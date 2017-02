Laitoshoitopaikka voi olla kiven takana

Päivän lehti 14.2.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Oman kokemukseni mukaan Helsingin kaupungilta ei saa vanhuksen laitoshoitopaikkaa kolmenkaan kuukauden kuluessa, vaikka laki niin määrää. Kotihoito on laadukasta silloin, kun työntekijöillä on siihen aikaa ja resursseja. On kuitenkin myös päiviä, kun kotihoidon työntekijät joutuvat tekemään ylimääräistä, ja se ­aika on pois jonkun toisen vanhuksen hoidosta.



Äitini sairastaa Alzheimerin tautia, joka on edennyt nopeasti ja aaltoilevasti. Vielä kesällä hänen fyysinen kuntonsa oli ­hyvä, joten hän pystyi ”karkaamaan” kotoa, vaikka käytössä on hälytysjärjestelmä.



Viranomaisia on jouduttu ­hälyttämään apuun etsimään ­äitiäni, sillä aina häntä ei ole löydetty tarpeeksi nopeasti.



Heinäkuussa äitini oli kateissa kahdeksan tuntia. Hän oli lähtenyt kotoa aamulla, ja kotihoito löysi hänet illalla. Kukaan ei tiennyt, milloin äitini oli viimeksi syönyt tai juonut. Ilmeisesti edellisenä iltana. Kainalossaan äidilläni oli käsilaukku, jossa oli herätyskello, haarukka sekä muuta tarpeellista muttei kukkaroa. Kännykkää äitini ei ole osannut käyttää pitkään aikaan.



Karkaamisen jälkeisenä päivänä olimme yhteydessä koti­hoitoon. Sovimme, että äitini laitetaan laitoshoidon kriisi­jonoon, koska kerta ei ollut ­ensimmäinen. Äitini on ilmaissut niin kotihoidolle kuin omaisillekin suhtautuvansa myönteisesti laitoshoitoon, sillä hän on tunnistanut turvattomuuden ja avuttomuuden tunteen, kun on hetkittäin tiedostanut oman ­tilanteensa.



Tähän akuuttiin tilanteeseen äidilleni tarjottiin viikon kuntoutusjaksoa elokuulle. Sen jälkeen kunto on – ehkä onneksi – romahtanut, eikä hän jaksa enää kävellä nopeasti. Hän joutuu pysähtymään ja välillä istumaan. Näin talvipakkasilla helpottaa tieto, ettei hän pääse ­pitkälle. Kunto taitaa vain olla sen verran hyvä, ettei tarvetta kriisijonossa olemiseen ole.



Susanna Korhonen



Helsinki