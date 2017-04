Päivän lehti 13.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Pohjalainen pohtii Sdp:n tilaa ja tulevaisuudennäkymiä kuntavaalien jälkeen.



”Kuntavaaleissa sosiaalidemokraateille pedattiin käteen kaikki valtit säästölinjalla toimivan perusporvarihallituksen haastajana. Lopputulos oli gallupeissa hyvin pärjänneelle Sdp:lle taas iso lässähdys.”



”Julkisten palveluiden tila on ollut kaikkein perinteisin Sdp:n vaalitäky. Sekään ei jaksanut nostaa Sdp:tä suurimmaksi kuntapuolueeksi.”



”Sdp kuuluu Suomen iäkkäimpiin puolueisiin. Sen tulevaisuus näyttää synkältä verrattuna vaikkapa nuorekkaaseen vasemmistoliittoon.”



”Sdp:tä ei auttanut edes alkukeväästä käyty puheenjohtajavaali, jolta odotettiin tiukkaa keskustelua puolueen nykytilasta ja tulevaisuudesta. – – Sdp valitsi varjonyrkkeilyn, jossa puheenjohtajakandi­daatit varoivat rikkomasta herkkää harmoniaa puolueen sisällä.”



”Sdp:n imago käsivarren mitan päässä ay-liikkeestä toimivana kollektiivi­puolueena ei kiehdo yhä enemmän yksilöitä seuraavia äänestäjiä.”



Ilkan mukaan kuntavaalien tulos on Sdp:n puheenjohtajalle Antti Rinteelle vaikeasti sulateltava asia.



”Perussuomalaisten kannatuksen kasvua pidettiin demareista lähteneiden duunarien ansiona. Nyt perussuomalaiset hävisivät, mutta se ei lihottanut enää demarien äänimäärää. – Tulisiko tästä tehdä johtopäätös, että perinteiseksi ay-puolueeksi koettu Sdp on lakannut kiinnostamasta työväkeä? Olisiko ay-liike muuttunut demareille tuesta taakaksi?”



”Tulevaisuuden poliittisina linjan­vetäjinä vihreiden Ville Niinistö ja vasemmistoliiton Li Andersson olivat Rinnettä uskottavampia. Heistä välittyi into uudistamiseen, ja sitähän elinvoiman ylläpitäjiksi jäävissä kunnissa kaivataan.”



”Demarien punakone on ollut tehokas, mutta nykypolitiikassa sen leima on ummehtunut ja laitosmainen.”



”Kysymys kuuluu, onko entisestä ay-jyrästä tuulettamaan Sdp:tä tulevaisuuden puolueeksi? Nykyisellä otteella koulutetuimpien demarien virta vihreisiin ja vasemmistoliittoon jatkuu.”



Karjalainen arvioi, että Antti Rinteellä ja Sdp :llä on nyt vakava paikka.



”Tarkkaan ottaen kyse ei taida olla Rin­teen – tai Jutta Urpilaisen tai Eero Heinäluoman – epäonnistumisesta. Kyse on suuremmasta – siis koko Sdp:stä Suomen johtavana puolueena ja kansanliikkeenä.”



”Mihin suomalaiset asemoivat Sdp:n nyt, kun jakolinja porvareihin ja sosialisteihin näyttää olevan ohi? Sdp:lle ei taida oikein olla paikkaa, kun toisaalla on vihervasemmisto (johon Sdp ei kuulu) ja toisaalla porvarit (eikä Sdp sovi sinnekään). Sdp on kuin uusi keskusta – mutta nimeltään, ehkei politiikaltaankaan, se ei sovi sillekään paikalle.”



”Vanhat lääkkeet eivät tepsi uusiin tauteihin. Antibioottiresistenssin lisäksi ilmassa on myös demariresistenssiä.”