Päivän lehti 13.5.2017

Pohjalaisen mukaan vihreiden puheenjohtajavaalikiertue alkaa valoisasti.



”Suorastaan häikäisevää valoa kier­tueelle tuo se, että vihreät on nopeasti nostanut kannatustaan neljän suurimman puolueen joukkoon.”



”Tulevalle puheenjohtajalle tilanne on pelottavan vaativa. Nousukiidossa on paradoksi. Uuden puheenjohtajan pitäisi vähintäänkin pitää Ville Niinistön johdolla saavutetut prosenttiluvut ja yltää sa­malla linjalla uusiin huippuprosentteihin.”



Karjalainen kehuu Ville Niinistön ­onnistuneen oppositiopoliitikkona.



”Mikäli hänen seuraajansa pystyy jatkamaan samalla linjalla ja taidolla, vihreitä ei pian parane mennä kutsumaan pienpuolueeksi.”



”Vihreät kisaa päästäkseen muuttamaan Suomen poliittisen järjestelmän nelipuoluejohtoiseksi, jota se hetken oli­kin perussuomalaisten suosion huippuaikoina. Kolme prosenttiyksikköä demareihin ei ole iso ero tilanteessa, jossa vihreiden kannatus nousee ja Sdp:n laskee.”



Maaseudun Tulevaisuus varoittaa vih­reiden voimista, jotka ajavat haittaveroa maidolle ja lihalle sekä kajoamista lo­mi­tukseen ja maaseutuelinkeinojen tukeen.



”Maaseudulla on aihetta huoleen. Keskusteluyhteyttä kannatustaan lisäävien vihreiden kanssa kaivataan.”