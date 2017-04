Tuloksissa kiekkoliigan välierien tilastot, rahapelejä ja torstain tv-vinkkejä urheiluun

Päivän lehti 13.4.2017

Alppihiihto Helsinki:



Alppihiihdon maajoukkueet:



A-maajoukkue, miehet: Marcus Sandell Grifk Alpine, Kauniainen, Samu Torsti Vasa Skidklubb.



B-maajoukkue, naiset: Hilla Hannola Santa Claus Ski Team, Rovaniemi, Riikka Honkanen Alpine Race Team Taabor, Klaukkala, Nella Korpio Helsinki Ski Club.



B-maajoukkue, miehet: Miikka Mankinen Ruka Slalom, Eemeli Pirinen Kuopio Ski Club, Andreas Romar Vasa Skidklubb.



Para-alppihiihdon maajoukkue: Santeri Kiiveri Saimaa Ski, Lappeenranta.



Team 2018 -tytöt: Mathilda Lassenius Grifk Alpine, Erika Pykäläinen Hyvinkään Slalomseura Sukkula, Jenny Vuori Turun Slalomseura.



Team 2021 -pojat: Juho Handolin Hyvinkään Slalomseura Sukkula, Niklas Järvikare Hyvinkään Slalomseura Sukkula, Sampo Kankkunen Kuopio Ski Club, Elian Lehto Santa Claus Ski Team, Turo Torvinen Santa Claus Ski Team.



Freestylen maajoukkueet:



Maajoukkue: Anni Kärävä Club des sports La Clusaz, Ranska, Joona Kangas Levi Ski Club, Kittilä, Jussi Penttala Freestyleseura Moebius, Helsinki, Jimi Salonen Jyväskylän Freestyleseura, Riku Voutilainen Taivalkosken Kuohu Freestyle.



Haastajaryhmä: Kreeta Holopainen Jyväskylän Freestyleseura, Riikka Voutilainen Taivalkosken Kuohu Freestyle, Atte Heikkilä Freestyleseura Moebius, Topi Kanninen Freestyleseura Moebius, Miska Mustonen Jyväskylän Freestyleseura, Aleksi Patja Mountain Club Ounasvaara, Rovaniemi, Olli Penttala Freestyleseura Moebius, Eetu Rintamaa Freestyleseura Moebius, Joona Sipola Freestyleseura Moebius, Johannes Suikkari Jyväskylän Freestyleseura, Elias Syrjä Vuokatti Slalom, Sotkamo.



Jalkapallo Mestarien liigan puolivälierät, 1. osaottelut:



Dortmund, Saksa–Monaco, Ranska 2–3 (0–2)



19. Kylian Mbappe 0–1, 35. Sven Bender om. 0–2, 57. Ousmane Dembele 1–2, 79. Mbappe 1–3, 84. Shinji Kagawa 2–3.



Yleisöä: 65849.



Miesten liiga:



Inter–RoPS 6–2 (4–0)



15. Alan Henrique 1–0, 20. Mika Mäkitalo 2–0, 39. Njazi Kuqi 3–0, 45. Kuqi 4–0, 47. Kuqi 5–0, 58. Timo Stavitski 5–1, 67. Timo Furuholm 6–1, 86. Robert Taylor 6–2.



Calarasi, Romania:



Futsalin EM-karsintaturnaus, D-lohko:



Latvia–Suomi 3–4 (2–2)



Suomen maalit: Miika Hosio, Rami Tirkkonen, Panu Autio, Mikko Kytölä.



Portugali EM-lopputurnaukseen, Romania jatkokarsintaan. Suomi karsiutui niukasti jatkokarsintapaikasta lohkokolmosten vertailussa.



Slagelse:



Naisten maaottelu:



Tanska–Suomi 5–0 (4–0)



6. Pernille Harder 1–0, 20. Sanne Troelsgaard 2–0, 39. oma maali 3–0, 42. Stine Larsen 4–0, 59. Larsen 5–0.



Suomi: Kreeta-Liisa Yli-Säntti; Emma Koivisto, Anna Westerlund (46. Katarina Naumanen), Anna Auvinen, Elina Myllymäki (45. Mimmi Nurmela); Essi Sainio (46. Adelina Engman), Ria Öling, Olga Ahtinen (c), Julia Tunturi; Sanni Franssi (72. Vilma Hakala); Linda Sällström.



