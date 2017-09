Päivän lehti 13.9.2017

Tampereen Lielahden surmasta epäilty otettu kiinni

Poliisi on saanut kiinni miehen, jota epäillään Tampereella sunnuntaina tapahtuneesta henkirikoksesta.



Mies otettiin kiinni Nummelassa sijaitsevasta omakotitalosta myöhään maanantaina noin kello 23.30. Myös poliisin aiemmin etsimä ajoneuvo on poliisin hallussa. Poliisi jatkaa rikoksen tutkintaa muun muassa epäillyn kuulusteluilla.



Poliisi sai ilmoituksen ruumiista Lielahdessa sijaitsevassa omakotitalossa sunnuntaina kello 18.53. Paikalla tehdyissä tutkimuksissa ilmeni, että kysymyksessä on henkirikos, poliisi tiedotti sunnuntaina. Henkirikoksen uhri asui talossa. HS