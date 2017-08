Päivän lehti 13.8.2017

Eläköön, huusi eduskunta vapaalle Suomelle – Venäjän väliaikainen hallitus hajotti Suomen eduskunnan

Sata vuotta

Eduskunnan

Tokoin

Valtalakikeskustelun

Vaikka

Sdp

Kaksipäiväisen

sitten, heinäkuun 18. päivänä vuonna 1917 kello oli jo yli puolenyön, kun nuorsuomalaisten kansanedustaja Lucina Hagman http://www.hs.fi/haku/?search-term=lucina+hagman sai puheenvuoron eduskunnan täysistunnossa.”Minä rohkenisin pyytää”, Hagman aloitti. ”Että puhemies pyytäisi eduskuntaa yhtymään eläköönhuutoon vapaalle Suomelle, ja pyydän, että yleisökin tässä tapauksessa saisi siihen yhtyä.”Puhemies Kullervo Manner http://www.hs.fi/haku/?search-term=kullervo+manner (sd) nousi seisomaan. ”Edustaja Hagmanin ehdotuksen mukaisesti pyydän eduskuntaa kohottamaan eläköönhuudon vapaalle Suomelle.”Kansanedustajat nousivat ylös. Salissa kaikui huuto: ”Eläköön!”Eduskunta oli juuri hyväksynyt niin sanotun valtalain, jossa eduskunta julistautui korkeimman vallan käyttäjäksi Suomessa. Suomen asioista päätettäisiin jatkossa Suomen eduskunnassa. Vain ulko- ja sotilaspolitiikka jäivät edelleen Venäjän väliaikaisen hallituksen hoidettaviksi.Tuona heinäkuisena iltana Suomi otti ison harppauksen kohti itsenäisyyttä.Kaikki eivät kuitenkaan eläköönhuutoon yhtyneet. Maalaisliiton Santeri Alkion http://www.hs.fi/haku/?search-term=santeri+alkion päiväkirjojen mukaan valtalain vastustajat jäivät istumaan ja pysyivät vaiti.kirjasto on koonnut eduskunnan nettisivuille ansiokkaan katsauksen vuoden 1917 tapahtumiin. Linkeistä löytyvät keskeisten eduskuntakeskusteluiden pöytäkirjat.Niistä on kiinnostava lukea, mitä Suomen historian merkkihenkilöt – kuten Lucina Hagman –tarkkaan ottaen sanoivat näinä kansakunnan kohtalonhetkinä.Opettajana ja rehtorina työskennellyt Hagman oli yksi vuonna 1907 valituista ensimmäisistä naiskansanedustajista ja vahva naisasiavaikuttaja. Hagman perusti Marttaliiton ja Suomalaisen Naisliiton. Hän oli myös Naisasia­liitto Unionin ensimmäinen puheenjohtaja.Mutta kerrataan ensin histo­riaa vähän taaksepäin.Vuonna 1917 maaliskuun vallankumouksessa Venäjän tsaari Nikolai II http://www.hs.fi/haku/?search-term=nikolai+ii luopui kruunustaan. Valta siirtyi väliaikaiselle hallitukselle, joka palautti Suomen suuriruhtinaskunnalle sortovuosina vietyjä autonomisia oikeuksia. Valtiopäivät kutsuttiin Suomessa koolle keväällä 1917 kolmen vuoden tauon jälkeen.Sosiaalidemokraateilla oli eduskunnassa 103 paikkaa eli yksinkertainen enemmistö. Suomalaisella puolueella oli 33 paikkaa, nuorsuomalaisilla 23, ruotsalaisella kansanpuolueella 21, maalaisliitolla 19 ja kristillisellä työväenliitolla yksi paikka.Hallituksena toimi senaatti, jota johti sosiaalidemokraattien Oskari Tokoi. http://www.hs.fi/haku/?search-term=oskari+tokoi. Tokoi oli maailman ensimmäinen sosialistinen pääministeri. Tokoin senaatissa puolet paikoista oli Sdp:llä. Puolueessa suhtauduttiin kuitenkin epäillen senaatin toimintaan.Keskeiset kysymykset olivat: Mikä taho käyttäisi Suomessa korkeinta valtaa tsaarin väistyttyä? Oliko Venäjän väliaikainen hallitus