Jääkiekko Liiga:



Välierien 5/7 ottelut:



Tappara–HIFK 4–3 (1–1, 0–1, 3–1)



1. erä: 1.36 Kristian Kuusela (Blake Parlett–Veli-Matti Savinainen) 1–0, 14.51 Kai Kantola (Joe Finley–Lennart Petrell) 1–1.



Jäähyt: 4.28 Henrik Haapala Tappara 2+2 min, 8.56 Jan-Mikael Järvinen Tappara 2+2 min.



2. erä: 34.48 Lennart Petrell (Miro Heiskanen) 1–2.



3. erä: 43.49 Jukka Peltola (Henrik Haapala–Alexander Bonsaksen) 2–2, 44.26 Jukka Peltola (Blake Parlett–Veli-Matti Savinainen) 3–2, 45.21 Teemu Nurmi (Valtteri Kemiläinen–Henrik Haapala) 4–2 yv, 58.29 Lennart Petrell (Teemu Eronen–Tomi Tuomisto) 4–3 yv im vt.



Jäähyt: 44.45 Juuso Puustinen HIFK 2 min, 57.18 Alexander Bonsaksen Tappara 2 min.



Jäähyt yhteensä: Tappara 5x2 min=10 min, HIFK 1x2 min=2 min



Torjunnat: Dominik Hrachovina Tappara 13+5+5=23, Niklas Bäckström HIFK 3+6+3=12, Kevin Lankinen HIFK (0+0+)0=0 (poissa 57.27–57.56, 58.02–58.29, 58.47–60.00).



Yleisöä: 5866.



Tappara loppuotteluihin voitoin 4–1, HIFK pronssiotteluun.



KalPa–JYP 2–0 (1–0, 1–0, 0–0)



1. erä: 5.37 Janne Keränen (Joonas Lyytinen) 1–0 yv.



Jäähyt: 1.26 Mikko Kalteva JYP 2 min, 4.37 Janne Tavi JYP 2 min, 5.37 Mikko Kuukka JYP 2 min, 7.21 Mikko Nuutinen KalPa 2 min.



2. erä: 34.30 Miikka Pitkänen (Eetu Luostarinen–Arttu Ilomäki) 2–0.



3. erä:.



Jäähyt: 42.52 Santeri Lukka KalPa 2 min, 42.52 Jani Tuppurainen JYP 2 min, 50.43 Michel Miklik JYP 2 min, 51.45 Jaakko Rissanen KalPa 2 min.



Jäähyt yhteensä: KalPa 3x2 min=6 min, JYP 5x2 min=10 min



Torjunnat: Eero Kilpeläinen KalPa 4+7+12=23, Juho Olkinuora JYP 10+8+5=23 (poissa 56.30–60.00).



Yleisöä: 4150.



KalPa johtaa voitoin 3–2.



Pudotuspelien pistepörssin kärki: 1) Veli-Matti Savinainen Tappara, 12 ottelua, 4 maalia+5 syöttöä=9 pistettä, 8 rangaistusminuuttia, 2) Roope Hintz HIFK, 13, 2+7=9, 4, 3) Valtteri Kemiläinen Tappara, 12, 2+7=9, 6, 4) Janne Keränen KalPa, 10, 4+4=8, 0, 5) Michel Miklik JYP, 12, 5+2=7, 16, 6) Ville Meskanen Ilves, 10, 4+3=7, 2, 7) Juuso Puustinen HIFK, 12, 3+4=7, 2, 8) Joonas Rask HIFK, 12, 3+4=7, 6, 9) Jesse Mankinen KalPa, 10, 3+4=7, 25, 10) Jani Lajunen Tappara, 12, 2+5=7, 2,



11) Tapio Laakso Ilves, 10, 2+5=7, 0, 12) Henrik Haapala Tappara, 12, 2+5=7, 6, 13) Corey Elkins HIFK, 13, 2+5=7, 6, 14) Patrik Virta TPS, 6, 5+1=6, 4, 15) Kristian Kuusela Tappara, 12, 3+3=6, 4, 16) Joonas Lehtivuori HPK, 7, 2+4=6, 16, 17) Lennart Petrell HIFK, 13, 2+4=6, 6, 18) Anssi Löfman JYP, 12, 2+4=6, 0, 19) Teemu Eronen HIFK, 13, 2+4=6, 2, 20) Janne Tavi JYP, 12, 0+6=6, 8.



