Päivän lehti 13.4.2017

seitsemännen albumin kaikki kappaleet tarkkailevat periaatteessa samaa teemaa – aikuistumisen mukanaan tuomaa arjensietokykyä tai sen puutetta – eri näkökulmista.Levyn kappaleet kertovat ikävaiheesta, jossa parisuhde uhkaa muuttua kestävyyslajiksi. Tämä on keski-iän kynnyksen ylittäneelle valtavirran artistille luonteva temaattinen maasto, ja tekstittäjänä Irina suunnistaa siellä suvereenisti.Irina on pitkähköllä urallaan levyttänyt lähinnä iskelmällistä suomirockia. Seitsemän uudistaa Irinan ilmaisua pumppaamalla perinteiseen radiopopin sekaan tuhtia diskokomppia. Levyn sointi on muutoinkin synteettisempi kuin uran alkupään kitararockista ammentaneilla levyillä.Silmänkääntötemppuja tai äkkikäännöksiä Seitsemän-levyllä ei kuitenkaan yritetä, soundi on onnistuttu päivittämään uskottavasti.