Päivän lehti 13.8.2017

Tuomiopäivän kello tikittää Pohjois-Koreassa

Kouvolan Sanomat muistuttaa, että vastuu aseista on myös vastuuta puheista.



”Jos väittelet idiootin kanssa, pidä huoli, ettei hän tee samoin. Tämä kärjistetty kansanviisaus on valitettavasti unohtunut viime päivien ydinaseuhittelussa.”



”Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin pikkupoikamainen pullistelu olisi sinänsä huvittavaa, jos kysymyksessä ei olisi kahden valtionpäämiehen ydinaseilla uhkailu.”



”Trump totesi, että jos Yhdysvaltain uhkailu jatkuu, saa Pohjois-Korea vastaansa sellaista tulta ja raivoa, jota maailma ei ole ennen nähnyt. Sanomaa on vaikea tulkita muuten kuin ydinasenapin painamiseksi.”



”Trumpin twiittaukset ja puheet on helppo sijoittaa möläytykset-osastoon.”



”Kun vastapuolella on yhtä arvaamaton johtaja, tilanteen kärjistyminen voi tapahtua hetkessä.”



”Yhteistyöllekin on eväitä. Siitä kertoo Kiinan ja Venäjän liittyminen mukaan Pohjois-Korean vastaisiin pakotteisiin.”



Etelä-Suomen Sanomat arvioi, että tuomiopäivän kello tikittää Koreassa.



”Pohjois-Korean ja Yhdysvaltain johtajien keskinäinen uhittelu sai tällä viikolla niin paljon lisäkierroksia, että maailmalla heräsi syvä huoli sanasodan laajenemisesta oikeaksi sotilaalliseksi yhteenotoksi.”



”Pohjois-Korean itsevaltiaan Kim Jong-unin suusta on jo totuttu kuulemaan tuomiopäivän julistuksia. Nyt, kun myös Yhdysvaltain presidentti käyttäytyy myöhäistä uhmaikää potevan teinipojan tavoin, asetelma näiden kahden ydinasevaltion välillä on muuttunut huomattavasti vaarallisemmaksi.”



”Amerikkalaisten ja korealaisten kuten koko ihmiskunnan kannalta on onneksi lohdullista, että Yhdysvaltain hallinnosta kuuluu edelleen myös järjen ja maltin ääntä. Sitä edustavat ulkoministeri Rex Tillerson ja puolustusministeri James Mattis, jotka kumpikin ovat tällä viikolla korostaneet Yhdysvaltain haluavan yhä torjua Pohjois-Korean muodostamaa uhkaa diplomaattisin eikä sotilaallisin keinoin.”



Keskisuomalainen kirjoittaa, että elokuun lopun budjettiriihi testaa hallituksen dynamiikan.



”Kun hallituksen budjettiriihi käynnistyy loppukuusta, luvassa on vääntöä ministeriöiden ja hallituspuolueiden kesken siitä, miten valtion varat tulisi kohdentaa.”



”Budjettineuvotteluissa hallituksen sisäinen dynamiikka tullee ehkä näkyvimmin testiin kysymyksessä perhevapaiden uudistamisesta. Samalla ehkä valottuvat entisistä perussuomalaisista kootun Uuden vaihtoehdon toistaiseksi hämäräksi jääneet poliittiset linjaukset.”