Keilailu Helsinki:



Alle 19-vuotiaiden EM-kilpailut:



Pojat:



Joukkuekilpailu, tilanne 1. osion (4x3 sarjaa) jälkeen: 1) Suomi 2686 (Pyry Puharinen, Lassi Aalto, Jesse Ahokas, Niko Oksanen), 2) Ruotsi 2490, 3) Tanska 2478, 4) Ukraina 2420.



All events, tilanne 9/18 sarjan jälkeen: 1) Niko Oksanen Suomi 2149, 2) Jesse Ahokas Suomi 2004, 3) Pyry Puharinen Suomi 1969, ...45) Lassi Aalto Suomi 1734.



Tytöt:



Joukkuekilpailu, tilanne 1. osion (4x3 sarjaa) jälkeen: 1) Suomi 2439 (Elice Piksilä, Essi Pakarinen, Vilma Salo, Teea Mäkelä), 2) Ruotsi 2319, 3) Englanti 2266, 4) Hollanti 2169.



All events, tilanne 9/18 sarjan jälkeen: 1) Maria Koshel Venäjä 1907, 2) Hanna Engberg Ruotsi 1855, 3) Teea Mäkelä Suomi 1814, ...11) Vilma Salo Suomi 1707, ...16) Elice Piksilä Suomi 1677, ...23) Essi Pakarinen Suomi 1647.



Koripallo NBA:



Atlanta–Charlotte 103–76, Minnesota–Oklahoma 98–100, Dallas–Denver 91–109, LA Lakers–New Orleans 108–96, Sacramento–Phoenix 129–104.



Miesten maajoukkue EM-jatkokarsinnan otteluihin Bosnia-Hertsegovinaa vastaan: Mikael Mäkelä Dicken, Tuomas Laitinen Atlas Vantaa, Roni Leven Siuntio, Benny Broman Dicken, Joacim Broman Dicken, Fredrik Forss GrIFK, Kristian Jansson HIFK, Oscar Kihlstedt BK-46, Miro Koljonen GrIFK, Ian Martin Siuntio, Anton Rémy Dicken, Nico Rönnberg Cocks, Richard Sundberg GrIFK, Roni Syrjälä Cocks, Teemu Tamminen Cocks, Jani Tuominen Cocks, Ben Weber BK-46, Theo Westerlund Siuntio, Vincent Voutilainen Siuntio.



Suomi ja Bosnia-Hertsegovina kohtaavat 4. toukokuuta Vantaalla ja 7. toukokuuta Gorazdessa.



Naisten Korisliiga:



Välierien 4/5 ottelu: Espoo United–Catz 70–56 (33–25). Voitot 2–2.



Seuraava ottelu: 14.4. Catz–Espoo United. Hyvinkään Ponteva on jo varmistanut paikkansa loppuotteluissa.



Suomalaispelaajien otteluja Euroopan sarjoissa, miehet:



Tshekin liiga, puolivälierien 1. ottelu: USK Praha–Opava 53–82, U: Alexander Madsen 12 pistettä/4 levypalloa/1 torjunta/1 syöttö/1 riisto.



Romanian liiga, puolivälierien 1. ottelu: Steaua Bukarest–Pitest 84–61, SB: valmentaja Jukka Toijala.



Ranskan liiga: Dijon–Strasbourg 67–81, S: Erik Murphy 4/1/1r, valmentaja Lassi Tuovi.



Lentopallo Suomen naisten maajoukkueryhmä MM-karsintoihin:



Passarit: Kaisa Alanko USC Münster (Saksa), Katja Kylmäaho HPK, Carina Lehto Rantaperkiön Isku, Iida Paananen Pölkky Kuusamo.



Laitapelaajat: Ronja Heikkiniemi LP Viesti, Salla Karhu HPK, Suvi Kokkonen Kuortane, Piia Korhonen HPK, Noora Kosonen LP Viesti, Lotta Piesanen Pölkky Kuusamo, Nelli Rantanen WoVo Rovaniemi, Nette Tuominen Nette Logorono (Espanja).



