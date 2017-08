Päivän lehti 13.8.2017

Tuloksia, rahapelejä ja tv-urheilua

Beach volley Jyväskylä:



Beach volleyn SM-finaalit:



Miehet:



Välierät: Miro Määttänen/Santeri Siren–Harri Suonikko/Saku Viljamaa 2–1 (14–21, 21–19, 15–6), Jyrki Nurminen/Pekka Piippo–Antti Poikela/Teppo Pulkkinen 2–0 (21–14, 21–15).



Pronssiottelu: Suonikko/Viljamaa–Poikela/Pulkkinen 2–0 (21–15, 21–12)



Naiset:



Välierät: Niina Ahtiainen/Ida Sinisalo–Nette Tuominen/Eveliina Koljonen 2–1 (21–13, 14–21, 15–13), Taru Lahti-Liukkonen/Anniina Parkkinen–Elina Heiskanen/Meri Laukkanen 2–0 (21–12, 21–10).



Pronssiottelu: Tuominen/Koljonen–Heiskanen/Laukkanen 2–0 (21–11, 21–10)



Loppuottelut sunnuntaina.



Jalkapallo Miesten Ykkönen:



Haka–GrIFK 3–1 (1–0)



EIF–AC Oulu 0–1 (0–0)



Jaro–Gnistan 2–0 (1–0)



Englannin Valioliigan avauskierros:



Watford–Liverpool 3–3 (2–1)



8. Stefano Okaka 1–0, 29. Sadio Mane 1–1, 32. Abdoulaye Doucoure 2–1, 55. Roberto Firmino rp. 2–2, 57. Mohamed Salah 2–3, 90. Miguel Britos 3–3.



Chelsea–Burnley 2–3 (0–3)



24. Sam Vokes 0–1, 39. Stephen Ward 0–2, 43. Vokes 0–3, 69. Alvaro Morata 1–3, 88. David Luiz 2–3.



Crystal P–Huddersfield 0–3 (0–2)



23. oma maali 0–1, 26. Steve Mounie 0–2, 78. Mounie 0–3.



Everton–Stoke 1–0 (1–0)



45. Wayne Rooney 1–0.



Southampton–Swansea 0–0



West Bromwich–Bournemouth 1–0 (1–0) 31. Ahmed Hegazi 1–0.



Brighton–Manchester C 0–2 (0–0)



70. Sergio Aguero 0–1, 75. oma maali 0–2.



Seuraavat ottelut: 13. 8. Newcastle–Tottenham, Manchester U–West Ham



Englannin mestaruussarja:



Barnsley–Ipswich 1–2, Birmingham–Bristol C 2–1, Brentford–Nottingham 3–4, Cardiff–Aston Villa 3–0, Derby–Wolverhampton 0–2, Hull–Burton 4–1, Leeds–Preston 0–0, Millwall–Bolton 1–1, Reading–Fulham 1–1, Sheffield W–QPR 1–1, Middlesbrough–Sheffield U 1–0.



Moottoripyöräily Spielberg:



Ratamoottoripyöräilyn MM-sarjan kauden 11/18 kilpailu, Itävallan gp:



Aika-ajot:



MotoGP-luokka: 1) Marc Marquez Espanja, Honda 1.23,235, 2) Andrea Dovizioso Italia, Ducati jäljessä 0,144 sekuntia, 3) Jorge Lorenzo Espanja, Ducati –0,386, ...18) Mika Kallio Suomi, KTM.



Moto2-luokka: 1) Mattia Pasini Italia, Kalex 1.29,394, 2) Franco Morbidelli Italia, Kalex jäljessä 0,001 sekuntia, 3) Alex Marquez Espanja, Kalex –0,176.



Moto3-luokka: 1) Gabriel Rodrigo Argentiina, KTM 1.36,503, 2) Juanfran Guevara Espanja, KTM jäljessä 0,112 sekuntia, 3) Aron Canet Espanja –0,187,...32) Patrik Pulkkinen Suomi, Peugeot –2,313.



