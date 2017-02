Me kotihoitajat emme ole ihmeidentekijöitä

Päivän lehti 14.2.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

On vaikea tehdä laadukasta kotihoitotyötä, jos ei ole riittävästi aikaa. En puhu vain siitä ajasta, joka käytetään suoraan hoitotyöhön.



Jos asiakkaalla ei ole lähi­omaisia hoitamassa arjen asioita, kotihoito tekee ne muun hoitotyön ohessa. Asiakkaiden tietojen kirjaaminen, niiden ajan tasalla pitäminen sekä erilaisten arvioiden tekeminen useita kertoja vuodessa kuuluvat työhömme. Koulutamme myös itseämme jatkuvasti, mistä kiitos Helsingin kaupungille, joka tarjoaa siihen riittävästi mahdollisuuksia.



Myös se tulee huomioida, ­että kaikki kotihoidon asiakkaat eivät ole vanhoja. Joukossa on ­vakavasti sairaita ihmisiä, jotka tarvitsisivat muutakin kuin sen hoivan ja avun, jonka kotihoito pystyy heille tarjoamaan. Joudumme välillä tilanteisiin, joihin ammattitaitomme ei riitä.



Osa asiakkaistamme kuuluisi selvästi psykiatrisen hoidon piiriin. Kohtaamme tilanteita, joissa joudumme sanallisen ja fyysisen väkivallan kohteeksi. Tämä on asia, josta ei julkisesti puhuta. Tabu pitäisi rikkoa.



Hoitohenkilökunnalle tulee taata riittävästi aikaa asiakkaiden asioiden hoitamiseen. Työtehtävien tulee olla sellaisia, ­että niitä voi tehdä lähihoitajakoulutuksen suomilla resurs­seilla.



Me kotihoitajat haluamme ­kehittyä ja parantaa ammatti­taitoamme, mutta ihmeiden­tekijöitä me emme ole.



Helsinkiläinen kotihoitaja