Keskipelaajat: Anna Czakan LP Viesti, Karoliina Friberg HPK, Roosa Laakkonen LP Kangasala, Michaela Madsen HPK, Yasmine Madsen Kuortane, Laura Pihlajamäki VB Nantes (Ranska), Daniela Öhman LP Kangasala.



Liberot: Saana Koljonen RR Vilsbiburg (Saksa), Roosa Koskelo Branik Maribor (Slovenia), Hillaelina Mäntylä LP Viesti.



Päävalmentaja: Tapio Kangasniemi.



Apuvalmentaja: Alessandro Lodi.



Fysiikkavalmentajat: Tommi Pärmäkoski ja Anuliisa Lähitie.



Suomi pelaa MM-karsintojen 2. kierroksen ottelunsa 30. toukokuuta–4. kesäkuuta Portugalissa.



Naisten Mestaruusliiga:



3/3 pronssiottelu: OrPo–Kuusamo 3–0 (25–17, 25–14, 28–26)



Oriveden Ponnistus vei pronssin otteluvoitoin 2–1.



Salibandy Naisten liigan 3. välierät (kolmella voitolla loppuotteluun):



SB-Pro–SSRA 7–3 (1–1, 3–2, 3–0)



SB-Pro loppuotteluun voitoin 3–0.



Classic–PSS 6–1 (3–0, 1–1, 2–0)



Classic loppuotteluun voitoin 3–0.



Loppuottelu pelataan Helsingissä 22. huhtikuuta.



Miesten liigan 6. välierä (neljällä voitolla loppuotteluun):



SPV–EräViikingit 8–6 (2–2, 5–1, 1–3)



Voitot 3–3.



Ratkaiseva ottelu: 14.4. EräViikingit–SPV.



Raviurheilu Vermo:



1. lähtö, sh 2100 m: 1) Visardi/Teemu Okkolin 30,8 x (5,5), 2) Robella 30,9 (9,36).3) Pälvi Tuttu 31,2 (28,27).4) Mopolily 30,4 (20,52).poissa: 2, 10. Toto (9-11-13): 5,50 3,41-2,54-6,71 20,69.



2. lähtö, lv 2100 m: 1) Birthday Cloud/Hannu Korpi 17,0a (8,47), 2) Joe's Day Tripper 17,3a (4,35).3) Star It 17,3a (48,8).4) Phoenix River 17,6a x (16,26). Toto (6-7-1): 8,47 2,91-1,72-5,02 17,61.



3. lähtö, lv 2100 m: 1) One Direction/Ari Moilanen 16,9a (5,12), 2) Nelilyn Raptor 17,2a (24,2).3) Cool Type 17,3a (3,07).4) Turbori 17,3a (24,2). Toto (2-9-4): 5,12 1,64-4,73-1,89 84,29.



4. lähtö, Toto65-1, lv 2100 m Nelivuotistähti: 1) Whole Lotta Love/Tommi Kylliäinen 15,0a (8,1), 2) Bean Coktail 15,0a (8,85).3) Gorgeous Boko* 15,1a (8,83).4) MAS Archie 15,2a (10,52). Toto (4-6-5): 8,10 3,36-1,88-2,06 23,32.



5. lähtö, Toto65-2, lv 2100 m Salamakypärät - Oppilasliiga: 1) Leemark's Debbie/Arna Ruohomäki 16,1a (7,27), 2) Inglorious Jam 16,4a (16,98).3) El Bodyguard 16,5a (3,86).4) Wille's Rainmaker 16,6a (6,98). Toto (8-1-6): 7,27 2,36-3,51-2,21 43,69.



6. lähtö, Toto65-3 Toto4-1, sh 2100 m: 1) Salaus/Juho Ihamuotila 25,7a (14,12), 2) Alf 25,8a (4,2).3) Tulinko 25,8a (4,88).4) Ruutu-Viesker 26,0a (147,29).poissa: 8. Toto (7-11-12): 14,12 2,73-1,80-1,82 27,13. Toto4 voitto-osuus: 18,90.



7. lähtö, Toto65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, lv 3100 m Vantaan Energian Voimaliiga: 1) Finest Chocolate/Teemu Keskitalo 17,6 (1,8), 2) Global Kid* 16,6 x (13,43).3) Landers Power 16,7 (40,36).4) Harmi's Frido 16,8 (14,75).poissa: 6. Toto (2-15-14): 1,80 1,33-3,53-4,91 13,18. Toto4 voitto-osuus: 22,00. Troikka: 194,03.



