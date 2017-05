Perjantain tulospörssissä muun muassa jalkapalloa, jääkiekkoa ja keskeisimpiä rahapelejä

Päivän lehti 13.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Golf Börkop, Tanska: Miesten pohjoismaisen kiertueen kilpailu, palkintoarvo 40 000 euroa:



Lopputulokset: 1) Åke Nilsson Ruotsi 42 pistettä, 2) Axel Boasson Islanti 40, 3) Niklas Lemke Ruotsi 39, ...suomalaisia: 8) Erik Myllymäki 34, 10) Oliver Lindell 33, 11) Antti Ahokas 32, 26) Niclas Hellberg 21, 32) Miro Veijalainen 18.



Kisassa esimerkiksi eagle toi 5 pistettä, birdie 2, par 0, bogey –1 jne.



Jalkapallo Veikkausliiga:



RoPS–FC Lahti 1–0 (1–0)



31. Lassi Järvenpää 1–0.



Yleisöä: 1051.



IFK Mariehamn–PS Kemi 3–0 (0–0)



79. Luckymore Mkosana 1–0, 84. Jani Lyyski 2–0, 88. Aleksei Kangaskolkka 3–0.



Yleisöä: 1007.



Inter–VPS 0–1 (0–1)



44. Oma maali 0–1.



Yleisöä: 2314.



KuPS–HIFK 2–1 (0–0)



65. Xhevdet Gela 0–1, 81. Fuad Gbolahan Salami 1–1, 88. Urho Nissilä 2–1.



Yleisöä: 1788.



SJK–JJK 1–0 (0–0)



65. Erfan Zeneli 1–0.



Yleisöä: 2554.



Seuraavat ottelut: 19.5. SJK–RoPS, Ilves–Inter, PS Kemi–HJK, FC Lahti–KuPS, JJK–VPS, HIFK–IFK Mariehamn.



Ruotsin liiga Allsvenskan: Eskilstuna–IFK Norrköping 1–2 (N: Daniel Sjölund 90 min).



Eurooppa-liigan välierien 2. ottelut:



Lyon–Ajax 3–1 (2–1). Ajax loppuotteluun yhteismaalein 5–4.



Manchester United–Celta Vigo 1–1 (1–0). ManU loppuotteluun yhteismaalein 2–1.



Eurooppa-liigan finaali pelataan Tukholmassa 24. toukokuuta.



Jääkiekko Köln/Pariisi: Miesten MM-turnaus, 8. päivä:



A-lohko (Köln):



Ruotsi–Italia 8–1 (2–0, 1–1, 5–0)



Tanska–Saksa myöh.



B-lohko (Pariisi):



Tshekki–Slovenia 5–1 (3–0, 1–0, 1–1)



Ranska–Valko-Venäjä myöh.



Koripallo NBA:



Länsilohkon välierät: Houston–San Antonio 75–114. San Antonio lohkofinaaleihin voitoin 4–2.



Pesäpallo Miesten Superpesis: Kankaanpää–Joensuu 0–2 (0–5, 1–3).



Naisten Superpesis: Kempele–Pori 0–2 (0–7, 4–8).



Purjehdus Marseille, Ranska: RS:X-luokan EM-kilpailut:



Naiset, tilanne perjantain lähtöjen jälkeen: 1) Maja Dziarnowska Puola 20 nettopistettä, 2) Lilian De Geus Hollanti 24, 3) Zofia Noceti-Klepacka Puola 27, ...14) Tuuli Petäjä-Sirén Suomi 94.



Kisan 12 parasta purjehtii lauantaina lähdön, jonka kuusi parasta jatkaa välieriin. Välierien kolme parasta jatkaa finaaliin.



Uinti Espoo: Gp-kilpailut (pitkä rata), 1. päivän loppukilpailut:



Naiset:



50 m vu: 1) Tessa Nurminen EuraST 25,59, 2) Nea-Amanda Heinola NumKis 25,80, 3) Mimosa Jallow Plaani 26,04.



