Uusilla kansanmusiikkilevyillä yhdistetään kekseliäästi soittimia ja kuullaan jopa koirasuden ulvontaa

Päivän lehti 13.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Vuodesta on eletty pian vasta ensimmäinen kolmannes, mutta voi hyvin olla mahdollista, että kansanmusiikin saralla vuoden kovimmat levyelämykset ovat jo täällä.



Alkuvuodesta on ilmestynyt kolme raikasta luomusta, joissa asuu kekseliäisyys, kauneus ja ihan vain – ilo. Levyt ovat sopivan omaperäisiä, mutta silti erittäin tarttuvia, kaiken kansan levysoittimiin sopivia.



Yhteistä on ennen kaikkea ennakkoluulottomuus. Ei ole esimerkiksi väliä, onko levyn tekijä oikeasti soittaja vaiko laulaja. Kansanmusiikissa muusikolla on lupa tehdä molempia, ja kunnon pelimannihan tekee.



Nyt sattui myös käymään niin, että alkuvuoden kansanmusiikkilevytuotanto on kovien naismuusikoiden suvereenia hallintaa.



Ohessa levyjen arvostelut.