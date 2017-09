Päivän lehti 13.9.2017

Metsä on Suomelle tärkeä luonnonvara ja hyvinvoinnin lähde

Olen

elänyt Suomen nousun sotien jälkeen. Sen onnistumiseen vaikutti merkittävästi sodan jälkeen toteutettu metsänhakkuiden – avohakkuidenkin – tuoma puu teollisuudelle. Se antoi leivän myös kaupunkilaisille.Halusin olla osaltani tuke­massa tätä kehitystä ostamalla talousmetsää ja hoitamalla sitä huolellisesti, jotta kansakunnan hyvinvointi voisi jatkua.Pari kolme vuotta avohakkuun jälkeen olin tehnyt metsävadelmapellon marjastajille jokamiehenoikeuksin. Marjastajat olivat tyytyväisiä.Olen osaltani luovuttanut vapaaehtoisesti – ennen lailla säädettyä Naturaa – metsämaata luonnonsuojelulle. Tällä alueella ei voi liikkua, eikä siellä kasva mikään marja. Siellä on sikin sokin kaatuneita puita.Jokamiehenoikeus on sokaissut marjastajat ja vieläpä tutkijatkin luulemaan, että he omistavat metsät ja voivat sanella elinkeinonharjoittamisen edellytykset.Metsä on uusiutuva luonnonvara. Sen varaan rakentuu tuleva hyvinvointimme. Suomen valtio on aikoinaan lakisääteisesti ohjannut elinkeinonharjoittajia kasvattamaan uutta metsää. Metsänhoidon ohjeiden mukaan olen huolehtinut metsän uudistamisesta yhä monipuolisemmaksi.Metsän kasvua ei voi jouduttaa. Se vaatii aikaa, ja sitä olen metsälle antanut. En ole osannut ajatella metsää psykologian kannalta, mutta nyt huomaan, että metsäni ovat tärkeitä myös tässä mielessä.Viljapellot kasvavat syömä­viljaa vuosikierrolla, metsät taas tuottavat kymmenien vuosien kierrolla mielihyvää ihmisille ja raaka-ainetta taloudelliselle hyvinvoinnillemme. Tätä haluan metsänomistajana tuottaa.