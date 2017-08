Päivän lehti 13.8.2017

Sateenkaari on innoittanut ihmisiä aina

Malminkartanon täyttömäen värikäs taideteos tuhottiin valkoisella maalilla. Maalaus oli silmänilon ohella hyvä kuntoilun jaksottaja. Mitä mahtoivat peittomaalarit vastustaa?



Fennian talon aulassa oli ainakin 1950- ja 1960-luvuilla kansainvälisen osuustoimintaliiton sateenkaarilippu, josta oli tehty ehdotus jo 1800-luvulla. Se oli virallistettu vuonna 1925. Nykyisin ahkerasti käytetty Pride-lippu on vuodelta 1978.



Sateenkaari on innoittanut ihmisiä aina. Minullakin on siitä pieni kokemus.



Kerrostalossamme asunut rovasti ehdotti 1970-luvun lopulla, että olisimme yhdessä tehneet talomme porrashuoneeseen taideteoksen maalaamalla kerrosten välisen kierreportaan askelmien etureunat sateenkaaren väreillä.



Tein luonnoksen kiinnittämällä värimallitarrat keskipylvään viereen. Tarrat olivat paikoillaan pari vuotta. Hanke kaatui siihen, että jokaista väriä varten olisi pitänyt ostaa kokonainen väripurkki vain vähäistä tarvetta varten.



Ehkä nykyään teokselle ei saisi lupaakaan, kun talomme arkkitehtuuri on suojeltu. Onneksi voimme vielä nähdä oikean sateenkaaren taivaalla silloin tällöin.



Sulo Savolainen



arkkitehti, Helsinki