50 m su: 1) Mimosa Jallow Plaani 28,63, 2) Jenna Laukkanen SCV 29,17, 3) Nea-Amanda Heinola NumKis 29,50.



100 m ru: 1) Veera Kivirinta OU 1.10,47, 2) Iida Reini ÅSK 1.12,82, 3) Charlotta Edelman ÅSK 1.12,93.



Miehet:



50 m vu: 1) Ari-Pekka Liukkonen Cetus 22,44, 2) Nikita Saunonen AUi 23,27, 2) Riku Pöytäkivi HSS 23,27.







Rahapelejä Eurojackpot 19/17



Päänumerot (12.5.): 7, 14, 31, 35, 46. Tähtinumerot: 1, 2.



Voitonjako: 5+2 oikein ei yhtään kappaletta, 5+1 oikein 731 856,10 e, 5 oikein 57 400,40 e, 4+2 oikein 4 783,30 e, 4+1 oikein 233,70 e, 4 oikein 111,50 e, 3+2 oikein 74,10 e, 2+2 oikein 26,50 e, 3+1 oikein 18,30 e, 3 oikein 14,20 e, 1+2 oikein 12,20 e, 2+1 oikein 8,30 e.



Keno 19/17



Päiväarvonta (12.5.): 1, 3, 4, 9, 10, 23, 32, 33, 36, 38, 41, 44, 48, 50, 52, 54, 62, 66, 68, 70. Kunkkunumero: 9.



Ilta-arvonta (12.5.): 2, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 19, 32, 35, 40, 41, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 61. Kunkkunumero: 7.



Myöhäisarvonta (12.5.): 1, 2, 10, 12, 14, 16, 20, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 49, 53, 56, 58, 60, 69, 70. Kunkkunumero: 16.



Perjantai-Jokeri 19/17



(12. 5.): 7 4 2 3 7 9 0.



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.







Tv-urheilu Yle TV2



14.36 Voimistelun SM



17.00 Korisliiga: Kataja-Vilpas, 6. finaali



Ruutu+ Urheilu 2



15.30 Vaahteraliiga: Saints-Butchers



MTV3



13.15 Jääkiekon MM: Norja-Suomi



15.40 F1: Aika-ajot, Espanja



16.45 Ravit: Toto 76, Oulu



C More Max



12.00 F1: Vapaat harj., Espanja



15.00 F1: Aika-ajot, Espanja



16.40 F2: Katalonia



18.15 GP3: Katalonia



21.15 Jääkiekon MM: Italia-Saksa



C More Sport 1



13.15 Jääkiekon MM: Norja-Suomi



17.15 Jääkiekon MM: Venäjä-Slovakia



21.15 Jääkiekon MM: Kanada-Sveitsi



C More Sport 2



14.00 Yleisurheilun Timanttiliiga: Shanghai



17.15 Jääkiekon MM: Slovenia-Valko-Venäjä



21.00 PGA Tour: The Players



C More Golf



15.30 PGA Tour: The Players



Eurosport 1



11.30 Superbike: Superpole, Imola



14.15 Pyöräily: Giro d’Italia



18.45 Jalkapallon U17 EM: Saksa-Hollanti, puolivälierä



Eurosport 2



14.00 Superbike: Imola



15.00 FIA WTCC: Unkari



16.30 Bundesliiga: Ottelu avoin



19.25 Porsche Supercup: Barcelona



22.00 MLS: Toronto-Minnesota



00.00 MLS: Montreal-Columbus



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



14.30 Valioliiga: Man City-Leicester



17.00 La Liga: Espanyol-Valencia



19.30 Valioliiga: Stoke-Arsenal



21.45 Serie A: Atalanta-Milan



Viasat Fotboll



19.00 Serie A: Fiorentina-Lazio



Viasat Urheilu



19.30 Championship Playoffs: Fulham-Reading



02.00 Nascar Sprint Cup: Kansas



Viasat Sport



15.30 TCR International Series: Monza



19.30 La Liga: Osasuna-Granada



Viasat Jääkiekko HD ja Viasat Hockey



02.05 NHL Playoffs: Pittsburgh-Ottawa