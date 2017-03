Päivän lehti 14.3.2017

Eeva-Riitta Eerola: Senses of the Other 2.4. saakka Helsinki Contemporaryssa (Bulevardi 10). Ti–pe 11–17, to 11–18, la–su 12–16.



Eeva-Riitta Eerolan (s. 1980) maalaukset on tarkoitettu katsottaviksi tarkkaan, sekä läheltä että matkan päästä. Huomio tulee suunnata siihen, miten maalipinta rajautuu, miten siveltimenveto pyyhkäisee toisen päälle ja millaisia tapahtumien ketjuja kuvapinnalle näin syntyy.



Eerola lisää oman lenkkinsä siihen modernismin myötä syntyneeseen ketjuun, jossa maalauksen ensisijaisena aiheena ei ole mitä se esittää, vaan miten se esittää.



Esittävän ja abstraktin rajamailla häilyvät maalaukset ovat sukua synteettiselle kubismille. Eerola ei etene kohti abstraktia maalausta pelkistämällä näkyvää todellisuutta, vaan sommittelee visuaalisista rakennuspalikoistaan kokonaisuuksia, jotka näyttävät olevan matkalla kohti jotain tunnistettavaa.



Yhdeksi esillä olevien teosten yhteiseksi nimittäjäksi nousee aavistus varjoisasta sisätilasta, josta katsotaan ulos kohti sinistä taivasta tai kaukaista horisonttia. Eerola käyttää taitavasti hyväkseen perinteistä käsitystä maalauksesta ovena tai ikkunana toiseen, siinä esitettyyn todellisuuteen. Aina näkymä ei ole esteetön. Mustan maalipinnan rajaama vaalea alue voi tuoda mieleen myös läpikuultavan verhon, jonka ilmavirta on heittänyt ikkunan eteen.



Maalaukset eivät ole pelkkää taiteensisäistä puhetta, vaikka siltä kuulostaisikin. Eerola sirottelee teoksiinsa monenlaisia juonteita, joiden avulla jokainen voi nähdä itselleen tuttuja asioita, niitä ikkunan ulkopuolella avautuvia arjen pieniä aistimuksia.