Pesäpallo Naisten Superpesis:



Lappeenranta–Lappajärvi 2–0 (3–1, 4–1)



Pöytätennis Lagos, Nigeria:



Nigerian avoin mestaruusturnaus:



Miehet, kaksinpelin 2. kierrosta: Benedek Olah Suomi–Gregoire Jean Ranska 4–2 (11–8, 11–7, 9–11, 11–6, 10–12, 12–10)



Turnausvoittoa puolustava Olah eteni 16 parhaan joukkoon. Olah kohtasi myöhemmin lauantaina Egyptin Khalid Assarin.



Ratsastus Helsinki:



Esteratsastuksen kotimainen GP-sarja:



Finaali, 145 cm+150 cm, kaksi kierrosta: 1) Susanna Granroth–Anatevka, Hattel Riders ry 0-0/55.83, 2) Emma Tallberg–Dolce Vita Crosby, Ratsastusseura Team Nissala ry 0-0/58.67, 3) Kullo Kender–LRK Cooper, Tampereen Ratsastusseura ry 2-1/69.31, 4) Sanna Backlund–Wilhelmina, Hattel Riders ry 4-0/59.13, 5) Susanna Granroth–Baccara, Hattel Riders ry 0-4/64.35, 6) Hanna Tardiveau–Wetrichta, Ratsastusseura Aino ry 0-8/57.35.



GP-sarjan lopputilanne: 1) Granroth 86 pistettä, 2) Tardiveau 72, 3) Backlund 67, 4) Jukka Rantanen 57, 5) Anne Penttinen-Kemppi 47, 6) Julia Engblom 44.



Raviurheilu Tampere, Toto76



6. lähtö, Toto76-1, lv 2100 m Kyvyt esiin divisioonakarsinta: 1) Miss Summer Star/Hannu Torvinen 15,0 (3,32), 2) Special Comet 15,0 (21,7).3) Black Tribe 15,5 (47,16).4) King Star Lou 15,6 (19,89). Toto (2-3-9): 3,32 2,15-3,71-6,69 25,18.



7. lähtö, Toto76-2 TROIKKA-1, sh 2100 m Haastaja- vs. Huippudivisioonakarsinta: 1) Kemun Muisto/Teemu Okkolin 24,8 (26,61), 2) Hymynkare 24,3 (4,48).3) Jyllätys 25,2 (14,35).4) Aurotar 25,1 (23,53).poissa: 3. Toto (5-13-6): 26,61 5,87-2,64-3,78 58,98. Troikka: 1900,87.



8. lähtö, Toto76-3, lv 2100 m Pimara Cup -finaali, 15 hevosen autolähtö: 1) Por Nie Rock/Hannu Torvinen 14,2a (23,33), 2) Sign Of Secret 14,4a (5,78).3) M.T. Jerebko 14,5a (7,67).4) Exploding Alice 14,5a (26,72). Toto (8-3-4): 23,33 4,36-2,49-2,85 51,38.



9. lähtö, Toto76-4 Toto4-1, lv 1600 m Kultadivisioonakarsinta: 1) Regent Zet/Olli Koivunen 11,1a (1,97), 2) Bret Boko 11,3a (13,32).3) Victory Bonsai 11,7a (4,34).4) Express Duo 11,8a (13,77).poissa: 10. Toto (4-5-1): 1,97 1,31-1,89-1,57 12,79. Toto4 voitto-osuus: 2,10.



10. lähtö, Toto76-5 Toto4-2 TROIKKA-2, sh 2100 m: 1) Vapperi/Harri Kotilainen 23,2a x (2,34), 2) Pyörylän Paroni 23,4a (3,03).3) Jylhätuli 23,6a (71,4).4) Dominik 23,7a (16,74).poissa: 9. Toto (12-10-11): 2,34 1,30-1,32-4,42 2,72. Toto4 voitto-osuus: 3,20. Troikka: 62,89.