perinyt tsaarin oikeudet?senaatti neuvotteli vallanjaosta väliaikaisen hallituksen kanssa, minkä tuloksena syntyi niin sanottu Lex Tulenheimo. Lakiesitys sai nimensä senaatin oikeustoimituskunnan päällikkönä toimineelta Suomalaisen puolueen Antti Tulenheimolta. http://www.hs.fi/haku/?search-term=antti+tulenheimolta. Hän oli sittemmin kokoomuksen kansanedustaja, pääministeri ja Helsingin yliopiston rehtori.Lex Tulen­heimo olisi siirtänyt osan Suomen suuri­ruhtinaan vallasta Suomen senaatille. Silti Venäjän hallitus kutsuisi edelleen valtiopäivät koolle ja käyttäisi korkeiden virkamiesten nimitysvaltaa.Tämä ei tyydyttänyt sosiaalidemokraatteja, joten he kaatoivat Lex Tulenheimon eduskunnan perustuslakivaliokunnassa. Sen tilalle kirjoitettiin huomattavasti radikaalimpi valtalaki. Siinä valta olisi siirretty lähes kokonaan Suomen eduskunnalle.Antti Tulenheimo käytti täysistunnossa pitkän puheenvuoron, jossa hän varoitti kansanedustajia valtalaista. Se meni hänen mielestään liian pitkälle.”Suomen kansa on niin monta kertaa saanut todeta kuuseen kurottajan kapsahtavan katajaan. Nyt ei pitäisi sortua uhkapeliin”, Tulenheimo sanoi. Hän edusti vanhasuomalaista perinnettä, johon kuului varovainen suhtautuminen Venäjään.alkaessa 17. heinäkuuta tilanne oli jännittynyt. Samaan aikaan kun kansanedustajat käsittelivät ­asiaa Heimolan talossa Helsingissä, Pietarissa alkoi bolševikkien kansannousu Venäjän väliaikaista hallitusta vastaan.”Vallankumous, se suuri vallankumous, joka maaliskuussa alkoi, ei ole vielä läheskään loppuun suoritettu”, Oskari Tokoi sanoi täysistunnossa.Pietarin mielenosoituksista tuli tietoja myös eduskuntaan. ”Se tilanne, mikä eilen tiedettiin, mikä eilen näytti olevan olemassa, se tilanne ei tänään enää ole olemassa”, Oskari Tokoi sanoi.Tokoi arvioi, että väliaikainen hallitus oli kaatumassa ja bolševikit olivat ottamassa vallan. Näin valtalain hyväksymiselle ei olisi enää mitään estettä.Olivathan bolševikkien hallitsemat sotilas- ja työväenneuvostot suhtautuneet Suomen itsenäisyyteen myönteisesti. Sitä paitsi bolševikkien johtaja V.I. Lenin http://www.hs.fi/haku/?search-term=v.i.+lenin oli puhunut pienten kansojen oikeudesta erota suurvalloista ja ”sorrettujen kansojen itsemääräämisoikeudesta”.”Jumala armahtakoon niitä, jotka asettuvat poikittain, vapauteen pyrkivän voimakkaan kansanliikkeen tielle”, Tokoi sanoi.Täysistuntosalin vasemmalta laidalta kuului taputuksia ja huutoja: ”Hyvä!”, ”Oikein!”Sdp:llä oli enemmistö eduskunnassa, se ei pystynyt omin voimin saamaan valtalakia läpi. Laki piti säätää perustuslain säätämisjärjestyksessä, eli ensin äänestää kiireelliseksi ja sitten hyväksyä kahden kolmasosan enemmistöllä.Sosialistit tarvitsivat siis äänestyksessä apua porvareilta.Porvaripuolueiden vastustus johtui osaltaan valtataktisista syistä – eduskunnan vallan kasvattaminen vahvistaisi Sdp:n asemaa, sillä heillä oli siellä enemmistö.Suomalaisen puolueen Kaarle Rantakari http://www.hs.fi/haku/?search-term=kaarle+rantakari varoitti, että valtalaki johtaa ”eduskuntayksinvaltiuteen”.veti valtalakikeskustelussa tiukkaa linjaa. Istunnon alussa Sdp:n Matti Airola http://www.hs.fi/haku/?search-term=matti+airola