8. lähtö, Toto65-5 Toto4-3 DUO-1, lv 2100 m: 1) Tiger Shark/Tommi Kylliäinen 14,8a (6,36), 2) Marshall Maurice 15,2a (8,1).3) Whitney Love 15,3a (36,48).4) Racehill Victory 15,3a (21,3).poissa: 3, 9. Toto (6-5-10): 6,36 2,28-3,10-6,85 13,49. Toto4 voitto-osuus: 61,30.



9. lähtö, Toto65-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 1609 m: 1) Saxoi/Mika Forss 13,2a (8,65), 2) Camiel Kievitshof 13,4a (43,93).3) Bluehill's Storm 13,4a (3,3).4) Fury Heart 13,4a (5,58).poissa: 2, 6. Toto (9-3-8): 8,65 2,06-7,06-1,54 72,84. Toto4 voitto-osuus: 268,90. Troikka: 889,52. Päivän Duo: 6-9, kerroin: 34,10.



10. lähtö, sh 2100 m: 1) Korven Liideri/Antti Teivainen 30,5 (1,96), 2) Näätinki 27,6 (3,59).3) Vilviiri 30,3 (84,51).4) Teilor 31,2 (45,93).poissa: 4. Toto (1-16-12): 1,96 1,43-1,33-25,64 4,32.



Rahapelejä Keno 15/17



Keskiviikko 12. 4.



Päiväarvonta: 7, 8, 9, 10, 14, 18, 20, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 41, 46, 48, 51, 58, 65, 67. Kunkkunumero: 33.



Ilta-arvonta: 9, 10, 12, 14, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 36, 40, 44, 47, 49, 52, 53, 54, 57, 62



Kunkkunumero: 36



Tiistai 11. 4.



Myöhäisillan arvonta: 6, 9, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 49, 51, 53, 56, 57, 62, 63, 67. Kunkkunumero: 27



Viking Lotto 15/17



Keskiviikko 12. 4.



Oikeat numerot: 11, 14, 22, 28, 29, 39



Lisänumerot : 10, 48



Onnennumero: 19



Voitonjako:



6 oikein 2 kpl voitto-osuus 518 359,50 e, 5+1 oikein 18 266,30 e, 5 oikein 841,50 e, 4 oikein 30,40 e, 3 oikein 7,00 e



Tuplaus (Onnennumero tuplaa voiton):



6 oikein 2 kpl voitto-osuus 0,00 e, 5+1 oikein 0,00 e, 5 oikein 1 683,00 e, 4 oikein 60,80 e, 3 oikein 14,00 e, 2 oikein 3,00 e



Keskiviikko-Jokeri 15/17



Keskiviikko 12. 4.



Jokerinumero: 4 1 1 1 5 0 8



Voitonjako:



7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 2 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e



Tuplaus voitonjako:



7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 2 kpl voitto-osuus 40 000,00 e, 5 oikein 1 000,00 e, 4 oikein 100,00 e, 3 oikein 12,00 e, 2 oikein 6,00 e



Tv-urheilua Yle TV2



18.30 Jääkiekko: Suomi-Tanska



21.25 Jääkiekon U18 MM: Slovakia-Suomi (kooste)



Nelonen



18.30 Liiga: KalPa-JYP, 6. välierä



Ruutu+ Urheilu 1



22.05 Eurooppa-liiga: Anderlecht-Man Utd



Ruutu+ Urheilu 2



18.30 Liiga: KalPa-JYP, 6. välierä



22.05 Eurooppa-liiga: Ajax-Schalke



C More Max



19.00 Ravit: Toto4, Lahti



22.00 PGA Tour: RBC Heritage



C More Golf



14.30 PGA Tour: RBC Heritage



Eurosport 2



15.30 Pyöräily: GP de Denain



Viasat Urheilu ja Viasat Hockey



02.05 NHL Playoffs: Washington-Toronto



Viasat Jääkiekko HD ja Viasat Sport



03.05 NHL Playoffs: Chicago-Nashville



Viasat Hockey



05.35 NHL Playoffs: Anaheim-Calgary



Viasat Golf



13.30 ja 17.30 European Tour: Trophée Hassan II



02.00 LPGA Tour: Lotte Championship