Päivän lehti 13.9.2017

Suurista sotaharjoituksista lähtee monia viestejä

Savon Sanomat

Hämeen Sanomat

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Karjalainen

pitää julkisuudessa ollutta ajatusta Suomessa järjestettävästä monikansallisesta sotaharjoituksesta kaksipiippuisena juttuna.”Venäjälle suurharjoitus lähettäisi viestin, että Suomi on osa länttä, hyvin varautunut ja Nato-kumppaneiden tukema. Suomen sotilaalliselle valmiudelle olisi kiistatonta hyötyä yhteistoiminnan harjoittelusta omalla maaperällä.””Toisaalta viesti jäisi itsellemmekin epäselväksi, sillä harjoituksista ei seuraa Nato-jäsenyyden antamia turvatakuita. Venäjä tulkitsisi toimet etunsa mukaisesti omassa informaatiosodassaan ja voisi löytää niistä tekosyyn ikäville vasta­toimille.”kävisi peri­aatekes­kustelua ennen kuin Suomessa järjestetään Aurora 17:n kaltaisia harjoituksia.”Syvällä on se peruskalliomainen periaate, että omin voimin tätä maata on aina puolustettava, ja vieraan apuun turvaaminen on pään pensaaseen panemista. – – Todellisuudessa Suomen puolustuksen länsisidonnaisuus on jo pitkään ollut vääjäämätön kehityskulku.”ei sulkisi kansainvälisiä sotaharjoituksia pois muttei myöskään erityisesti kiirehtisi niitä.”Samaa savea se on sekä Ruotsin että Suomen kamara.”