Myyjillä voisi olla kannettava maksupääte

Päivän lehti 14.2.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Tavaratalon kassajonossa herää ihmetys. Miksi ostamisesta on tehty näin vaikeaa? Tarkoitushan on vain maksaa valittu tuote. Miksi se on mahdollista vain kassalla? Myyjillä voisi tavaratalossa olla mukanaan kannettava maksupääte, jolloin ostoksensa voisi maksaa kortilla vaikka heti esimerkiksi vaatteita ostaessaan sovituskoppien luona. Ainoastaan käteisostokset täytyisi maksaa kassalla.



Palvelutaso on muuten parantunut ja mennyt ystävällisempään suuntaan. Aikaa vain tuhrautuu liikaa erilaisissa jonomuodostelmissa – niistä voisi yrittää päästä eroon.



Pirjo Heiskanen



Helsinki