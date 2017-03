Päivän lehti 14.3.2017

Helsingin Sanomat

Perheenäitinä kannatan 6+6+6 -mallia. Vapaa koostuisi kolmesta kuuden kuukauden jaksosta, joista yksi on äidille, yksi isälle ja yksi jaettavissa vanhempien sopimalla tavalla. Kotihoidon tuki korvattaisiin kuuden kuukauden hoitorahalla, joka olisi nykyistä ­kotihoidontukea merkittävästi suurempi. Perhevapaista työnantajille aiheutuvat kustannukset tulisi korvata yhteisestä ­vakuutusjärjestelmästä.



Kokemus isien perhevapaiden pidosta Suomessa ja muissa Pohjoismaissa viittaa siihen, että isät käyttävät yleisimmin niitä vapaita, jotka on nimenomaan merkitty isille. Lisäksi isät käyttävät vapaita silloin, jos perhe ne muuten menettäisi. Uudistus siis kannustaisi isiä käyttämään nykytilannetta selvästi pidempää kuuden kuukauden vapaajaksoa.



Kiistattomasti on myös isän etu, että perhevapaat jakautuisivat vanhempien kesken nykyistä tasaisemmin. Sukupuolten välisen tasa-arvon ei tulisi kuitenkaan mennä lapsen edun edelle. Esimerkiksi EK:n 5+5 -mallissa unohdetaan, että täys­imetystä suositellaan kuuden kuukauden ikään asti. Tämän jälkeen imetystä suositetaan ­vähintään 12 kuukauden ikään asti kiinteiden ruokien ohella.



Oma, pian kahdeksan kuukauden ikäinen vauvani imee rintaa kolmesti yölläkin. Päivisin vauvan juomana on äidinmaito kiinteiden ruokien syömisen ohessa. Imetyskertoja on vuorokaudessa vähintään kymmenkunta. Äidinmaito on vauvan pääasiallista ravintoa yksivuotiaaksi saakka. Ei ole lapsen edun mukaista korvata äidinmaitoa korvikkeella.



Monilta päättäjiltä tuntuu puuttuvan käsitys vauva-arjesta. Yöt imetyksineen ja heräilyineen ovat lapsen ensimmäisen elinvuoden ajan niin rikkonaisia, ettei ainakaan minusta olisi vielä hyötyä työnantajalle valvomisen aiheuttaman uupumuksen vuoksi.



Toivon, että perhevapaa­uudistuksessa lähdettäisiin liikkeelle siitä, mikä on lapsen etu.



Vauva-arkea elävä äiti