11. lähtö, Toto76-6 Toto4-3 DUO-3, lv 2100 m Delete Tammakriterium: 1) Gloria Web*/Jorma Kontio 13,2a (1,65), 2) Ewa Cates* 13,2a (8,39).3) Club Nord Elit 13,4a (60,43).4) Easy On The Eye 13,7a (9,28). Toto (6-3-11): 1,65 1,32-1,97-4,12 4,27. Toto4 voitto-osuus: 3,70.



12. lähtö, Toto76-7 Toto4-4 DUO-4 TROIKKA-3, lv 2600 m Pronssidivisioonakarsinta: 1) Strait Iron/Jukka Torvinen 15,3a (9,55), 2) Zo Zo Hoss 15,5a (7,73).3) Arctic Ile 15,6a (3,16).4) Sundsvik Mayday 15,6a (4,0). Toto (2-4-1): 9,55 1,96-2,71-1,68 20,89. Toto4 voitto-osuus: 8,10. Troikka: 100,40. Päivän Duo: 6-2, kerroin: 11,35.



Toto4 pelivaihto 65258,20 e, voitto-osuus 8,10 e



Toto76 pelivaihto 510396,40 e, voitto-osuus 2399,90 e



Pelivaihto 946095,35 e, yleisöä 1228



Tennis Montreal:



Tenniksen ATP Masters-turnaus, palkintoarvo 3,9 miljoonaa euroa:



Miesten nelinpelin puolivälierät: Oliver Marach Itävalta/Mate Pavic Kroatia (8)–Henri Kontinen Suomi/John Peers Australia (1) 7–6(9), 7–5.



Miesten kaksinpelin puolivälieriä: Robin Haase Hollanti–Diego Schwartzman Argentiina 4–6, 6–3, 6–3, Roger Federer Sveitsi (2)–Roberto Bautista Agut Espanja (12) 6–4, 6–4,



Denis Shapovalov Kanada–Adrian Mannarino Ranska 2–6, 6–3, 6–4, Alexander Zverev Saksa (4)–Kevin Anderson Etelä–Afrikka 7–5, 6–4.



Uinti Eindhoven, Hollanti:



Lyhyen radan (25 m) maailmancup:



Naiset:



200 m vu: 1) Sarah Sjöström Ruotsi 1.50,43 (ME).



400 m sku: 1) Mireia Belmonte Espanja 4.18,94 (ME).



Voimistelu Kazan, Venäjä:



Rytmisen voimistelun maailmancup, 2. päivä:



Naiset, neliottelu: 1) Dina Averina Venäjä 73,950 pistettä, 2) Arina Averina Venäjä 70,200, 3) Katsiaryna Halkina Valko-Venäjä 67,900, ...19) Rebecca Gergalo Suomi 55,700 (vanne 15,200, pallo 13,300, keilat 13,500 ja nauha 13,700), 20) Jouki Tikkanen Suomi 54,800 (vanne 14,650, pallo 14,300, keilat 14,200 ja nauha 11,650).



Joukkueiden 2-ottelu, epävirallinen tilanne: 1) Venäjä, 2) Italia, 3) Japani, ...12) Suomi (Siiri Joronen, Milja Närevaara, Ada Oikari, Emma Rantala, Juulia Vainio ja Amanda Virkkunen.)



Yleisurheilu Lontoo:



MM-kilpailut, 8. päivän (perjantai) loppukilpailut:



Miehet:



Moukari: 1) Pawel Fajdek Puola 79,81, 2) Valeri Pronkin Neutraali/Venäjä 78,16, 3) Wojciech Nowicki Puola 78,03, 4) Quentin Bigot Ranska 77,67, 5) Aleksei Sokirski Neutraali/Venäjä 77,50.



Naiset:



200 m (+0,8 m/s): 1) Dafne Schippers Hollanti 22,05, 2) Marie-Josée Ta Lou Norsunluurannikko 22,08, 3) Shaunae Miller-Uibo Bahama 22,15, 4) Dina Asher-Smith Britannia 22,22, 5) Deajah Stevens USA 22,44.



3000 m esteet: 1) Emma Coburn USA 9.02,58, 2) Courtney Frerichs USA 9.03,77, 3) Hyvin Kiyeng Jepkemoi Kenia 9.04,03, 4) Beatrice Chepkoech Kenia 9.10,45, 5) Ruth Jebet Bahrain 9.13,96.



