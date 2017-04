Päivän lehti 13.4.2017

Mahdollinen islamistinen terrori-isku, jonka kohteena on saksalainen jalkapallojoukkue, vaikuttaa ensivilkaisulla helpolta maalilta, jos tarkoituksena on osua saksalaisten sieluun.



Kyse on kansallislajista. Jalkapallo on niitä harvoja asioita, joihin natsimenneisyyden taakkaa perässään raahaavat saksalaiset voivat purkaa nationalistiset tarpeensa. Jalkapallomenestyksen ympärille on rakennettu sellaista saksalaisuutta, josta voi olla ylpeä.



Ja koska näin on, jalkapallo onkin itse asiassa terrorismille vaikea kohde, vaikka yritetty on.



Dortmundin iskussa on vielä niin monia hämmentäviä piirteitä, ettei johtopäätösten aika ole vielä. Ensireaktiot ovat kuitenkin kiinnostavia. Ne kertovat, että kansalaisilla on tapoja vastata iskuihin.



Kun ottelua päätettiin siirtää, Borussia Dortmundin fanit avasivat ovensa AS Monacon kannattajille. Se ei ollut vähäpätöinen ele. Aivan kuten Tukholmassa perjantain terrori-iskun jälkeen, myös Dortmundissa kansalaisyhteiskunta näytti, että puolustus pitää. Ihmiset auttoivat toisiaan, poliisi toimi. Kaikki tämä vie terrorismilta tehoja, ja pelkoa on entistä vaikeampi ruokkia.



Viranomaisille isku on aina vakava paikka, samoin poliitikoille. Saksan syksyn vaalit lisäävät silti painetta reagoida näyttävästi. Se jo osataan, että ensin kannattaa tukea yhteenkuuluvuutta. Siksi illan ottelu sai ministerivieraita. Se ei ole pisteiden keruuta. Se on turvallisuuden politiikkaa.



Kotoperäiselle jalkapalloväkivallalle iskun soisi olevan viimeinen varoitus. Kroonistuneen terroriuhan aikana huliganismi on entistäkin tym­peämpi tapa käyttää hyväksi turvallisuuskoneiston resursseja.

Kirjoittaja on HS:n Berliinin-kirjeenvaihtaja.