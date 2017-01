Moni pari avioituu perjantaina 13. päivänä

Päivän lehti 14.1.2017

On perjantai

Aamun

13. päivä. Ja mitä tekevät suomalaiset? Menevät naimisiin!”13. päivän perjantait ovat meillä todella suosittuja vihkipäiviä. Niitä oikein kysellään erikseen”, sanoo Uudenmaan maistraatin vihkiosaston osastosihteeri Anne Vikman http://www.hs.fi/haku/?search-term=Anne%20Vikman 13. päivän perjantain suosio on huomattu myös Tampereen maistraatissa.Vikman kertoo, että muita kovasti kyseltyjä päiviä ovat ystävänpäivä, karkauspäivä ja ”numeropäivät” kuten tänä vuonna 17. helmikuuta eli 170217.Perjantai 13. innostaa pareja laidasta laitaan. Se ei siis ole vaikkapa metallifanien tai toista kertaa avioituvien villitys.ensimmäinen vihkipari Tarja Ahlfors http://www.hs.fi/haku/?search-term=Tarja%20Ahlfors ja Kari Hedman http://www.hs.fi/haku/?search-term=Kari%20Hedman odottavat h-hetkeä aikuisten lastensa kanssa Helsingissä maistraatissa.Hedmanilla on kaksi tytärtä ja Ahlforsilla tytär ja poika.Pariskunnalle päivämäärä tuntui tärkeältä.”Tässä iässä uhmataan muutenkin luonnonlakeja. Jos tälle päivälle ei olisi saatu vihkiaikaa, olisi odotettu seuraavaa perjantaita 13. päivää”, morsian Ahlfors sanoo.

Lapsia

Onkin

Pariskunta