Pituus: 1) Brittney Reese USA 702 (+0,1 m/s), 2) Daria Klishina Neutraali/Venäjä 700 (–0,3), 3) Tianna Bartoletta USA 697 (–0,2), 4) Ivana Spanovic Serbia 696 (+0,1), 5) Lorraine Ugen Britannia 672 (+0,5).



Helsinki:



Helsinki City Marathon:



Miehet: 1) Robert Kimaru Magut Kenia 2.27.40, 2) Cristobal Ortigosa Pareja Espanja 2.27.47, 3) Jeremiah Kimaiyo Kenia 2.37.10, 4) Ole Antti Halonen Suomi 2.40.29, 5) Brian Hansen Tanska 2.41.45, 6) Daniel Bradford Britannia 2.44.28.



Naiset: 1) Anastasia Zaharova Venäjä 3.06.44, 2) Elina Junnila Suomi 3.10.00, 3) Pia-Maria Grandell Suomi 3.13.04, 4) Kaisa Höijer Suomi 3.16.00, 5) Sophie Longmore Britannia 3.18.30, 6) Michela Ruzza Italia 3.20.09.



Rahapelejä Keno 32/17



Päiväarvonta: 1, 11, 14, 16, 20, 22, 26, 32, 39, 40, 43, 45, 49, 50, 51, 56, 57, 64, 65, 67. Kunkkunumero: 11



Ilta-arvonta: 7, 9, 10, 16, 17, 18, 22, 23, 29, 32, 33, 35, 38, 41, 56, 58, 65, 68, 69, 70



Kunkkunumero: 22



Lauantai-Jokeri 32/17



Jokerinumero: 1 4 8 0 0 3 1



Voitonjako:



7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 2 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e



Lotto 32/17



Oikeat numerot: 16, 18, 19, 20, 25, 30, 36



Lisänumero: 35



Tuplausnumero: 17



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6+1 oikein 1 kpl voitto-osuus 199 713,40 e, 6 oikein 2 986,10 e, 5 oikein 65,90 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e



Vakio 1 32/17



Lauantai 12. 8.



Oikea rivi: 21X 212 12X 2XX 1



Voitonjako: 13 oikein 1 kpl voitto-osuus 188 948,00 e, 12 oikein voitto-osuus 12 596,50 e, 11 oikein voitto-osuus 388,70 e, 10 oikein voitto-osuus 78,30 e.



TV-urheilua Yle TV2



09.35 ja 20.30 Yleisurheilun MM



15.55 Esteratsastuksen GP-finaali, Laakso



Ruutu+ Urheilu 2



17.00 Superpesis: Joensuu-Sotkamo



C More Max



12.00, 13.20 ja 15.00 Moto3, -2 ja -GP: Osakilpailut, Itävalta



C More Sport 1



20.00 ja 23.00 Tennis: Masters 1000, Montreal



Eurosport 1



09.45 ja 20.30 Yleisurheilun MM



16.15 Pyöräily: BinckBank Tour



Eurosport 2



17.00 Pyöräily: Arctic Race of Norway



22.30 Pyöräily: Colorado Classic



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



15.30 Valioliiga: Newcastle-Tottenham



18.00 Valioliiga: Man Utd-West Ham



Viasat Jalkapallo HD



22.00 Ligue 1: Guingamp-PSG



01.00 Brasilian liiga: Botafogo-Gremio



Viasat Urheilu



09.00 F1-veneet: Osakilpailu, Kiina



18.00 Ligue 1: Dijon-Monaco



Viasat Urheilu ja Viasat Golf



21.00 Golf: US PGA Championship



Viasat Jääkiekko HD



09.00 World Series of Darts: Auckland



21.30 Nascar Sprint Cup: Michigan



Motorsport TV



14.00 ja 17.00 Motocross: FIM MX2/MXGP, Sveitsi



16.30 MotoGP Rookies Cup: Itävalta