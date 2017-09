Päivän lehti 13.9.2017

Monet eläinlajit jopa hyötyvät avohakkuista

On totta, ettei hakkuuaukko ole esteettisesti kaunis. Luulen kuitenkin, etteivät eläimet tunnista metsän kauneusarvoja. Paljon talousmetsissä liikkuvana olen huomannut, että hakkuista on eläimille paljon hyötyäkin. Varsinkin pienet hakkuualat, joihin on jätetty hakkuujätettä ryteiköksi, ovat monien eläinlajien suosiossa. Se, että on alueita, joilla ihminen ei voi liikkua, on eläimille hyödyksi.



Rytöisten hakkuuaukkojen reunat ovat teerien suosimia pesäpaikkoja. Myös jänis valitsee tällaisen kohdan usein makuupaikakseen. Maahan jätetyt latvukset antavat suojaa, ja aukeassa maastossa ­saalistajat huomaa ajoissa.



Avohakkuu työntää usein koivun-, haavan- ja pihlajanvesaa, minkä vuoksi myös hirvet viihtyvät aukoilla. Jos niille on jätetty siemenpuita, aukot ovat teerille mieluisia ruoka- ja tähystyspaikkoja.



Onpa avohakkuista hyötyä myös ihmiselle. Niiltä löytyvät parhaat vadelmapaikat, usein myös kantarelleja ja muita sieniä. On hyvä, ettei avohakkuu ole enää ainoa sallittu puunkorjuumuoto, mutta päätehakkuu ei suinkaan päätä metsän elämää.



Jorma Honkanen



toimittaja, metsänomistaja



Vantaa