luki eduskunnalle Sdp:n puolueneuvoston päätöksen, jonka mukaan puolue vaatii uusia vaaleja, jos valtalakia ei hyväksytä.Linjauksen mukaan Sdp hakisi vaaleissa äänestäjiltä tukea sille, että jatkossa eduskunta voisi päättää kaikki lait yksinkertaisella enemmistöllä. Lisäksi voitaisiin perustaa erillinen perustuslakia säätävä kansalliskokous.Moni porvariedustaja piti tätä ulkoparlamentaarisena painostuksena. Olihan tilanne muutenkin kesällä 1917 epävakaa. Työttömyys kasvoi ja nälänhätä uhkasi. Lakkoja ja väkivaltaisuuksia puhkesi eri puolilla Suomea. Valtalain käsittelyn aikana kirjatyöntekijät olivat lakossa, joten sanomalehdet eivät ilmestyneet.Airola kertoi Sdp:n päättäneen myös, että jos eduskunta hyväksyy valtalain, sitä ei jätetä Venäjän väliaikaisen hallituksen vahvistettavaksi. Sen sijaan laki annetaan sille ainoastaan ”tiedoksi ja tunnustettavaksi”.Sdp:n linjaus kauhistutti eduskunnan laillisuusmiehiä. Suomen silloisen perustuslain tulkinnan mukaan väliaikaisen hallituksen piti vahvistaa eduskunnan päättämät lait. Jos Suomi ei itse noudata omaa perustuslakiaan, sitä eivät kunnioita muutkaan, varoitti nuorsuomalaisten K.J. Ståhlberg. http://www.hs.fi/haku/?search-term=k.j.+stahlberg. Ståhlberg sanoi, että hän ei voi kannattaa tällaista ”seikkailupolitiikkaa maan ja kansan kohtalosta”.Ståhlberg oli myöhemmin itsenäisen Suomen ensimmäinen presidentti.Maalaisliiton Santeri Alkio oli kirjauttanut perustuslakivaliokunnan lausuntoon kriittisen ponnen valtalaista. Täysistunnossa Alkio kuitenkin kallistui kannattamaan lakia. Edellytyksenä oli se, että valtalaille saadaan väliaikaisen hallituksen ­asianmukainen vahvistus.Alkio sanoi uskovansa, että se on mahdol­lista. ”Ei tässä tapahdu mitään vallankumousta meidän puoleltamme”, Alkio sanoi.valtalakikeskustelun perusteella voi sanoa, että kaikkien puolueiden perimmäisenä tavoitteena oli Suomen itsenäisyys. Eroja oli lähinnä tavoissa, joilla siihen pitäisi pyrkiä.”Tosiolojen pohjalta vai tunteiden ja toiveiden vietävänä tosiasioista välittämättä?” Ståhlberg kysyi.Valtalakikeskustelun alkupuolella painopiste oli perustuslaillisuudessa. Keskustelun edetessä kansallinen innostus nousi yhä enemmän pintaan.”Minä muistan hyvin aivan varhaisimmasta nuoruudestani, mitenkä silloin ikäihmiset kaikki huokailivat sitä aikaa, jolloin Suomen kansalle avautuisi tilaisuus vapaasti lausua mielipiteensä omasta kohtalostaan. Se aika on nyt tullut”, Lucina Hagman lausui puhujapöntöstä.Hagmanin mukaan liian monet lain vastustajat ”takertuvat kiinni muotoihin ja keskittyvät teknilliseen saivarteluun”.”En voi selittää tätä taantumuksellista ajatustapaa sivistyneiden ja oppineiden herrain puolelta muulla tavalla kuin siten, että nämä arvoisat herrat kansalaiset ovat suurista puheistaan huolimatta kuitenkin tottuneet orjailemaan”, Hagman sanoi.Välihuuto: ”Hyvä!”Hagmanin puoluetoveri Tekla Hultin http://www.hs.fi/haku/?search-term=tekla+hultin oli samoilla linjoilla: ”Siitä ei mielestäni voi vallita epätietoisuutta, etteikö Suomen kansan yksimielinen, hartain pyrkimys ole päästä itsenäiseksi ja lopulta täysin riippumattomaksi.”

Kielenkäyttö

Suomalaisesta

Valtalaki