HS tuo sähkökirjat älypuhelimeen

Fakta

HS.fi:ssä lukuisia parannuksia



HS.fi uudistui marraskuun lopussa. Sen jälkeen lukijoilta on tullut paljon palautetta ja parannuspyyntöjä. Monia niistä on toteutettu joulu- ja tammikuun aikana.



Päivän lehdessä on nyt sisällysluettelo, joka näyttää osaston artikkelit. Tämä helpottaa juttujen löytymistä.



Artikkeleiden keskusteluissa on parannettu omien kommenttien löytymistä. Kommenttien järjestystä voi nyt myös muuttaa.



Myös vanhoja selaimia koskeneita ongelmia on korjattu – nämä liittyvät etenkin Internet Exploreriin.