Barometrin tiedot heikon sosiaalisen luottamuksen taustatekijöistä viittaavat siihen, että se on jossain määrin yhteydessä huono-osaisuuteen.”



”Sosiaalinen luottamus oli alhaisinta kouluttamattomien ja maahanmuuttajataustaisten nuorten mutta myös yrittäjien keskuudessa. Luottamus oli heikompaa niillä, joiden lapsuudenperhe oli ollut tekemisissä lastensuojelun sosiaalityön kanssa.”



”Ilmiötä ei kuitenkaan voi rajata vain huono-osaisten nuorten ongelmaksi, sillä luottamus on heikentynyt myös parempiosaisten keskuudessa. Eikä vähättely kannata siksikään, että korkea sosiaalinen luottamus on perinteisesti ollut yksi suomalaisen yhteiskunnan tärkeä sidosaine. Jos se heikkenee paljon ja pysyvästi, seuraukset voivat koskettaa kaikkia.”