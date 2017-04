Lavrov ja Tillerson vakuuttivat yhteisymmärrystä Putinin tapaamisen jälkeen – ”Kahden ydinasevallan suhteet eivät voi olla tällä tolalla”

Päivän lehti 13.4.2017

Venäjän

Tillersonin

Tillersonin

Venäjän

Tillerson

Yhdyvallat puolestaan iski

Mayn

Oikaisu 12.4. kello 13.34: Syyrian kaasuiskut tehtiin Idlibin maakunnassa, ei Ibdilin.