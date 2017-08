Päivän lehti 13.8.2017

Poliitikkojen ja pelastusväen vertaaminen on mieletöntä

Gallupien mukaan Suomessa luotetaan eniten pelastuslaitokseen, vähiten poliitikkoihin. En ymmärrä vertailua, koska pelastuslaitoksen ja poliitikkojen toimenkuvat ovat aivan erilaiset.



Politiikassa on kyse siitä, millaisten ihanteiden pohjalta maailmaa kehitetään. Se on puolueiden ja maailmankatsomusten välistä kamppailua. ­Äänestäjä luottaa vain niihin poliitikkoihin, jotka edustavat hänen omaa maailmankuvaansa. Sosiaalidemokraateilla on kannattajansa, kokoomuslaisilla omansa ja niin edelleen.



Pelastusväellä on selvä tehtävä: pelastaa ihmisiä ja omaisuutta vaaratilanteissa. Pelastajat eivät kilpaile keskenään. Palomies tai ensihoitaja onnistuu sammuttaessaan palon tai pelastaessaan hädänalaisen, mutta heitä ei syytetä epäonnistumisista. Sen sijaan poliitikkoja syytetään kaikesta.



Onnistumisista kiitetään harvoin, ja poliitikon onnistumisen mittaaminen on vaikeampaa.



Politiikka on hidasta, se kattaa koko inhimillisen elämän. Maailma ei ole koskaan valmis, mutta laajoja ongelmia voi ratkoa vain politiikan kautta.



Ammattien ja luotettavuuden vertailu on typerää. Maailma tarvitsee hoitajia, rakennusmiehiä, siivoojia, myyjiä, insinöörejä, opettajia ja virkamiehiä, mutta ilman poliitikkoja pysähtyisi kaikki.



Hannu Eklund



Kotka